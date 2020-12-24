的確，這個依靠互聯網發家的獨特文學產物，在今日中國，已經不僅僅是文學現象那樣簡單，愈來愈多創作者和平台希望引領網絡文學走向更大的格局，背後衍生的IP效應讓讀者和觀眾又愛又恨。今年，從懸疑大劇《隱秘的角落》到言情劇《半是蜜糖半是傷》，以及去年家喻戶曉的古裝玄幻《慶餘年》、《陳情令》等熱播劇皆改編自網絡小說。文學「衝破次元壁」（網絡潮語，指事物突破自己所處領域，進去其他圈子）進入各種不同領域，取得不菲成績。但是，也有熱門的網絡小說例如《鬼吹燈》和《盜墓筆記》系列，原著的經典性讓觀眾對影視化吹毛求疵，但也因為強大的IP效應，仍收獲不錯票房。

IP改編 網絡文學「衝破次元壁」

胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤表示：「中國的IP產業環境持續向好，其中網絡文學IP改編扮演着重要的角色。」據清華大學課題組發布的《2016年中國IP產業報告》，中國排名影響力前100位的超級IP，網絡小說就佔了61位。這意味無論你讀不讀網絡小說，將來你看的電視劇、聽的歌曲、玩的遊戲，都可能產自網絡文學作品，未來的中國大眾文化生產的整體面貌將由網絡文學的生產來決定。

夏烈解釋，「網絡文學作為文化工業鏈中的一環，和動漫、影視、遊戲等是屬於同一個家族譜系，因此所謂的IP化，是被同一個家族徵用。文字閱讀有漫長歷史，如今是一個轉型時刻，現代人的閱讀模式逐漸轉變成為視覺系，因此，這也是必然規律。」他還把網絡文學的IP化比作一道很簡單的數學題：「今天，如果一部小說征服的讀者只有2,000萬人的話，那麼，製作成一部影片可能收獲一億名觀眾，然後，改編成動漫再給它加2,000萬粉絲，遊戲再給它增加8,000萬（用戶），那麼，你看這個人數，比如說整體擴張到三億以上，三億的收入遠遠高於當初的2,000萬讀者的收入。」放眼全球，IP改編是文化工業鏈中屢試不爽的規律，而華語網絡小說追求的是用好IP去獲取最大效益，這是IP化背後真正的密碼。

如今，我們經常會看到一個現象：影視改編火了，帶挈原著和作者。夏烈認為中國整體大環境下，IP改編還在發展當中，但學習的速度無疑很快。他舉例，「女性向的作品（或者稱為女生頻道小說）IP化比較成功，原因就是成本低、受眾多。男性向作品在這幾年才慢慢崛起，例如《慶餘年》等，因為需要大製作，需要專業度。」因此，回歸初心，待到中國的網絡文學能夠駕馭各種IP的時候，就是全面成熟的一天。

監管嚴厲 網文因敏感詞遭「閹割」

繼影視、社交平台之後，網絡文學也逃不掉文化監管和整肅的命運。去年7月15至17日，國家新聞出版署約談了咪咕閱讀、天翼閱讀、網易文學、紅袖添香、起點中文網、追書神器及愛奇藝文學等12家互聯網企業，對網絡文學內容低俗問題提出嚴厲批評，責令全面整改。今年6月15日，國家新聞出版署更進一步印發加強網絡文學出版管理的通知，要求建立健全的網絡文學內容審核機制，以及實行網絡文學創作者實名註冊制度。一些網站上帶有色情、暴力甚至政治元素的敏感詞被屏蔽，讀者在閱讀時彷彿在閱讀被「閹割」的文字。

《陳情令》曾因情節有同性戀傾向，備受爭議。

夏烈提出了「網絡文學場域」一說，該場域包含讀者用戶、產業資本、文學標準和國家政策四方面。當前三方力量都已進場，這時候就需要國家政策力量開始監管，才能促進發展。前段時間，《陳情令》的作者墨香銅臭就因為作品涉及「耽美」（網絡用語，指男性間的感情）情節，而被以非法經營罪判刑。許多讀者指出，被判刑的都是作品偏向耽美的作家。夏烈認為，監管措施冀促進網絡文學生態走向積極、有意義、精品化的方向。

但是，一些措施粗暴的一刀切，就略微不妥。夏烈也說，「網絡文學作為文藝作品是有寬容度的，它的生態環境是擁有空間去容納不同特質的東西。比如青年亞文化，如果你說這是不健康的文化，我不贊同，但是，如果它變成主流追求，那也是肯定有問題的，就像耽美小說不會要求全中國的女性都是「腐女」（網絡用語，指喜歡耽美主題作品的女性），網絡小說也需要多元化的環境。」

粗暴地對網絡文學作品一刀切的手法並不可取。

2015年，國家發布了《中共中央關於繁榮發展社會主義文藝的意見》，其中提到大力發展網絡文藝。網絡文學的未來得到了方方面面的支持。無論如何，網絡文學發展逾二十年，從小眾到主流，從純文學到商業化，這個獨特的文化現象，讀者、學者、企業甚至全社會都在關注。目前，業界冀寫好故事、做好IP，讓已經成為華語文學重要組成的網絡文學更能成為可以傳播、發揚和記憶的人類文化碩果。

上文節錄自第245期《香港01》周報（2020年12月21日）《華語網絡文學二十年 從消閒讀物到文化輸出》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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