疫情令全球電影業出現翻天覆地的變化，香港自不例外。由戲院、片商以至整個電影業，都不得不想方設法將疫情的負面衝擊降至最低。 受疫情拖累，全港戲院年內三度停擺，分別是3月底至5月初、7月中至8月底，以及最新由12月初持續至今的一次。可見，不單每輪休業都歷時長達一個多月，最要命的是其中兩次橫跨暑假和聖誕檔期—求神拜佛，來年農曆新年檔期可以倖免，否則戲院只怕更傷。

不問可知，今年香港戲院票房成績慘不忍睹。在失去聖誕檔期即變相提早收爐的情況下，截至12月初的票房數據足以反映全年慘況。其中，本港全年冠軍乃話題作《天能》，收約5,500萬港元—對比去年冠軍《復仇者聯盟4：終局之戰》破紀錄的約2.2億港元票房固然差天共地，即使是去年位列二、三的《反斗奇兵4》和《蜘蛛俠：決戰千里》，兩者的票房都超過8,000萬港元。事實上，以《天能》今年的成績，只夠打進去年票房榜第七名左右。

相對地，於今年稍後時間上映、卻依然打進票房十強的，本身都有相當實力，譬如第三名就是近期超人氣的日漫改編電影《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》，第五名是韓國經典《屍殺列車》的續作《屍殺半島》，第七名是由《十年》導演操刀的港產片《幻愛》，第十名是涉及不少「80後」、「90後」童年回憶的《數碼暴龍Last Evolution絆》。惟必須補充，由第四至第十位的上榜電影，票房一律不超過2,000萬港元，即使是第二位和第三位也不超過3,000萬港元。

塞翁失馬、焉知非福，在美國片商押後電影上映的同時，香港院商為免陷入戲院可以開門卻沒有電影可播之窘，誠不得不找其他電影充撐檔期；受惠於此，其他如港產片便獲得了「上位」機會。譬如《幻愛》便因疫情關係，上映檔期斷斷續續橫跨三個多月，這情況除了超級大片實屬鮮見；幸運地，這齣口碑甚佳的港產片趁此期間更好積累人氣，以致7月份戲院休業前的兩周票房雖僅約800萬港元，惟8月中戲院重開後卻衝至約1,500萬港元。

▼▼更多《幻愛》劇照▼▼

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戲院少了傳統主流大片，多了相對「弱勢」的作品，也令香港觀眾的觀影眼界得以擴闊。韓流盛行，韓國片無疑是一大受益者，除了重金打造的大片《屍殺半島》、《鋼鐵雨2核戰危機》之外，其餘較「二線」的如《特務打爆機》、《誠實選舉媽》、《獸頭救兵》、《好狗特攻隊》等，倘沒疫情的話，相信未必在港上映。

▼▼更多《屍殺半島》劇照▼▼

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此外，過往僅限於電影節期間流傳、上映場次一般極少的歐洲電影，今年都成功衝出「小圈子」，甚至吸引到主流觀眾入場觀看，箇中代表包括獲網民熱推、來自法國的奧斯卡最佳外語片提名作《孤城淚》。

▼▼更多《孤城淚》劇照▼▼

+ 2 + 2 + 2

同一情況也見諸一眾台灣電影：金馬獎的提名及結果出籠，片商在港推出《消失的情人節》、《親愛的房客》、《無聲》、《怪胎》等作很合理，但往年卻肯定不會如斯「墟冚」地堆在年底上映。

▼▼更多《無聲》劇照▼▼

+ 4 + 4 + 4

院線重開時曾陷入「上映恐慌」，重映了許多經典舊片，追回失去的票房…有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

（節錄）

林莊 資深影評人

上文節錄於第245期《香港01》周報（2020年12月21日）《2020年電影業回顧 票房暴瀉 改變放映模式 》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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