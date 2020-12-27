【揚言自得】千年知己 三生紅顏

我原意是去尋找一千年前文壇知己的詩蹤文迹，覓到的卻是薄命紅顏的哀愁。千年大文豪為她的哀傷寫下悼文：「傷心一念償前債，彈指三生斷後緣」。我稱大文豪為「千年知己」，並非出於膚淺的攀附，這尊稱是來自法國的加冕。法國第二大報《世界報》（Le Monde）曾經選出公元一千年全球十二位英雄人物，他是唯一上榜的中國人。獲選頌辭形容他為「無可救藥的文人」（le lettre incorrigible），以突顯他對文學義無反顧的投入。法國文壇稱他為「一千年前的知己」，較近代獲中國官方冊封的多名「中國人民的朋友」尊貴千倍—他就是蘇東坡。

《世界報》負責評選的編輯在一次演講中作出如下記述：「我在《世界報》發表了關於蘇東坡的文章之後，時任法國總統希拉克（Jacques Chirac），他也是東方文化的專家，他打電話給我，當時，我正在度假。他希望與我談論他所了解的這位詩人的作品和生活。在我們長時間的通話中，我被他所談到的蘇東坡寫詩詞的技巧、詩句的長度、形式和韻律深深打動。我驚訝地發現蘇東坡在千年之後，居然在法國，我們的國家元首對他如此深入了解。」我作為中國人，知道法國總統居然如此熟悉蘇東坡，當然更是驚訝。

蘇東坡曾寫下名句：「欲把西湖比西子，淡妝濃抹總相宜。」據傳是寫給歌女王朝雲的。（Getty Images）

蘇東坡在宋朝科舉考試以第二名成績入仕，但因反對王安石的新政而被貶多次，首先被貶到杭州。他生性豁達，不論環境如何惡劣，他總能找到生命的無限樂趣。他在杭州遊西湖時，寫下了千古名詩：「水光瀲灩晴方好，山色空濛雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妝濃抹總相宜。」其後有文學家考究，蘇東坡這首詩，是寫給他當日初遇的西湖歌女王朝雲。

王朝雲因家境清貧，12歲便淪落為西湖歌女。蘇東坡被貶杭州後，與幾位朋友遊西湖，飲宴時請來歌女助興。王朝雲天生麗質，能歌善舞，惹起了蘇東坡的憐惜。舞罷，歌女們入席侍酒，王朝雲換了一身素淡裝束，楚楚可人。此時西湖天氣生變，由原本朗日高懸，變為陰雲細雨，構成一幅奇景。在美景佳人相映成趣下，蘇東坡揮筆寫下了這首西湖最著名的詩句，內裏亦隱藏了詩人對王朝雲的心意。王朝雲聰慧機敏，亦仰慕蘇東坡的才華，終於輾轉跟隨蘇東坡到蘇家。她知書識禮，在蘇家雖然一直沒有名分，但獲得善待，直到16歲時，蘇夫人正式將她納為蘇東坡的侍妾，從此一生追隨蘇東坡。

我追蹤着蘇東坡的足迹，來到廣東惠州…有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

（節錄）

上文節錄於第245期《香港01》周報（2020年12月21日）《千年知己 三生紅顏 》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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