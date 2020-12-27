「歷史是由勝利者書寫的，但真相只有親歷者才知道。」即使書寫歷史的人嘗試避免摻進主觀看法，也難免會受意識形態、傳譯失誤或時代局限等因素左右，從而影響到文字的客觀性和讀者對世界的認知。 對於著有《縱觀百年西亞》的陳立樵而言，當下西亞諸國亂局叢生，雖有社會近因，但動亂的「根源」還須上溯至1919年一戰完結，即帝國潰崩並遭西方列強瓜分的遺禍。是故，這本著作的視野將國別研究提升至國際關係，並緊扣現實主義的邏輯，塑造現今西亞的歷史脈絡。他不但為了重構歷史，更欲藉此點出歷史遺緒的影響力，以平衡「西方中心主義」的歷史觀點。

圖為2017年7月26日，伊拉克民防和救援人員在摩蘇爾西部廢墟下搜尋收復戰遇難者遺體。（視覺中國）

百年亂局 錯不在西亞

陳立樵一反主流論調，除了平衡西亞歷史既有的負面觀感，亦嘗試避免在重建歷史時定義正邪。「每個國家、區域都有各自的價值觀，並沒有誰優誰劣⋯⋯有些價值觀在某個時候蔚為一股風潮，但可能在下個世代就失去其重要性⋯⋯於是，沒有必要僅因近代西方強盛，便認為應以西方價值觀為普世觀點，而忽視、鄙視其他價值觀。」這段話足以總結作者欲以西亞歷史觀點來敘事的理念。

本書以一次大戰作為近代西亞的分水嶺，說明百年前戰爭的夢魘迄今仍揮之不去，並對世界局勢發展造成極大影響。其中英、法兩國借《賽克斯－皮科協議》瓜分奧斯曼帝國的領土，以及英國以《貝爾福宣言》（Balfour Declaration）來處理猶太人立國的爭議時，不但無視族群差異，胡亂將西亞劃分成現今的黎巴嫩、敘利亞、約旦、伊拉克和土耳其，也將「民族國家」這個問世於西方的社會組織模式，全盤移植至西亞，而沒有考慮當地是否兼容，這不僅是惠及自身的利益，最終埋下百年災難的伏筆。

撇除回溯西亞動亂的歷史因由，作者亦花不少筆墨來批判西方的雙重標準，以及其壟斷話語權。本書特意抽出庫爾德族自成一節，原意應是突顯這個全球最大的無國籍民族，如何在百年大國博弈中淪為棋子，不單遭到土耳其、敘利亞、伊拉克、伊朗聯手打壓其自治要求，更有屢次被西方世界出賣的經驗。

2009年7月4日，伊拉克巴格達，時任美國副總統拜登與美軍士兵談話。（Khalid Mohammed／聯會採訪 via 路透社）

歷史學者有「審判」的責任嗎？

縱觀本書脈絡，作者欲藉重建歷史，並呼籲讀者放下有色眼鏡，來理解當下西亞動盪的根源，其視野如美國知識份子喬姆斯基（Noam Chomsky）在冷戰時大力批判美國干預安哥拉和越南的政局，其動機除了關注外交政策的合法性，更是欲修正主流傳媒、學者的歷史觀點，並按史料編製「另類論述」，嘗試還原只有親歷者才知道的「真相」。此舉即使未能還原歷史每個細節，其努力亦有助歷史的天秤趨向平衡。

本書特意抽出庫爾德族自成一節，原意應是突顯這個全球最大的無國籍民族，如何在百年大國博弈中淪為棋子。圖為敘利亞城市卡米什利一個墳場，埋葬一批庫爾德戰士。（路透社）

然而，主流史觀雖如作者所述般既摻進雙重標準，也無視國別實況作出去脈絡化的論斷，但欲以西亞觀點來編寫歷史的本書，將大地上的苦難回溯至西方帝國主義，或多或少也會陷入道德相對主義，無法承擔起書寫歷史時的「雙重身份」—歷史學家和知識份子。知識份子和歷史學者的視角矛盾，可借作者談及2016年土耳其政變不遂後，其總統埃爾多安的大抓捕作結。作者認為，「以主觀角度來看，當然值得為受害者聲援，埃爾多安也該受到批判；但以整體局勢來分析，很多讓人不滿的現象，卻是埃爾多安穩定局勢的必要手段。任何一個人處在同樣的情況下，都會是如此反應。」

這段話或許是出於尊重歷史的客觀性，將大抓捕當作理所當然的「必要手段」，卻忽略了知識份子秉持社會公義，以及對現實政治的批判精神。在此須指出，西方國家長年以強凌弱的行為固然值得批評，但弱國對其人民的壓迫同樣也應受到批評，誰說兩者的批判不能並存？

《縱觀百年西亞》 副題：從阿以衝突、庫德族到伊朗核協議，歷史糾葛與當代議題 作者：陳立樵 出版：台灣商務印書館 出版日期：2020年9月

上文節錄於第245期《香港01》周報（2020年12月21日）《《縱觀百年西亞》 從弱者視角重塑歷史故事 》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

245期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】美歐中不約而同反壟斷 遲來的科企監管革新

「有形之手」出手 馬雲們顫抖了嗎？

全球掀起反壟斷風潮 何時輪到香港？

康健中心成效未如預期 基層醫療緣何停滯不前

華語網絡文學二十年 從消閒讀物到文化輸出

當機械人炒得一手好菜 職場自動化 員工出路何在？

攻克半世紀難題 AI或掀醫學科研革命

2020年電影業回顧 票房暴瀉 改變放映模式