自2017年3月正式啟動脫歐程序之後，英國脫歐與英歐未來關係的談判幾經波折，如今終於趕在上周四（12月24日）聖誕節前修成正果，在本年底脫歐過渡期結束後的未來英歐貿易，以及安全、執法、關鍵科技等層面的合作關係達成共識。

在談判最後一里路，與英國首相約翰遜（Boris Johnson）親自交涉的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）形容自己感到「寬慰」，終可將脫歐一事放諸腦後，而約翰遜則強調英國在明年1月1日將正式離開歐盟關稅同盟與單一市場，聲言協議將讓國人奪回對法律與國家命運的控制權。

儘管此前英歐雙方也多次磋商無果、談判限期不斷押後，可是外界都預計達成協議只是時間問題。當一直擔心會錯過聖誕假期的記者在上周三（12月23日）晚看到薄餅外送到歐盟委員會總部之時—預示着官員將徹夜趕工，大家才鬆一口氣。

在談判最後一里路，與英國首相約翰遜（Boris Johnson）親自交涉的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）形容自己感到「寬慰」。（資料圖片／路透社）

由於協議達成過晚，沒有足夠時間讓歐洲議會詳細審視長達兩千頁的法律條文，因此，歐盟27個成員國相信會在年底前先同意讓協議的安排能在明年1月1日臨時生效，以避免無協議脫歐之亂。如無意外，歐洲議會也將在明年1月正式通過協議。另一方面，約翰遜將於12月30日召回下議院議員表決英歐協議。雖然保守黨內疑歐派仍質疑協議過度向歐盟讓步，不過，在工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）不顧黨內前排議員反對而呼籲支持協議的背景下，這一個月來大起大落的英歐談判過山車應該能安全折返。

有協議的硬脫歐

這份英歐協議性質屬於類似歐盟與加拿大之間的貿易協議，將英國位置放得比挪威、瑞士等非歐盟國家要遠，不必負責對歐盟預算支付重要份額、不必接受歐盟法規、不必接受人口自由流動。這當然弱化了英國與歐盟單一市場的關係，因此，這份協議在軟脫歐與硬脫歐的光譜上面，其實比較靠近硬脫歐。

協議給予英國商品以零關稅、零配額待遇進入歐盟市場，避免了無協議脫歐讓雙方貿易回到世貿標準的危機。（資料圖片／路透社）

協議給予英國商品以零關稅、零配額待遇進入歐盟市場，避免了無協議脫歐讓雙方貿易回到世貿標準的危機。然而，對歐出口佔其總出口額43%的英國，將會遇上關稅和產品規制的邊關檢查，而且英國貨車司機在歐洲送貨和收貨時，都會遇到新限制。未來通關的方便程度將取決於諸如協議中「可信賴貿易者」（AEO）等方案的具體落實。上周初，法國因英國發現變種新冠病毒而封關，進而要求入境者提供陰性新冠檢測報告，已造成邊境成千上萬貨車車龍擠塞，可見繁瑣的邊關安排對跨境物流影響有多嚴重。

而對於英國來說，更嚴重的問題是，協議對英國對歐大幅出超的服務業出口保障甚微，連至關緊要的金融服務業亦然，有關詳情及影響請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第246期《香港01》周報（2020年12月28日）《談判四載 聖誕前夕出爐 英歐協議未圓脫歐夢》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

246期《香港01》周報精選內容：

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