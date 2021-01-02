《女人四十做Rapper》（The Forty-Year-Old Version）是今年眾望所歸的小成本製作喜劇，蕾妲．布蘭克（Radha Blank）自編自導自演，為紐約獻上一封情書。在現實生活中，她是編劇、棟篤笑演員和饒舌歌手，曾撰寫12個劇本，卻全都無法搬上舞台。在電影中，她扮演的角色就是自己。她以本名登場，並將現實生活直白地呈現出來，更赤裸的是，戲中講述她與母親和兄長的關係，正與現實生活緊密相連，她更邀請胞兄客串飾演兄長角色。

《女人四十做Rapper》大部份內容都是布蘭克的真實經歷與感受，不同之處是，在真實生活中，她比電影中的自己較幸運。雖然她的劇本未能搬上舞台，卻引起電視界關注，獲得《嘻哈帝國》和《情性任她行》兩部熱門劇集的編劇工作。她用藝名RadhaMUSprime登台做棟篤笑和饒舌表演，現場一票難求。如今，她更憑《女人四十做Rapper》奪得辛丹斯電影節最佳導演。

本片是今年眾望所歸的小成本製作喜劇，蕾妲．布蘭克（Radha Blank）自編自導自演。（《女人四十做Rapper》劇照）

《女人四十做Rapper》彷彿記錄了布蘭克最黑暗的時期，她的母親在2013年去世，其人生軌迹亦陷入低潮，電影由這個人生低谷開始。戲中的女主角無法接受母親離世，其劇本亦乏人問津，連在社區學校教授編劇課程，學生也不服她。在苦悶中，她想起中學時期已經擅長饒舌，於是開始創作歌詞。另一邊廂，應否與主流妥協，跟製作人惠曼合作推出舞台劇，也成為她的心病。

有人說布蘭克的首部電影在風格上與活地亞倫很相似，他們也許忽略了布蘭克與史碧克李的淵源。電影精心設計的黑白片基調，完全是對史碧克李的處女作《美夢成箴》致敬—布蘭克參與的劇集《情性任她行》正是改編自這部電影。《美夢成箴》描寫上世紀八十年代的紐約布魯克林，女主角自由地遊走在多角的情愛與清醒的自我意識之間，史碧克李用大膽的人物描寫將身體自主表述得淋漓盡致。三十四年之後，布蘭克同樣講自主，不過，她將主題從身體變為身份認同及創作自由。更多電影分析，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

（節錄）

上文節錄自第246期《香港01》周報（2020年12月28日）《《女人四十做Rapper》直面黑人創作者的真實處境》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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