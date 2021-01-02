《畢業舞會》（The Prom）是一齣以校園為背景的歌舞片，改編自同名舞台劇，不難預期在載歌載舞之餘，大談青春、成長，以及戀愛等題材。不過，電影由多位老練巨星領銜主演，更有嫲媽級影后梅麗史翠普及妮歌潔曼坐陣。到底本片什麼葫蘆賣什麼藥？簡單兩句足以概括：這齣電影涉及老套的平權，但達致完美的平衡。

改編自同名舞台劇的《畢業舞會》將平權信息以校園歌舞形式發揮得淋漓盡致。（《畢業舞會》劇照）

近年荷里活的平權片可謂氾濫成災，尤其是Netflix上架的美國片，彷彿每齣皆以平權加持。本片自不例外，甚至開宗明義，開首一分鐘即表明電影的平權意識，鏡頭下連少女主角的包包肩帶、家居佈置，亦經常出現象徵LGBT的彩虹旗圖騰。不過，平權片都有高下之分，本片的平權意識深入淺出，這也是電影以校園片為包裝的主因。更重要是，角色及劇情設定均做到面面俱圓，說之以理，動之以情，其中新舊演員的交流絕對功不可沒。承襲舞台劇分為兩幕的形式，電影前半部份確嫌老套，但後半部份劇力昇華，終極言志的表達與說服力堪稱做到100分。

舞台劇的佈局極其重要，本片也重視畫面平衡，由演員企位、走位，以至衣着都甚有平衡感—但更值得留意是，電影充斥「形而上」的平衡，除了演員選角外，尚包括新舊文化、城鄉文化、藝術品味及意識形態等，所涉範疇不一而足。可以說，平衡是本片的重點，畢竟這也是平權的落腳點。但跟其他平權片不同，電影並未停留於表面，而是進一步指涉平權之上的終極道理—相關道理人人皆懂，但本片就是有能力講得明白、講得入心，而這正是《畢業舞會》值得一看的最大亮點。

+ 3 + 3 + 3

本片最特別之處，是如何扭盡六壬透過平衡來談平權，其對稱設定又多又精準。例如老嫩兩條主劇情線皆以女性為主角，屢現「黑白配」的戀人組合。電影更充斥新舊對照：做KOL還是留在百老匯劇院？在電視宣傳還是網上直播？用勵志歌說教還是用饒舌歌結合街舞？長輩們應主導一切抑或從旁協助年輕人自行發揮？更多電影分析，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

（節錄）

上文節錄自第246期《香港01》周報（2020年12月28日）《《畢業舞會》老套的平權 完美的平衡》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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