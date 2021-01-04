新年伊始，經歷過被新冠疫情大流行所洗禮的2020年，各國領袖在回顧過去、展望未來的元旦賀詞中都難免以疫情為主題。在這個大背景下，2021年不少國家同時要面對各自的新變局。

英國著名詩人艾略特（T. S. Eliot）相信重生需要先經苦難，這一年的疫情苦難已齊，可重生是否將會來臨，則仍屬未知之數。艾略特在其《Little Gidding》一詩寫道：「我們叫作開始的常常是結束/而宣告結束也就是着手開始/終點是我們出發的地方。」

這一段曾被歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）引之形容英國脫歐，也似乎是各國領袖在2020年與2021年之交所想要的：宣告苦難的結束，着手開始撰寫歷史的新一頁。

隨着新年到來，新冠肺炎的全球確診人數逐步向九位數字邁進，全球每個角度都幾無倖免。正如國家主席習近平在其賀詞所指：「經歷了一年來的風雨，我們比任何時候都更加深切體會到人類命運共同體的意義。」在疫情來臨之前或之初，大家依然抱着在地球另一邊發生的事與己無關的直覺；也許，經過這一年，這種直覺會有所改變。

新冠肺炎的全球確診人數逐步向九位數字邁進，全球每個角度都幾無倖免。圖為去年12月29日日本羽田機場大樓內的旅客。（美聯社）

地球村：疫情之下休戚與共

全球命運休戚與共的現實明顯反映在世界各國領袖元旦賀詞所關注的事務中。新冠疫情成為了這些以本國國民為對象的言詞的共同主題，從中國、俄羅斯、印度、土耳其，到英、法、德、美等西方國家都一樣。

習近平指出：「面對突如其來的新冠肺炎疫情，我們以人民至上、生命至上詮釋了人間大愛，用眾志成城、堅忍不拔書寫了抗疫史詩。」他同時讚揚了「從白衣天使到人民子弟兵，從科研人員到社區工作者，從志願者到工程建設者，從古稀老人到『90後』、『00後』青年一代」的付出。

圖為去年12月31日，習近平在全國政協新年茶話會上發表講話。（新華社）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）則發表了他上任以來最長的元旦賀詞，稱「這正在離開的一年包含着數年之重的負擔」。除了承認疫情帶來的苦難與挑戰外，普京也點明疫情「鼓勵我們細看生命、聆聽我們的良知、放棄那些不重要的、那些只求炫耀的，而真正去欣賞最重要的東西」。他期望去年的苦難會很快過去，而人們從中得到的，將永遠留存。

印度總理莫迪（Narendra Modi）一方面指出印度的新冠肺炎新增確診人數已在減少，並聲稱「我們正準備於來年進行全世界最大的疫苗注射計劃」，另一方面卻以平實的語氣警告民眾疫情仍未過去，呼籲民眾在2021年要以「對醫療說好，對謹慎說好」（Dawai bhi aur kadaai bhi）為「真言」。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）亦點出新冠疫情大流行對醫療用品生產和經濟帶來的巨大挑戰，他除了強調土耳其醫療系統和福利系統有助應對疫情之外，也坦然指出「新冠疫情大流行的影響將會持續一段時間」，並承諾「在面對這個不確定的未來之時，我們要以加重疫苗供應和發展工作的重要性來為我們的國家作準備」。

相較於上述這些國家領袖針對疫情的言詞，英、法、德、美等多個西方國家領袖雖然也是以新冠疫情為其元旦講話的主軸，可是，其言內言外均突顯出他們個人或者國家在新一年將要面對的種種變局。

在美國，特朗普陰霾仍未過去。（美聯社）

美國：特朗普陰霾未去

同屬即將下台的領袖，特朗普除了高舉自己在抗疫、疫苗開發、救市方案和過往政策的「歷史性成就」之外，就繼續迴避其敗選事實，自然沒有承認美國疫情乃「全球之最」。在疫苗注射進程不及預期、美國確診和死亡人數繼續高企之間，他卻繼續渲染「中國病毒」一詞，叫人們不要忘記病毒從何而來，又指自己兩次創建了全球最偉大的經濟—除了疫情之前，還包括近來美國股市收復失地的幅度。

雖然候任總統拜登對未來表示樂觀，可離開白宮後的特朗普對共和黨以至整個美國的政治將有多大的影響力，至今仍屬未知之數。疫情對美國是重大挑戰，但不是其最大挑戰。

艾略特將開始與結束作等同，其實是突顯未來與過去在現在的統一。雖然年曆只是人類加諸時間的標籤，但如果人們能把握好這個人造的轉折點，從過去得到教訓，以之向未來出發，這才算得上是把握了現在。￼

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上文刊登於第247期《香港01》周報（2021年1月4日）《全球領袖元旦聚焦疫情 新年賀詞揭示多國呈大小變局》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

247期《香港01》周報精選內容：

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