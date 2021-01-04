倫敦時間2020年12月31日晚上11時，脫歐過渡期結束，英國正式離開歐盟單一市場和關稅同盟。不久，一輛貨車在法國加萊（Calais）港口從來自英國的渡輪駛下，早已準備好通關文件的羅馬尼亞籍司車只花數秒時間就完成了過關手續。他以不流利的英語向媒體說：「未來，我不認為會有困難。」雖然元旦前後，英歐貨運車流稀疏，不過，這一句話也許比英國首相約翰遜（Boris Johnson）以精英口音唸出的各種積極言辭更具說服力。

此刻，由歐盟27國同意、英國國內立法通過的《英歐貿易和合作協議》（下稱《英歐協議》）已然落實。協議保障了英國出口商品可以零關稅、零配額的待遇進入歐盟市場。雖然各界仍然擔心新增的通關手續將會延誤每日平均處理六七千架次貨車的多佛（Dover）港口貨運，影響英國採用低庫存營運模式的製造業，或依賴新鮮產品的零售業。不過，在《英歐協議》的「可信賴貿易者」（AEO）、產地來源規則一年寬限期等條款的支持下，關口的擁擠似乎不會如預期般嚴重。

在英國正式脫歐後幾分鐘，第一輛從英國開往法國的貨車接受通關檢查。（路透社）

未來關係尚屬「待定」

早前導致《英歐協議》遲遲未能達成的三大難點在短期內也不會影響脫歐後的英歐關係。在捕魚權方面，歐盟只需在五年半內將其在英國水域的漁獲逐漸減至現有價值的75%。在公平競爭方面，除非英國馬上回到狄更斯（Charles Dickens）筆下的十九世紀勞工標準，或者回到戴卓爾夫人時代以前的產業模式，否則雙方在將來也不會出現可影響雙方企業競爭的規則標準爭議。在紛爭調解方面亦是如此。

其他即時影響，諸如英國國民進入歐盟須具有效期長至少六個月的護照、英國貨車司機在歐收送貨物的次數限制、英國航空公司不得經營歐盟國家內的跨國航線等，都分屬輕微或已獲業界解決。

支持留歐的示威者上周三在議會外高舉「脫歐不值得」的標語。（資料圖片／美聯社）

協議最為人擔心的是，它尚未給英國服務業的市場准入帶來保證。同時，《英歐協議》也未有保證雙方個人數據的自由流動，只給予六個月的寬限期，而歐盟將在期內作出個人數據保護的充足性決定，以決定是否容許歐盟公民的數據自由進入英國。此問題若不解決，勢將影響雙方的各種服務業貿易和電子商務。

上述「留白」其實突顯出這份協議並未完全確定英歐未來關係的性質。詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文刊登於第247期《香港01》周報（2021年1月4日）《脫歐長跑過終點 英國前路仍未明》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

247期《香港01》周報精選內容：

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