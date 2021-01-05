中共領導人習近平智囊團正在進行的新舊交替，被外界視作中共二十大預演。據報道，「北大神童」李書磊已接替68歲的何毅亭出任中共中央黨校常務副校長，意味着中央黨校這一中共最高黨內培訓機構和核心智囊實際掌門換了人。此外，中央政策研究室也換帥，由江金權接替王滬寧出任。上月初，孟祥鋒亦以中央辦公廳（中辦）副主任的身份亮相，這個職位自丁薛祥轉正後，已懸空多年。

上周日（12月27日），媒體報道，有「北大神童」之稱的中共中紀委副書記、國家監察委員會副主任李書磊已接替68歲的何毅亭出任中共中央黨校常務副校長。這意味着中央黨校這一中共最高黨內培訓機構和核心智囊實際掌門換了人。中央黨校校長曾長期由負責意識形態的中央政治局常委擔任，雖然中共十九大後，黨校校長由身為政治局委員的中央委員會組織部部長兼中央書記處書記陳希擔任，不過，具體事務一直由常務副校長負責。

按照慣例，2021年年中將正式啟動中共二十大的「籌備」工作。除了中央部委及地方省委書記、省長這一群體外，圍繞習近平和整個中央決策層周圍的「智囊」們的動向同樣值得關注。這群官員隱身幕後、低調行事，卻把控着中央辦公廳、總書記辦公室、國家主席辦公室、中央政策研究室、中央編譯局等機構，為中共最高層出謀劃策，提供治國方略，其政治能量完全可以影響整個政壇。

自習近平於中共十八大擔任總書記開始，王滬寧、李書磊、何毅亭、栗戰書、丁薛祥及中央財經領導小組辦公室主任劉鶴，以及習近平軍中秘書鍾紹軍等人，均被視為習近平的智囊，不過數年間，他們有的主要職務未有變動，有的已經實現新舊更替。李書磊的職務變動是目前最新的例證。

1964年1月出生的李書磊是中共體制內以學術見長的明星官員，24歲即獲北大文學博士學位。（資料圖片／視覺中國）

李書磊重回黨校一步登頂

現年56歲的李書磊是河南人，14歲考入北京大學圖書館學系，21歲獲北大中文系當代文學專業碩士學位，24歲獲博士學位，因此被喻為「北大神童」。

在中共政壇擁有博士、碩士學位的高官比比皆是，但多是在當官後「在職」獲得高學歷，像李書磊這樣修讀全日制博士，繼而再從政的官員，才會被政治評論家視為「正宗博士」。

北大博士畢業後，李書磊被分配到中央黨校文史教研室。李書磊是學者型官員，早年以文學評論嶄露頭角，被譽為中國「第五代評論家」。他出版過一系列文學評論及剖析社會現實的文章，所著《為什麼遠行》、《雜覽主義》、《重讀古典》、《文學的文化含義》、《我觀世音》等書，在中國學界頗有影響力。

在中央黨校期間，李書磊先後任文史教研部講師、副主任、主任、副教授、教授。至2001年5月，李書磊任中央黨校校務委員會委員，後任培訓部主任、教務部主任。2008年，44歲的李書磊被提拔為中央黨校副校長，官至副部級。而當時的中央黨校校長，就是現任中共總書記習近平。

2014年1月，李書磊外放福建，擔任省委宣傳部長。僅僅兩年，他重返北京擔任市紀委書記，一年後再度升官，出任中紀委副書記，晉升正部級，期間擔任中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室（追逃辦）主任。

2014年8月18日，習近平著作《擺脱貧困》重印發行新聞發佈會在福州舉行，時任福建省委常委、宣傳部長李書磊（中）出席發佈會。（福建文化產業網）

有熟悉李書磊的知情人士透露，李書磊在中央黨校名聲很好，當上中央黨校副校長後很少打官腔，也沒有官架，仍以學者的身份和口氣與別人討論問題。據悉，李書磊本人並不高調，在擔任中央黨校副校長的六年間，沒有接受過任何媒體採訪，部下以「嚴謹」、「低調」、「務實」評價他。此次重回中央黨校，李書磊多了數年地方政壇和中紀委的任職經歷，已不只是學者，等於是彌補了實踐上的不足，兼具務實和務虛的經驗。更多有關習近平智囊團新舊交替的人選及分析，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文刊登於第247期《香港01》周報（2021年1月4日）《被視為中共二十大預演 習近平智囊團新舊交替》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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