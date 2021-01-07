新加坡上月初批准實驗室製肉（lab-grown）公司Eat Just出售以動物細胞製成的雞肉食品，是全球首例，似乎標誌着「人造肉」風潮會更為盛行。事實上，以植物細胞製造的人造肉在近一、兩年開始進軍餐飲食品市場，意圖挑戰傳統肉食及素食。與此同時，一些實驗室正在醞釀製造另一種新食物—人造母乳。為什麼母乳也需要人造？人造母乳又可否取代奶粉，甚至母乳？

不少母親都知道餵哺母乳的好處，但基於各種障礙而無法長時間堅持。（Getty Images）

餵母乳說易行難

世衞建議以全母乳餵哺嬰兒至六個月大，屆時逐漸引進適當固體食物，並持續餵哺母乳至兩歲或以上。本港衞生署也指出，對嬰兒來說，母乳所含的蛋白質較易消化和吸收；餵哺母乳能增進母嬰感情。但世衞發現，全球接近三分之二嬰兒都未能在頭六個月持續接受母乳餵哺，情況在二十年內都未有改善。

背後原因迥異，有些是生理上的，例如母親無法產生足夠乳汁；餵哺時造成身體不適，出現乳腺炎、乳頭皸裂等；或母親正在服藥或接受某種治療而不能餵母乳；有些嬰兒可能因為早產或過於虛弱而無法有效吸吮母乳。有些是基於社會局限，例如母親產後或須重返職場、很多公眾場所都沒有便於哺乳或集乳的措施，Strickland身處的美國甚至仍沒有法定有薪產假。

尋找更佳的配方

由於母乳餵哺面對眾多困難，因此嬰兒配方奶粉在過去幾十年成為主流。但醫學界指出，奶粉缺乏不少母乳中的營養，主要因為奶粉是用牛奶而非人奶為基礎製成。本港衞生署也指出，奶粉不含母乳中的天然抗體、活免疫細胞等。此外，母乳成份並非一成不變，會隨着嬰兒成長而有所變化。

雖然嬰兒配方奶粉近年正不斷改良，但終究不是母乳。（Reuters）

奶粉以牛奶製成的另一問題是乳製品業的環境成本。2019年刊於《英國醫學期刊》（BMJ）的一項研究顯示，生產一公斤奶粉大約需要4,700公升水；碳足迹巨大的棕櫚油也是奶粉常見成份；國際嬰兒食品行動網（IBFAN）2015年的研究估算，用牛奶生產一公斤配方奶粉，會產生四公斤二氧化碳當量。

奶粉製造商當然知道他們的產品與母乳的差異。HMO是他們研發的一大重點。科學界自上世紀五十年代以來已辨認了大約150種HMO，但直到2010年，丹麥公司Glycom才找到方法大量生產其中兩種，稱為2'-FL和LNnT。惟雀巢（Nestlé）醫學總監Ryan Carvalho承認，HMO相關科學進展緩慢：「就算我是一個未來主義者，也不認為能夠做到母乳成份那種獨特性。」

餵不了母乳的生物學家Leila Strickland，最終不情願地選用奶粉：「這既方便又實用，令我有充足睡眠，丈夫也可以幫忙。在某些方面我能夠成為更好的媽媽，我也更快樂，但我知道這是有代價的。我知道我給孩子的產品其實最適合餵牛，沒有理想的營養成份。奶粉是夠好，但母親會只滿足於『夠好』嗎？」

從人造肉到母乳

人造肉公司Eat Just的人造雞塊上月初獲新加坡當局批准出售，隨即出現在當地餐廳1880的菜單上。（AP）

Strickland希望找到另一種更接近母乳的替代品。去年1月，她與食品科學家Michelle Egger創立了人造母乳公司Biomilq。近幾年，Beyond Meat、Impossible Foods等公司以植物為原料製成的人造肉已開始在多國連鎖超級市場和快餐店發售，意欲吸引「彈性素食者」（flexitarian）。最近甚至連以動物細胞製成的人造肉也開始進入市場。上月初新加坡食品局宣布，在審查了人造肉公司Eat Just的生產控制及安全測試數據後，批准它出售人造雞塊，是全球首例。據巴克萊銀行（Barclays）估算，肉類替代品市場規模在未來十年內有望達到1,400億美元，將佔全球肉類行業約10%。

Strickland希望在實驗室中也能生產母乳，從通常供應給乳腺癌研究的公司購買人類細胞：「我們從女性乳腺細胞着手，使用數十年來一直用於體外培養細胞的相同技術，能夠再現這些細胞的行為，生產出滿足嬰兒需要的成份。」去年2月，Biomilq宣布在實驗室培養的乳腺細胞能產生乳糖和酪蛋白，是人類母乳中兩個關鍵成份。這項突破使他們在6月獲微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）設立、支持可減少碳排放的新技術的風險投資公司Breakthrough Energy Ventures投資350萬美元。

新加坡初創公司TurtleTree Labs從捐贈者母乳中提取幹細胞，將它們繁殖後放入裝有生長液的生物反應器，細胞會在內分化為乳腺細胞並開始產生乳汁。截至去年6月底，該公司不但獲320萬美元投資，還與新加坡科技研究局合作研發，因為這技術可能有助保障糧食安全。新加坡2019年進口食物比率超過90%，實驗室製奶類的商業化符合國家「30 by 30」的願景—目標到2030年有30%糧食自給率。Strickland的同路人還有另一美國初創Helaina。該公司計劃以發酵技術模擬出母乳，使用微生物來合成母乳的成份，如蛋白質、碳水化合物和脂肪，然後將它們重新混合成營養液體。繼續閱讀：【科技．未來】撇除技術難題待解 人造母乳有必要取代母乳嗎？

（節錄）

上文節錄自第247期《香港01》周報（2021年1月4日）《「細胞肉」獲准上市 下一步，人造母乳？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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