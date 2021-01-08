去年延遲發表的《施政報告》，縱然嘗試協助青年尋找人生方向，但仍然未能贏得青年的心。當然，這方面媒體得負上責任、公關得負上責任。但歸根究柢，要改變年輕人對特區政府不信任的態度，唯有在施政上對症下藥，才能讓他們從迷茫中找到出路。

如今香港不少年輕人都對前景感到悲觀，高昂的生活成本令他們難以安居樂業。「置業難」這個議題相信市民都知道，但須知房屋問題並不單純是「能買與否」或「可住與否」的問題。今次《施政報告》雖有一些暫時性措施，卻無法滿足中長期的房屋需求。「置業難」於是成為「青年問題」一個突出的表象。

「置業難」於是成為「青年問題」一個突出的表象。（資料圖片）

坊間常常流傳「青年問題」這四個字。青年本身不是問題，但青年與年長一輩之間的鴻溝，卻構成了香港過去幾年來眾多頗為嚴重的問題。青年問題盤根錯節，必須抽絲剝繭，加以剖析，才能梳理出一些頭緒來。以下，就讓我們一起探討這個問題。

經濟瓶頸 上流停滯

我們要先看一看香港的行業發展。現時香港經濟過於單一，高收入職位集中在幾個特定行業，如金融服務業。舉例來說：投身公職或從政，並非部份評論所指的「筍工」，參與者要不是真的對公職有熱忱，便是因為本身條件較優越，能夠身兼數職去擔任代議士。畸形的經濟結構導致就業市場競爭激烈，不少畢業生要面對起薪點偏低、難以向上流的情況。擁有大專以上學歷的青年多不勝數，政府卻未曾着力發展多元產業來吸納人才，使很多研習藝術或創作的青年學無所用，不少人最終被迫進入金融服務業。

現時香港經濟過於單一，高收入職位集中在幾個特定行業，如金融服務業。（資料圖片／盧翊銘攝）

回想「遍地黃金」的八、九十年代，香港經濟從製造業主導轉型至服務業主導。資料顯示，製造業佔就業人數比例由1996年的16%跌至2006年的6%，服務業卻由74%上升至85%。較顯著的升幅包括進出口業、地產商業服務、金融及保險業，以及社會服務業，而該類行業一般需要較高的語言及專業技能，因此提供不少向上流的機會予學歷水平日漸提升的青年，他們只要勤奮便有能力置業。今日社會發展遇到瓶頸，金融服務行業已近飽和，導致青年難以找到機遇。雖然政府設立青年發展委員會，嘗試為青年提供生涯規劃或一些實習機會，但受惠人數始終有限。

那大灣區呢？香港近年的政治風波令陸港兩地互不信任，不少人只要聽見「大灣區」、「內地」或「大陸」等字眼便感到厭惡，遑論北上工作。十五年前，陸港關係較為和睦之時，超過20萬香港市民前往內地工作（佔香港總就業人口7%），現在不少年輕人卻不情不願。可預見的是，香港政局及文化層面的深層次矛盾一日未能拆牆鬆綁，願意北上發展的青年都只佔社會中少數。

更令人感到無奈的是，在文化生活及價值觀層面上，香港自開埠以來，一直皆是以最疏離的形式與內地共處。為何青年普遍不願前往內地發展？請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

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上文節錄自第247期《香港01》周報（2021年1月4日）《有關青年政策的思考 讓青年從迷茫中走出來》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

247期《香港01》周報精選內容：

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