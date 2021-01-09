日本傳統黑道漸消失　影視作品中形象更娛樂化

年末的秋季日劇中，有一部頗有趣的人情喜劇片《極道主夫》，講的是曾經名噪一時的黑道老大結婚後金盆洗手，成為家庭主夫的故事。玉木宏飾演的男主角雖然表面兇神惡煞、時常流露出黑道習氣，實則是專心家務的溫柔好男人。這種「反差萌」的設定，某種程度上映射出了日本黑道多年來在影視作品中的形象轉變。

日本黑道電影與美國和香港經典黑幫片存在互文，但又有其獨特的發展軌迹和社會背景。雖然黑社會成員大多是出身底層、無法在社會中立足的邊緣人士，但日本黑道的歷史可追溯至戰亂年代的落魄武士階層，因此他們表面上秉持「忠誠」和「仁義」等武士道原則，也時常以鋤強扶弱、劫富濟貧自居。在現實中，這固然是自欺欺人的公關說辭，但在影視文藝作品中，這種武士道的「浪漫」往往被無限放大，甚至成為早期黑社會電影的核心主題。

喜劇片《極道主夫》講的是曾經名噪一時的黑道老大結婚後金盆洗手，成為家庭主夫的故事。（《極道主夫》劇照）

北野武曾說，日本黑幫片的熱潮在《無仁義之戰》後便中止了。不過，他在上世紀八十年代末帶來了令人耳目一新的「文藝黑幫片」。《奏鳴曲》、《大佬》等不再是實錄風格，卻仍然有着任俠片所不具備的現實感，同時又多了幾分冷峻沉默的「文藝範」；其人物不再張牙舞爪、罵罵咧咧，但暴力程度有增無減，且常常毫無來由。至於北野武後期的《全員惡人》系列，則更多聚焦於黑幫派別之間的勾心鬥角，以及黑白兩道的互相勾結。影片之中全部都是背信棄義、唯利是圖的惡人，忠誠之人絕無好下場，黑道拿來裝裱門面的武士道精神早已崩塌殆盡。

這一系列轉變，也伴隨着現實中黑道勢力的衰落。常有人說黑社會在日本是合法的，這其實是對《暴力團對策法》的一種誤讀。日本雖然存在警方指定的「暴力團」，但這絕不意味着警方許可此類團體進行暴力活動；恰恰相反，被指定為暴力團的黑道組織面臨十分嚴格的警方監控，其成員也被排除在正常的社會結構之外，甚至波及親友。隨着《暴力團對策法》日益強化，黑道表面上的合法生意難以為繼，經濟上捉襟見肘。加之《暴力團排除條例》自2011年起已經在日本全國實施，任何與黑道成員有來往的人都可能惹上麻煩，曾經吸引社會邊緣人士的黑道組織，已是日薄西山，只能在夾縫中勉強維繫。2016年的紀錄片《黑道與憲法》就曾試圖探討「暴力團」制度下黑道成員的人權問題：他們沒有保險，無法開設銀行賬戶，子女上學也會受到歧視。這固然有效阻嚇年輕人加入黑社會，但也有聲音認為，這些歧視政策不利於現任成員退出黑道、回歸社會……

上文節錄自第247期《香港01》周報（2021年1月4日）《日薄西山的日本黑道》，網上標題為編輯重擬，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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