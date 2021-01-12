網上串流平台為史提芬．蘇德堡的事業發展提供許多新機會。在2019年，他一口氣為Netflix拍了《球高志遠》及《洗錢天堂網絡》兩部作品，且兩者風格極為不同。從《瘋．魔》起，影迷都看出蘇德堡積極求變的態度，不過成效各有不同。2020年，蘇德堡再接再厲，為另一平台HBO Max拍攝了電影《Let Them All Talk》，繼續與《洗錢天堂網絡》中的梅麗史翠普合作。

蘇德堡實在太早證明過自己。首部作品《性感的謊言》獲得康城最高榮譽金棕櫚獎，十年之後又靠《伊人當自強》和《毒網》向荷里活證明了自己的能力，可惜在往後十多年，卻只給人留下《盜海豪情》系列的印象。他用iPhone拍攝《瘋．魔》，大約是希望重新思考在數位時代如何更新自己的影像創作，可惜成果不盡如人意。

（《Let Them All Talk》劇照）

Netflix的兩部片，《球高志遠》以對白和室內場景為主，更像是一部商戰電影，《洗錢天堂網絡》則偏向類型化，口碑依然平平。或許這樣評價有失公允，但自從蘇德堡在荷里活事業得意之後，觀眾很少再從視覺上感受到他當初獨立拍攝電影時的震撼。

在大家眼中，他像是一個成功的資深前輩，如今乘着串流服務的興起，找到了自己的另一片天空。正是如此，得知史翠普會再度與他拍攝一部電影，總以為照辦煮碗，再拍一齣類型電影打發觀眾，畢竟史翠普為Netflix所拍攝的作品負評連連。看過本片卻大吃一驚，蘇德堡在電影中表現與近年判若兩人。

+ 4 + 4 + 4

《Let Them All Talk》講的是知名嚴肅文學作家Alice Hughes（梅麗史翠普飾）受出版社編輯Karen（陳靜飾）力邀前往英國接受文學獎，Alice因身體狀況不能乘搭飛機，Karen便向她建議不妨選乘郵輪，還可以邀請好友一同前往。Alice邀請了大學好友Roberta（甘蒂絲褒瑾 飾）和Susan（黛安韋斯特飾），還有自己的姪兒Tyler（路卡斯赫積斯飾）結伴旅行，電影則向觀眾展示這幾個人的旅途。

上文節錄自第248期《香港01》周報（2021年1月11日）《《Let Them All Talk》蘇德堡的一場影像實驗》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

248期《香港01》周報精選內容：

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