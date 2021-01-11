美國國會山莊的騷亂幾乎掩蓋了上周三（1月6日）對拜登和民主黨而言的重大喜訊：前一天，在喬治亞州舉行的兩個聯邦參議院席位次輪選舉，都意外地由民主黨人奪得，加上未來副總統賀錦麗（Kamala Harris）作為參議院議長的關鍵一票，民主黨人將以50席對共和黨50席的形勢，驚險奪得對參議院的控制權。

民主黨的兩位候選人奧索夫（Jon Ossoff）和沃諾克（Raphael Warnock）分別以一個及兩個百分點的差距擊敗其共和黨對手珀杜（David Perdue）和萊夫勒（Kelly Loeffler）。曾作為紀錄片製片人和調查報道記者、現年33歲的奧索夫或將成為美國四十年來最年輕的參議員；而在馬丁路德金曾傳道的亞特蘭大浸信會教堂作資深傳道人的沃諾克，亦將成為喬治亞州的首位非裔參議員。

拜登於2021年1月4日在美國佐治亞州亞特蘭大舉行的一場汽車進入式競選集會上，為來自喬治亞州的民主黨參議員候選人奧索夫和沃諾克拉票。 （資料圖片／路透社）

參議院阻力不再

這次選舉一方面證明了特朗普路線的失敗，另一方面也讓人們看到共和黨擺脫特朗普主義的曙光。在實務的層面來看，奧索夫與沃諾克的勝選為拜登政府帶來了極大的方便。首先，在官員與聯邦法官任命之上，拜登幾乎可以肯定不會受到參議院的阻撓。例如，拜登上周任命現為華盛頓特區聯邦巡迴上訴法院首席法官的加蘭（Merrick Garland）為下任司法部長，就不必擔心這個重要法官席位的出缺會由保守派補上。

其次，在兩位議員就職之後，自2015年起掌控參議院的麥康奈爾，將成為少數派領袖，失去對議程的操控，而參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）將能取而代之，民主黨亦將控制各個委員會，使拜登的立法能在白宮和參眾兩院通力合作的情況下得到推展。

一些重要委員會的主席位置也將由進步派人物出任，例如參議院預算委員會將由左翼參議員桑德斯（Bernie Sanders）接手，而經常批評「大到不能倒」企業、主張規管的參議員布朗（Sherrod Brown）則料將掌理銀行、住屋和城市事務委員會。

參議院預算委員會將由左翼參議員桑德斯接手。（資料圖片／Getty Images）

同時，掌握參議院多數也給予了民主黨繞過拉布、以簡單多數通過立法的工具，即「預算協調」（budget reconciliation）。預算協調可在政府開支、稅收和債務上限制三個項目，每年分別通過一個法案（過去多以聯合一次過通過的方式進行）。由於國會從未通過2021年的預算決議案，因此，民主黨技術上有三次機會運用預算協調，甚至將三個項目分拆成三個法案，創造總共九次不受拉布影響的機會。

無論如何，這個新的權力分配將可使民主黨更有可能在新能源、基建、教育、醫療等各個開支相關項目落實拜登的政策。

而且，麥康奈爾與拜登似乎關係不差。兩人在奧巴馬首屆任期曾談判妥協通過多個稅務和債務上限的法案；拜登2011年曾稱兩人從未失信，而麥康奈爾2016年在拜登即將卸任副總統時更稱之為其「真朋友」和「可信任的夥伴」。這可算是前文提及兩黨「互相包容」的民主政治文化。

況且如果拜登真的希望團結全國的話，其實也不妨考慮參考2001年參議院一度出現50席對50席平手期間兩黨達成的權力分享協議，詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文刊登自第248期《香港01》周報（2021年1月11日）《白宮國會全在手 拜登的機會來了》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

248期《香港01》周報精選內容：

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白宮國會全在手 拜登的機會來了

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