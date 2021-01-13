進入冬季，病毒活躍，中國大陸多個省份疫情復發。2020年12月22日，大連宣布全城封閉、全民做核酸檢測。緊接着遼寧瀋陽、北京，以及河北各地都出現了感染病例，武漢則在安全的氛圍之中敲響了新年鐘聲。這份安全來之不易。 撰文︰劉聰

承接上文︰

重返武漢．倖存者｜回憶封城：這不只是經歷疫情，是死裏逃生

重返武漢．被困者｜封城夢魘 沒有別的車 只有救護車早晚響不停

2020年10月，武漢抗擊新冠疫情專題展覽開幕，展覽回顧了從2019年12月27日湖北省中西醫結合醫院最先上報病例起，到2020年9月湖北省召開疫情表彰大會的整個過程。展覽上的資訊顯示，湖北對新冠肺炎患者治療實行分級、分層、分流救治，建立隔離點–方艙醫院–定點醫院–重症定點醫院逐級轉送機制。高峰時期，湖北建立4,000多個隔離點、設立200多家定點救治醫院、 32家方艙醫院、提供11.7萬張救治床位。

政府對新冠患者實行免費救治，截至5月31日，確診患者人均醫療費用約2.3萬元（人民幣，下同），其中重症患者人均治療費用超過15萬元，部份危重症患者治療費用達幾十萬乃至上百萬元，全部由國家承擔。馬銘駿說他在醫院的幾個月裏，「所有的治療費用，像頂級抗生素幾千塊一針，都是國家出，花費逾百萬元。」

武漢是最先與病毒展開肉搏的城市，在政府各項措施還未來得及開展時，武漢市民最先奮起自救。抗疫展覽裏有志願者陳星旭捐贈的三件物品：一雙鞋、一條褲、三份證書。「褲子遭消毒水腐蝕，顏色差不多褪掉，鞋子是戶外鞋，都腐蝕了。」陳星旭說。他從1月30日開始做志願者，運送物資，幫病人找床位。4月8日解封，他的車跑了一萬三千多公里，跑遍城內40多家醫院、幾十個社區。

封城後，由於公共交通停運，不少醫護人員上下班成了難題，武漢出現了很多「免費接送醫護人員上下班」的微信群，不少市民變身志願者司機。

「他們（醫護人員）衝在前線，我們最起碼要做好後方的保障工作。」志願者司機張師傅說，他從封城的第一天起就把自家的車開出來，免費接送醫護人員上下班，看到路邊有老人步行去醫院，他也順帶捎上。「我的城我來救」這句口號在志願者之間廣為流傳。「這話極具江湖俠氣，符合武漢人特點。」張師傅說。

今日走在武漢街頭，到處可見「拒絕野味，敬畏生命」的宣傳語—最早發現的感染病例來自武漢華南海鮮批發市場，這家市場早在2020年1月1日就被政府封閉。武漢的醫療系統迎來改革，連一個小小幾平方米的口腔診所都在門口設置預檢分診處。

武漢華南海鮮批發市場，有多個商戶違規出售野味，被指是新型冠狀病毒源頭。內地當局2020年1月1日起對該市場實行休市，其後在市場多個環境樣本中發現大量新型冠狀病毒。（Getty Images）

一名接觸武漢市衞健委的知情人士告訴我，疫情後武漢實施全市所有醫療機構傳染病上報系統，「只要發現疑似病例，就要報告。」……

（應受訪者要求，文中各人名字均為化名）

上文節錄自第248期《香港01》周報（2021年1月11日）《疫情一年 武漢人走過2020》系列。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

248期《香港01》周報精選內容：

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