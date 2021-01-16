新年伊始，趕於去年底在Netflix上架的《馗降：粽邪2》，承先啟後意味極濃。台灣近年恐怖片頗有回勇之勢，由現象級作品《返校》，到《紅衣小女孩》及《粽邪》，都叫好叫座。可惜，《馗降：粽邪2》來到續集，添食味卻太濃烈，尤其急就章地試圖發展成世界觀式作品，實力派影星李康生亦難盡情發揮。如果說2020年是不堪回首、應該遺忘的一年，這齣「跨年片」亦恐沾了去年污氣，不如不見。

《馗降：粽邪2》票房達到逾7,000萬新台幣。（《馗降：粽邪2》劇照）

2018年上映的《粽邪》票房超過5,000萬元新台幣，推出續集份屬意料之內；去年在台灣暑期檔上映的《馗降：粽邪2》，票房進一步增至逾7,000萬元新台幣，充分反映這個品牌吸金力之強。因此，跟其他台灣話題作一樣，本片亦獲Netflix青睞，收購海外發行權。不過，兩齣電影在港均反應平平，今次勉強躋身點擊排行榜十強。

箇中主因，或由於電影過於本土化，與前述台灣恐怖片一脈相承，圍繞當地風土習俗而拍—「送肉粽」對當地人自可販賣親切感，但對外地人來說則難有共鳴。更重要是，較諸上集將民間元素與恐怖故事無縫接合，劇本十分扎實，伏筆回應亦營造出強大的戲劇張力，本片則眼高手低，側重發展「粽邪」品牌，希望成為如荷里活《詭屋驚凶實錄》的世界觀式系列，以致「龍骨」異常單薄、粗製濫造。局部恐怖氣氛縱仍可觀，「送肉粽」情節做到獵奇與奇詭兼備，可惜高潮戲只靠「形而下」的電腦特效支撐，完全做不到「形而上」的心寒效果。總括而言，整個劇本彷彿只為留下尾巴、串連往後續作。

壞的電影，縱有好的演員也回天乏術。金馬獎影帝李康生過往多演文藝片，常與台灣名導蔡明亮拍檔，今次轉型商業片，改跟賣座導演廖士涵合作，果然有點水土不服。當然，這未必是影帝之過，畢竟，在劇本的角色互動上欠缺說服力，由劇力到演員都難有發揮。上集佔戲甚重的老戲骨陳傅正，今集亦因劇情關係退居幕後，至於全才演員陳雪甄，也僅在「鬼上身」段落稍有睇頭，而年輕演員許安植、孫安佐在平庸劇本中都只能「交行貨」，未能發光發亮。整體而言，編導實在浪費了一手好牌、好卡士。

《馗降：粽邪2》圍繞的「送肉粽」習俗，源於台灣彰化一帶，在葬禮上送別上吊輕生的死者……

上文節錄自第248期《香港01》周報（2021年1月11日）《《馗降：粽邪2》台灣恐怖片走到盡頭？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

248期《香港01》周報精選內容：

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