撰文： 黃舜煬 最後更新日期： 2021-01-20 17:35

一年內經歷四波新冠肺炎疫情爆發，香港早已出現「防疫疲勞」，即使不能出國旅遊，亦想出外走走。可是，踏入2021年，本港每日仍然新增數十宗確診病例，市民看不到疫情的終結，經濟也走不出疫情的陰霾，當中旅遊業可謂復蘇無期。業界力推的「旅遊氣泡」和粵港澳「健康碼」互認制度一再延後，整條旅遊產業鏈─酒店、零售、餐飲、航空、旅行社等幾乎奄奄一息，後兩者尤為嚴重。例如本地最大航空公司早已陷入財困，並於去年11月大幅裁減逾5,000人，而去年頭九個月已有73間旅行社結業，業務和收入銳減，業界陷入「冰封」。 市民生活何時才能恢復正常，恐怕難以預料，訪港旅客人數也非一朝一夕就能回到疫前水平，更令人擔心的是，就算疫情「融冰」，早就岌岌可危的旅遊業是否仍打算「食老本」，依靠「高量低值」的購物團，一車車旅遊巴將旅客載到土瓜灣購物？ 特首林鄭月娥在去年底發表的《施政報告》中推出「綠色生活本地遊鼓勵計劃」和「躍動港島南」計劃，似乎想藉生態旅遊推動產業升級。可是，相對以往依賴「高量低值」的盈利模式，產業升級意味重整產業鏈，即要重新分配旅遊資源和利益。若要令本就岌岌可危的旅業起死回生，先要好好了解內在的結構性病根。

早在疫情爆發前，全球旅遊總人次和全球旅遊總收入的增長已有放緩迹象。根據世界旅遊城市聯合會（WTCF）在2020年1月發布的《世界旅遊經濟趨勢報告（2020）》，自2016年以來，全球旅遊總人次增速一直維持在4%上下，雖然，2019年較上一年升0.9個百分點至4.6%，旅遊總人次達123.1億人次，但增速仍遜於2011至2015年（見圖一）。同時，2019年全球旅遊總收入達到5.8萬億美元，相當於全球GDP的6.7%，相關比重連續兩年回落（見圖二）。雖然全球旅遊經濟大體保持增長，但人們對旅遊的需求正逐漸發生變化。正如報告指出，「二十世紀的經濟和組織模式」已無法滿足二十一世紀的私人訂製需求，數碼時代令旅遊產業鏈發生翻天覆地的變化。

資訊科技、航空業、交通基建的急速發展，令國內、外旅遊變得容易，亦為人們帶來更大的旅行「自由」─自由組合行程、購買所需要的服務，不再需要依賴傳統旅行社安排行程，可供消費者選擇的產品繁多，人們對旅遊產品的價格更為敏感。這對傳統的旅遊產業而言，既是挑戰，又是機遇。

（香港01製圖）

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旅客需求轉變 衝擊行業生態

香港理工大學酒店及旅遊業管理學院副教授麥磊明形容，隨着全球教育和語言水平不斷提高，「個人遊」取代了傳統旅行團的出遊方式，同時亦為携程（Ctrip）、Expedia等可供自由安排行程的網上旅行社（OTA）和預訂網站提供了發展土壤，「現在旅客的需求變得簡單，只需要機票和酒店就可以，不需要旅行社去規劃行程和安排食宿。這都是旅遊形式轉變帶來的商機。」這種轉變同時也在衝擊傳統旅行社的行業生態。麥磊明認為，大型的網上旅行社有更強的議價能力，能夠向航空公司和酒店爭取更優惠的價格，「相比之下，一些中、小型規模的旅行社沒有競爭力，旅客為什麼要『幫襯』傳統旅行社呢？」

此外，全服務（full-service）航空公司正面臨廉航的挑戰。作為旅遊產業鏈上游的航空、運輸、餐飲業等能夠通過網上預訂系統，繞過中介公司，直接向消費者提供具競爭力產品（見圖三）。這種「去中介化」趨勢，同時削弱新興的網上旅行社和預訂網站的競爭力。

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單單在2019年，這種急速變化動搖擁有一百七十八年歷史的英國傳統旅遊品牌Thomas Cook─其集航空、旅行、酒店業於一身的綜合型經營模式，因債務問題而「無力回天」。此外，同年還有法國的藍鷹航空（Aigle Azur）和特大航空（XL Airways），以及網上酒店預訂平台愛遨網（Amoma）相應倒閉或破產。

但這並不代表傳統的旅遊形式完全失去競爭力。網上旅行社亦有其自身的限制，麥磊明指出，「OTA只能夠提供簡單的旅遊產品，更複雜的服務（如多派一個導遊）都做不到，TripAdviser的香港分部就只有六個人。」市場調查機構歐睿國際（Euromonitor International）於2019年發布的《塑造未來旅遊的大趨勢》綜合一千多位專家研究，發現全球有高達43%消費者稱，相比實物，更看重體驗。除了關注旅遊產品的「性價比」，調查又發現大部份受訪者希望得到更真實和本地化的旅遊體驗。麥磊明指出，這正是傳統旅行社的「突破口」，「這種體驗還包括到訪當地社區、參加活動、學習當地文化，甚至可以烹飪、焗蛋糕，是一種知識、文化和好奇心的滿足。」

香港理工大學酒店及旅遊業管理學院副教授麥磊明形容，隨着全球教育和語言水平不斷提高，「個人遊」取代了傳統旅行團的出遊方式。（資料圖片）

體驗式旅遊或成為旅遊業未來的發展趨勢，但觀乎香港旅遊業在疫前的數據，不論是整體市場，還是作為香港旅遊業主要客源的內地遊客（2019年佔總訪港旅客人次的78.3%；不過夜的市場更佔據了85.7%），訪港旅客消費形式仍然以購物為主，但本港的零售業表現近年已有下滑的趨勢。

根據智經研究中心於去年發布的《未來之「旅」：回顧香港旅遊業二十年的高山低谷》（下稱《回顧》）中引用旅遊發展局的數字，指出2014至2018年的入境旅遊就業人數由24萬減至22.53萬，減幅主要來自「零售業」，原因是旅客購物消費額由2014年的2,089億元降至2018年的1,671億元。對比之下，文化及娛樂服務的就業人數由2000年的6,700人升至2018年的2.4萬人，增加了兩倍多，但整體就業人數仍不及零售業的九分之一。

縱使全球旅遊業在疫前發展持續保持增長，本港旅遊業的消費水平、就業人數卻陷入「疲態」；當全球旅客的旅遊需求發生變化，業界卻未有及時調整並抓住新的發展方向，以走出發展「瓶頸」，比如本地觀光團的消費額年年下跌， 2018年過夜旅客的消費之中，花在本地觀光團的只有0.3%，過夜內地旅客的情況更差，只佔整體消費的0.1%。

上述數字足以反映，香港旅遊業早在疫前已受內憂外患所困：內在因素是旅遊資源開發不足，業界內部結構僵化，透支本港的旅遊聲譽；外在原因是隨着內地免稅區和網購平台發展，不斷削弱本港旅遊業的競爭力。

繼續閱讀：【旅遊業救亡．二】零團費、低過成本價成亂象 不是吸客是趕客？

上文節錄於第249期《香港01》周報（2021年1月18日）《疫前已岌岌可危 旅遊業亟待救亡》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

249期《香港01》周報精選內容：

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