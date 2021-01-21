撰文： 若山 最後更新日期： 2021-01-21 18:32

另一大問題是，英國和一些歐洲國家還因其信息傳播和流通的技術策略為人詬病。單是去年12月兩周內，英國便三度更新倫敦的封城措施。

在每天急劇飆升至數萬宗新增感染個案之時，約翰遜在12月15日把倫敦和部份英格蘭地區的封鎖級別升至第三級，非必需店舖須即時關閉，餐廳食肆禁止堂食，節日期間亦無法營業。

另一爭議點是，一邊廂食肆關門，另邊廂同樣涉及難以保持社交距離的親密接觸空間，如學校、桑拿室和健身室等室內運動設施，以及理髮店和修甲店等個人護理商舖，卻獲允許繼續開放。不過，約翰遜在四日之後再度反口，稱學校、室內運動設施和個人護理商舖也須關門了，跨家庭聖誕聚會被禁止，「不讓人聚會不人道」的說法隨即換上「問題有新情況，要以新的方式應對」。

早前倫敦有醫護人員前往唐寧街示威，要求約翰遜下台。（資料圖片／美聯社）

由服從轉為嘲弄政府

英國在3月首度宣布封城時，民眾警惕性較高。至5月，封城措施首度放鬆，政府鼓勵國民無限外出運動和日光浴，但同時提出鋪天蓋地卻又含糊不清的口號：「Stay Alert」（保持警惕）。口號宣傳的當刻成為官民之間溝通失效的一大轉捩點—令市民由服從轉為嘲弄（ridicule）政府的心態，一個在曼城生活的長者不禁問：究竟我們需要警惕些什麼？肉眼又看不到病菌。

筆者任清潔工的室友也在聖誕期間跟20名同事在其朋友的餐廳內晚飯聚會，新年期間更帶朋友來家。她不認同聚餐會增加感染風險，原因是「平日在一起工作，根本無法長期保持足夠的社交距離。傳染根本早已避不開，聚會的也不是新接觸人士」。室友如今為新冠確診人士，我們共用廚廁，在英國的flatshare（公寓合租）文化中避無可避。

倫敦街頭不時見到有警告標語，呼籲民眾保持兩米的社交距離。

與民有效溝通至關重要

在上述的BBC文章中，德國科學顧問克里斯蒂安．德羅斯滕（Christian Drosten）在去年世界衞生高峰會前夕分析道，德國的防疫成效廣獲讚譽，但他認為德國的防疫措施其實和其他國家一樣，只是做得早一點。

德羅斯滕指，過去一年，德國人民對政府抗疫政策的支持率達85%至90%，政府也能夠成功以理說服不支持措施的人。政府和人民間消息傳遞流通暢順，國民也因此更為配合政府指令和政策。物理學家出身的女總理默克爾（Angela Merkel）這些年來一直被譽為世界上最成功的國家領袖之一，其房屋和經濟等政策往往能得以有效施行，民望高企。

德羅斯滕認為這和默克爾政府的有效溝通有關。詳細分析請閱讀《香港01》周報電子列全文。

上文節錄自第249期《香港01》周報（2021年1月18日）《感染病例和死亡人數皆成「歐洲之最」 英國疫情何以愈演愈烈？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

249期《香港01》周報精選內容：

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