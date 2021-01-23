撰文： 李美 最後更新日期： 2021-01-23 18:17

《心碎的女人》（Pieces of a Woman）的主角雲妮莎．卻比（Vanessa Kirby），在去年威尼斯影展榮獲最佳女主角大獎，觀眾自然期待她的演出如何令人心醉、如何展現心碎。可惜，這齣文藝片卻擺錯重點，以致大家都聚焦到一幕長鏡頭而非這位影后，加上其他角色設定太過臉譜化，劇情亦無太大出彩之處……總的來說，本片只可謂期望愈大，失望愈大。

雲妮莎．卻比去年在威尼斯影展榮獲最佳女主角大獎。（《心碎的女人》劇照）

早前有《1917：逆戰救兵》的長鏡頭震撼全球，怎料文藝片都趕上風潮。戲中一段長逾20分鐘的、一氣呵成無剪接片段，成為談論此片不可或缺的話題，不少人都稱讚該段拍得出色、演得精湛。問題是，這個長鏡頭所為何事？去到電影後半段，大家不難意會背後用意，惟有目的不等於有必要，其實沿用傳統剪接手法，效果即使稍為遜色，依舊可達致同樣效果；至於這裏使用長鏡頭的缺點，相信大家觀看時都會嗟嘆：「太長太無謂！」實不相瞞，由於電影在Netflix串流平台上映，故筆者就「善用」1.25倍速功能，後來甚至加快1.5倍速快進此節！

本片的核心正是「心碎」的女主角如何在接受現實後釋懷向前，切合了當今女權電影的風尚。（《心碎的女人》劇照）

所謂「心碎的女人」，乃指一位難產繼而失婚的女人Martha（雲妮莎．卻比飾）：她的心恍如她夭折的女嬰般，在捐出屍體後被切割成不同碎片（作教學或展示用）。破碎的心如何復原？也是電影一大重點：方法不是諉過助產士失職，以及透過追討賠償來彌補；反正死者已矣，碎了就是碎了，一切唯有接受。這跟美國的《廣告牌殺人事件》、日本的《告白》、韓國的《復仇母親》等喪子片不同，重點不在以正勝邪來釋懷，釋懷應該訴諸自己內心，畢竟報仇成功也不能令死者復生。

+ 4 + 4 + 4

長鏡頭於此有何作用？就為鉅細無遺描述難產過程，交代助產士Eva（Molly Parker飾）有否責任要負？跟香港習慣到醫院產子，以至擇定吉日生產不同，西方社會近年傾向在家分娩（Home Birth），原因包括順應自然、節省金錢支出（其實是缺乏醫保）、在熟悉舒服而非陌生的環境下迎接新生命，以及宗教理由等。在美國，每60名嬰兒中就有1名是在醫院外出生，統計顯示2004至2017年間，相關個案大增77%。在家分娩存在嚴重安全隱患，無法應變緊急狀況，如須剖腹救胎或輸血救母等；本片正探討相關現象，警示孕婦及助產士必須慎之又慎—看到片末的壓軸法庭戲，觀眾都明白長鏡頭用意，原來旨在闡明助產士已盡責提醒風險，只是Martha起初堅持不入院……

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上文節錄自第249期《香港01》周報（2021年1月18日）《《心碎的女人》錯重點的女性內心剖析》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

249期《香港01》周報精選內容：

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