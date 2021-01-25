財政預算案2021．投稿｜經濟下行 三招有助紓緩房屋問題

撰文： 黃偉信 最後更新日期： 2021-01-25 14:45

新財政預算案將於下月尾發表，財政司司長日前於網誌稱「有市民」指政府今年赤字龐大，應上調稅率增加收入。新冠肺炎疫情爆發至今未息，各項抗疫政策，包括保就業計劃帶來的政府開支大增，加上要應對經濟下行壓力，是否除了加稅外就別無他法？

簡單低稅制是香港經濟賴以成功的基石，實不宜有大動作影響投資者信心；有社會人士提議開徴銷售稅，但如今市民消費意欲不大，而且疫症肆虐，限聚令更要求食肆取消晚市堂食，商場人流大減，此舉將使零售業雪上加霜，故非推銷售稅的適合時機。政府若要加稅，以預留儲備推新一輪抗疫基金，可從住屋相關稅項入手。

限聚令要求食肆取消晚市堂食，商場人流大減，此舉將使零售業雪上加霜，故非推銷售稅的適合時機。（資料圖片／盧翊銘攝）

2020年的賣地收入較2019年大幅下跌達72%，原因包括兩幅商業地流標，以及重磅地皮未能趕及售出。香港的主要稅收源自賣地，趁樓市仍未有明顯回調，政府應把更多地皮推出市場，以盡快於短期增加庫房收入。

目前樓市交投膠著，二手樓成交未見起色，正是因辣招 (額外印花稅、雙倍印花稅、買家印花稅) 導致業主交易成本增加，不少業主見樓市淡靜，辣稅又增加了交易成本，寧可持貨觀望；辣稅亦增加市民添置第二物業成本，若撤除辣稅，即可活化二手市場。撒辣後政府可以增加第二物業的差餉、地租及交易費用，取代三大辣稅作為防止樓市過熱措施；辣稅取消將促使交投增加，而地租及差餉都是長期收入，可為庫房帶來更多收益。

香港的主要稅收源自賣地，趁樓市仍未有明顯回調，政府應把更多地皮推出市場，以盡快於短期增加庫房收入。（資料圖片）

另一方面，房委會資料顯示公屋平均輪候時間達5.4年，房屋階梯已出現斷層，原本收入適宜居於資助房屋的市民，被迫轉投私樓市場租樓，年輕人更是難以有瓦遮頭，即使勉強上車也要向親朋借首期，推高了私樓的需求。故透過上述三招改善了政府收入後，待疫情完結香港度過難關後，政府應仿效英國倫敦市政府的共享業權房屋(Shared Ownership Households)計劃，讓合資格首置人士承造按揭購買最低兩成半的業權，其餘由英國政府設立的住屋協會(House Association)持有，買家按業權比例向協會交租，日後可分階段增持業權比例，按部就班成為業主。

「既決意留在這條船，齊齊令它不遭破損」，寄望下月財政預算案考慮上述建議，使港府能應對滿天風雨，紓緩公私營住屋的短缺。未來港府亦應多從供應入手，包括簡化及加快土地轉為住宅用途的補地價、改劃審批，並推出更多財政支援計劃，協助不同階層置業人士，讓市民安居樂業。