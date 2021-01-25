撰文： 郭雪筠 最後更新日期： 2021-01-25 14:47

在抗議者闖入美國國會山莊十多天後，拜登上任了，華盛頓戒備嚴密，特朗普更是早一步離開白宮，沒有依照傳統在白宮相迎。不過，人們也不太在意，畢竟特朗普能真的離開白宮，已讓許多人滿意。 在就職典禮過後，入主白宮的拜登於同日簽署了十多項行政命令，多數都是駁回前任政府的，例如終止退出世界衞生組織（WHO）的程序、重新加入《巴黎氣候協定》等。更引人聯想的是，美國政權交接的敏感時刻，中國官方宣布對美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等28人實施制裁。這可以解讀為中國政府在台灣問題上「通知」拜登政府，中美需要共同合作，中國在疫情下需要振興經濟，何況仍飽受疫情折磨的美國與整個世界，那就別讓兩岸出現戰爭風險。這就牽扯到拜登上台後中美的一個根本問題：如何處理台灣問題？

拜登上台將如何處理台灣問題？（美聯社）

過去台灣社會之所以「挺川」（台灣稱特朗普為川普），大多源於其在香港議題上的「表態」，以及退出「被中國收買」的WHO，這種情緒化、極其討好支持者之民粹舉動，受到台灣網絡一陣追捧，甚至開始出現美國退出、拉上台灣另加入國際組織的輿論。這些現在看來極度荒謬、輕如雲煙一般的玩笑，那時卻真有人相信。

而今拜登上任，美國重回WHO，台灣媒體大多聚焦於「拜登會不會延續特朗普的抗中親台路線」，近日更有媒體以社論的高規格形式，賦予特朗普政府極高評價，甚至說蓬佩奧是「特朗普主義的圓桌武士」，「在維護美國利益和普世價值上功不可沒」，以此呼籲拜登政府跟隨特朗普路線。至於許多美國媒體及政治評論員大力抨擊蓬佩奧的荒腔走板，以及特朗普政府退出國際組織等單邊主義給歐洲國家造成多大衝擊、又是如何傷害了美國自身，部份當前眼中只有「中國」的台媒卻全然無視這些批評。

拜登延續親台政策？

特朗普政府已成過去，而當前拜登政府面對疫情肆虐與經濟衰退，已然一團亂麻，就算中美關係不會多好，也不會希望與中國起大衝突。在這樣的背景下，如何解讀拜登政府在台灣問題上的可能取態？

美國國防部長提名人奧斯汀（Lloyd Austin）表示：「美國對台灣的支持堅如磐石，多年來也獲得跨黨派支持。美國一直堅守承諾。」（美聯社）

近日，拜登團隊在台灣問題上的一些表態都引起美台學界討論。首先是美國國防部長提名人奧斯汀（Lloyd Austin）在參議院聽證會上所說的話。有共和黨參議員問奧斯汀：在中國大陸的軍事壓力下如何協防台灣？奧斯汀表示：「美國對台灣的支持堅如磐石，多年來也獲得跨黨派支持。美國一直堅守承諾。」他並指：「拜登曾多次表示，本着美中三公報、《台灣關係法》與六項保證的長期承諾」，「將繼續支持和平解決兩岸問題」。

再者，獲提名任國務卿的布林肯（Antony Blinken）在出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會時表示，將檢視《台灣保證法》的要求，看如何對台接觸，美國也願意看到台灣在世界上發揮更大作用，包括在國際組織中。

這些新聞被報道後，若只看片段，很容易輕率地下「拜登政府也反中/延續特朗普親台策略」這種結論，然而，不論是奧斯汀還是布林肯，這些回覆基本都是在被共和黨議員質問之時的「被迫回應」，也完全沒有打破美國民主黨的立場。在香港和新疆議題上譴責中國大陸、表態稱美國願意支持台灣加入國際組織、呼籲兩岸維持台海和平，這是美國兩黨都會做的事情。

就算昔日不按常理出牌的特朗普政府在2018年時就通過了《台灣旅行法》，提升美台官員交流層級，然而，美國還是不敢派外交部長之類的重要官員來台，台灣官員去美國自然也「按中美台三方默契走」。布林肯所謂的重新檢視《台灣保證法》，也就是美國官員在台灣問題上的例行術語。真正的規則，中美台三方都知曉。

1月14日，原定要訪台的美國駐聯合國大使克拉夫特臨時取消行程，改為跟蔡英文視像會談。（中央社）

兩岸出意外風險降低

別忘記了，拜登幕僚艾利森（Graham Allison）日前接受台灣媒體訪問時說：「拜登明白只有一個中國，並沒有獨立的台灣國家存在，美國不會承認台灣獨立。」而原定要訪台的美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）臨時取消行程，也可窺見美國不願在台灣問題上多添變數。

在看待拜登政府眼中的台灣問題時，需要回歸到幾個基本現實……有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄於第250期《香港01》周報（2021年1月25日）《上任後創造喘氣空間 展望拜登時代的美台關係》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

250期《香港01》周報精選內容：

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