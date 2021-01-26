財政預算案2021｜又双叒叕叫政府全民派錢？

撰文： 黃舜煬 最後更新日期： 2021-01-26 14:28

財政司司長陳茂波將於2月24日發表新一份《財政預算案》，各黨各派又是時候提出建議。一如以往，有關建議大多欠缺完整的經濟邏輯，不是要求延續一些小修小補的津貼，就是促請港府動用8,000億元財政儲備，再次向全民派發現金。 當中最「賣力」的，非民主黨前立法會議員鄺俊宇莫屬，他由去年12月24日開始在YouTube頻道發起「促請財政司全民回水一萬五」的聯署行動至今，每隔數天便在社交媒體藉着不同議題要求當局派錢——港府延續晚市禁堂食令時要求派錢，港府研究規管家庭聚會時又要求派錢，港府探討商場提早關門時同樣要求派錢，最新失業率打破創下16年新高仍然要求派錢，直到日前「佐敦封區」，鄺俊宇及其團隊還是要求派錢。這實令人感慨，原來政客咁易做——為了討好選民，就可忽略貧富劃一的分配不公，甚至對積習多時的深層次矛盾視而不見，只想大灑金錢圖一時之快。

除了派錢 還懂什麼？

鄺俊宇一個月前發起網上聯署，又隔三岔五藉「政府抗疫不力」借題發揮，「促請財政司全民回水一萬五」。他的理據非常簡單：首先，新冠肺炎打擊香港經濟導致百業蕭條，而「全民派錢」正是最直接扶持市民的方法；其次，特區政府去年也曾向全民派發一萬元，相信已經累積相關經驗，能夠節省巨額行政費用；最後，美國和澳門等地近日也都再次派錢，而澳門過去13年內更已派10萬元，今次只要求港府派發1.5萬元，相信財政能夠應付。

民主黨前立法會議員鄺俊宇早前發起「促請財政司全民回水一萬五」。（鄺俊宇FB截圖）

乍聽之下，這些說法看似有理，但細思之後不難發現其實根本不成理由——第一，由胡志偉自2016年當選民主黨主席開始，每逢《財政預算案》諮詢期間，無論香港順境逆境，民主黨都會促請當局派錢；第二，行政費用的確可以透過科技手段節省，但當未有生活困難的中上階層也能獲派現金，變相導致公帑不能用得其所；第三，如果人家派錢，香港就要跟着派錢，那麼8,000億元的儲備恐怕派不了多久，平均每人只有11.4萬元；第四，派了錢，資源分配就能達到公平正義？收入不平等的困局就能消除？貧富懸殊的問題就能解決？

事實上，特區政府已先後於2011年、2018年、2020年推出三次全民派錢計劃，但它們既未能做到「精準扶貧」，又不符合「分配正義」，更加無法化解香港深層結構矛盾。我們不得不問，為什麼香港政黨精英和政治人物只懂得叫當局派錢？究竟在你們眼中，除了討好選民外，還看到社會的水深火熱和你們的庸碌無能嗎？

了錢，資源分配就能達到公平正義嗎？收入不平等的困局就能消除？貧富懸殊的問題就能解決？（資料圖片／羅君豪攝）

無視分配正義

《香港01》早已不厭其煩地指出，派錢或許是「及時雨」，能一解基層的燃眉之急。但長遠而言，卻延續了長久以來的資源分配不均，只會持續深化貧富懸殊，無法彰顯分配正義。

所謂的「分配正義」，就是政府使各階層都能享受到社會經濟發展成果，不讓任何一方成為其餘階層成功的犧牲品或踏腳石，比如在一次分配（即按市場效率原則分配）中，企業為僱員提供合理的工資待遇，又在二次分配中，通過政策的介入調整社會資源分配，保障不同階層的生活質素。

然而，面對產業發展停滯、生活成本高企，港府既未有做好一次分配，以制訂更加合理的薪酬制度，亦未有做好二次分配，以建立全面、系統、適度、公平和有效的社會保障體系。當局最常用的，不外乎是寬免稅務及差餉。然而，這些一次性措施看似慷慨解囊，實質卻是令富者多得，基層最多只得到幾百一千。「全民派錢」的話，貧富所得看似均等，但實際上，由於富者的處境本來就比貧者優越，變相導致富者越富，貧者越貧。

根據《2019年香港貧窮情況報告》，本港貧窮人口已達到149萬人。（資料圖片）

無視階級固化

根據《2019年香港貧窮情況報告》，本港貧窮人口已達到149萬人，其中在職住戶的貧窮率升至8.4%，兒童貧窮率更升至2015年以來的高位17.8%。有人會把貧窮人口上升歸咎於反修例風波和中美貿易戰的雙重打擊，但香港貧窮問題從來都是長年累月積習而成的結構性問題。產業單一、階級固化，只會令年年上升的貧窮家庭人口在生活、教育資源上落後於人，同時面對有限的發展出路，根本難以實現上流，最終陷入跨代的「貧窮循環」。

作為2016年立法會換屆選舉「超級區議員」當中的「票王」，鄺俊宇理應明白，要真正「為民紓困」絕對不能依賴一萬幾千元的一次性「回水」，而要從結構上扭轉民生困局，港府必須打破依賴傳統四大產業的發展模式、透過新興產業激發經濟新增點，為港人創造更多好工之餘，又積極利用「財富再分配」為大家減輕生活負擔，才能真正為民紓困。

無視產業真空

《香港01》多次指出，香港產業格局在回歸二十三年幾乎沒有改變。其中「四大支柱」佔本地生產總值（GDP）的百分比由2009年的56%，稍稍增至2019年的56.4%；而曾蔭權在2009年提出的「六大優勢產業」（文化及創意產業、教育、私營醫療、檢測認證、環保工業以及創新科技），至今只佔有本地生產總值不足10%。經過反修例風波和新冠肺炎的衝擊，已充分暴露旅遊業和零售業作為香港經濟支柱的脆弱性，也足見數以十萬計從事有關行業的低端服務人口的艱辛，而迫在眉睫的產業改革，絕對比不公不義的全民派錢更為重要。

雖然「全民回水」政策倡議能夠獲得市民支持，但有為的從政者絕不能被民粹牽着鼻子走。當政府未能做好「財富再分配」，而備受市民吹捧的政客又只懂利用這種「雨露均霑」的方式討好選民，實際上只會深化矛盾、製造階級衝突，根本無從解決香港的核心問題。

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