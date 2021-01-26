撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-01-26 14:55

2020年，中國國內生產總值（GDP）首次突破百萬億元（人民幣，下同），錄得1,025,986億元（約為15萬億美元），約為美國GDP總值的67%。排除通貨膨脹因素影響後，中國去年GDP實際同比增長2.3%，其中，第四季度同比增長6.5%，超出市場普遍預期。綜觀全球，中國也是唯一全年實現正增長的世界主要經濟體，在危機中展現出強大的韌性。踏入2021年，隨着內地就業持續改善、居民收入進一步提高，消費對經濟增長的作用有望加強。

分季度來看，中國在控制住新冠肺炎疫情的擴散後，經濟取得了較快增長。第二季度至第四季度GDP分別同比增長3.2%、4.9%和6.5%。相比之下，第一季度中國經濟受到疫情的嚴重影響，增速出現較大下滑，GDP同比下降6.8%。

分產業來看，第一產業增加值錄得77,754億元，同比增長3%；第二產業增加值為384,255億元，同比增長2.6%；第三產業增加值為553,977億元，同比增長2.1%。此前增速較快的第三產業在疫情的影響下，增速落後於第二產業。

在新冠疫情肆虐全球的情況下，中國預計將是全年唯一實現正增長的世界主要經濟體。世界銀行（World Bank）1月5日發布的《全球經濟展望》報告顯示，2020年，發達經濟體的實際GDP同比下降5.4%。其中，美國GDP同比下降3.6%，歐元區下降7.4%，日本則下降5.3%。

不斷擴大的消費市場是中國經濟強勁增長的保障。（新華社）

經濟結構轉型 科技加速升級

過去一年，中國製造業表現出較強韌性。中國國家統計局的數據顯示，中國全年規模以上工業增加值比上年增長2.8%，其中，製造業增長3.4%，高於經濟增速。由於疫情防控政策的有效落實，去年第二季度之後，製造業已經基本實現復工復產，第四季度工業增加值增速上升到7.1%。

分類別來看，中國經濟增長離不開工業結構的持續優化升級。其中，裝備製造業增加值增長6.6%，高於規模以上工業增加值增速3.8個百分點，對規模以上工業增加值增速貢獻了0.6個百分點。此外，規模以上高技術製造業增加值比上年增加7.1%，快於規模以上工業增加值增速4.3個百分點。

從產品產量看，工業機械人、新能源汽車、集成電路、微型電腦設備同比分別增長19.1%、17.3%、16.2%、12.7%。

製造業是中國經濟增長的重要引擎。圖為2021年1月5日工人在位於中國長春的一汽解放總裝車間裝配車輛。（新華社）

在服務業方面，疫情加快了中國社會的數字化進程。數據顯示，信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值同比增長16.9%，較第三產業增加值增速快14.8個百分點。雖然疫情的影響猶在，但中國服務業也在努力恢復中。從市場預期看，去年12月，服務業業務活動預期指數錄得60.1%，連續六個月位於高位景氣區間。

在投資領域，中國經濟結構轉型的力度更加明顯，成為未來經濟增長的新動力。去年，中國固定資產投資（不含農戶）錄得51.89萬億元，同比增長2.9%。儘管受疫情影響，製造業投資增速下降了2.2%，但是，中國在高技術產業投資比上年增長10.6%，增速高於全部投資7.7個百分點，拉動全部投資增長0.8個百分點。

具體來看，中國高技術製造業投資增長11.5%，佔全部製造業投資的比重比上年提高2.8個百分點。更多數字可以看出在美國加大對華科技制裁的國際背景下，中國加快經濟結構轉型、加速科技升級的意圖已經十分明顯。詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄於第250期《香港01》周報（2021年1月25日）《GDP突破100萬億元 中國經濟展現韌性》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

250期《香港01》周報精選內容：

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