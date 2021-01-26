撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-26 16:51

代孕由於事涉代理孕母、接受服務的伴侶和嬰兒三方權益，在全球各地都是極富爭議的話題。全面禁止代孕的不乏瑞典和日本等已發展國家；英國和加拿大等國則將代孕合法化，同時透過立法等手段規範此類行為，但內部激辯仍未停歇；韓國、哥倫比亞等國則沒有相關法律安排，令代孕缺乏約束。

兩岸三地同是華人社會，對代孕的規範卻大相逕庭。在香港，《人類生殖科技條例》（下稱《條例》）對代孕有清晰的界定和規範：容許非商業代孕（即代理孕母不會獲得報酬，又稱人道代孕或志願代孕），但申請人須符合多項條件，包括但不限於必須是已婚異性戀夫婦、不得使用捐卵者或代孕者的卵子、代孕協議須是自願性質等。這些限制間接排除了代孕服務的主要受眾，因此本地代孕產業並不發達。

鄭爽被踢爆與前男友張恒（右）赴美找代母秘密生子，網上流傳的錄音更聽到鄭爽一家在代母懷孕期間曾有棄養念頭。（網上圖片）

同時，《條例》禁止「任何人」在「香港或其他地方」從事商業代孕活動。規定雖然嚴苛，但對於海外產子的約束力存疑。富商李兆基的長子李家傑2010年在海外代孕產下三名嬰兒，一度引發輿論紛爭，有人從倫理道德角度批判，亦有人依據《條例》認為涉嫌違法，但有法律意見就指出，針對在香港境外接受代孕服務者的違法蒐證較為困難。

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難阻鑽法律漏洞

至於內地和台灣，現時都是「一刀切」將所有形式的代孕視為非法，卻難阻大量夫婦鑽法律漏洞，到海外尋找代理孕母，或從事地下代孕活動。

內地早期對代孕的規範，見於原衞生部2001年《人類輔助生殖技術管理辦法》和2003年頒布的《人類輔助生殖技術與人類精子庫倫理原則》，當中規定醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術。不過，相關規定沒有對尋求代孕服務的人群定出罰則。

內地和台灣現時都是「一刀切」將所有形式的代孕視為非法，卻難阻大量夫婦鑽法律漏洞，到海外尋找代理孕母。（Getty Images）

2015年，全國人大討論《人口與計劃生育法修正案》中「禁止以任何形式進行代孕」的條款時，正反雙方爭論不休，反對者提出，不應剝奪不孕夫婦通過代孕技術獲得子女的權利等理由。此條款最終未見於正式頒布的條例中，可見當時立法者對代孕監管程度仍舉棋未定。但到2017年，衞計委在回應網上對代孕合法化的熱議時，再次重申「將繼續嚴厲打擊代孕行為」；而近期鄭爽事件，官方也多次表明堅決反對代孕，透露出進一步修法打擊代孕，乃至加強圍堵赴海外代孕的態度。

台灣的立法走向截然不同。雖然當地社會對代孕仍未能取得共識，但醫學界與立法委員大多傾向開放，除認為能彌補因病不孕者的缺憾，也希望可以透過將代孕「扶正」，打擊地下代孕產業。2020年5月，民進黨立委吳秉叡提出的《人工生殖法》修正草案，獲得立法院一讀通過。草案允許沒有生殖能力的個人，可通過支付酬金的方式委託「代理孕母」產子。若未來完成立法，就意味着一步到位，將商業代孕合法化。￼

上文刊登於第250期《香港01》周報（2021年1月25日）《三地代孕面面觀：內地嚴令禁止 港規範清晰 台朝向開放》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

250期《香港01》周報精選內容：

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