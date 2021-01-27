佐敦封區啟示錄——香港有望形成自己的抗疫戰略嗎？

撰文： 郝子雨 最後更新日期： 2021-01-27 21:07

1月23日，抗疫不力的特區政府破天荒在佐敦首次實施局部封區檢測，出動16個政府部門約3,000名工作人員，排查7,000多名居民，檢驗出13宗新冠肺炎確診個案。1月26日，行政長官林鄭月娥會見傳媒時暗示將再有「封區」情況出現，並會「突擊」、「打散」進行。港府首次出動如此規模的封鎖檢測，行動前後都有不少爭議。然而，當局千呼萬喚終邁出的跨越性一步，難免有瑕疵，故需及時總結經驗，才能在新一年，找到適合本港抗疫的寬嚴並濟之道，以應付綿延不斷的疫情。

1月23日，佐敦實施首次局部封區檢測，港府出動16個政府部門約3,000名工作人員參與封區檢測。（資料圖片／高仲明攝）

「想」在疫情之前

港府一貫「走一步想一步」，從不提前籌劃——即使憂患已可預見。這一頑疾在此次佐敦封區中再次體現。

首先，此次史無前例的封區，是在油麻地地區小型爆發的三個星期後才作出的決定，難免被指「亡羊補牢，為時已晚」——眼看這波社區疫情爆發已蔓延至周邊區域，政府才痛下「斷尾」決心，比疫情擴散的速度慢了數拍。其次，此次封區之舉，也暴露港府「強制」措施的疏漏——以新填地街26號唐樓居民「強制撤離」一事為例，政府以為派人接走當時在家中的住客後，便可萬事大吉，但在執行上，卻有部份居民滯留。

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▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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除此之外，政府在周末實行封區，原意為降低對大部份市民的影響，然而，許多基層市民即使在周末也需上班，而區內商販也須承受「零收入」，蔬果食肆更要承受棄掉生鮮食材的虧蝕。這些都是「常識」，而不是事後才能得知的「教訓」。任何一位普通市民都能聯想到諸如此類的問題，政府的官員精英們為何做不到「防患於未然」？因此，當局在決策前，必須考慮不同情況，並同時制定好配套措施及補償方案。假如港府日後將會因應疫情繼續推行局部封區，而每次都是反應遲鈍、諸多甩漏，且無任何前瞻考量，那麼封區也只能淪為「形式主義」。

譬如政府理應預見，即使不走漏風聲，市民也可根據日前爆疫嚴重的區域，大致推測出封鎖地區，那麼「突擊」是否還有用？該如何應對？在油麻地、深水埗等地進行局部封鎖檢測時，如何安置露宿者？諸如問題都需行前一步計劃，才能有備無患，而非手足無措。

1月23日，有檔主向工作人員查詢「封區」事宜。（資料圖片／羅國輝攝）

借鑑經驗非照抄

平情而論，從時長、各類支援，還是執行能力上看，是次佐敦封區的確可圈可點。佐敦區議員何富榮曾向《香港01》表示，港府抗疫思維「兩頭不到岸」，既不像英、美等國家那樣完全放任，又不似內地般嚴格收緊。無可否認，回顧港府過去一年的抗疫表現，實在是毫無章法，如果至今仍像牆頭草般擺來擺去，那只能祝香港人好運；但話說回來，香港社會本來就不似歐美那樣只注重個人，又不像內地那般講究集體，儘管市民不太信任政府，但仍有較強自救意識，所以的確不能「一刀切」照搬某種做法，而是應該實事求是，制訂適切於香港人的抗疫方針。

譬如政府表示，應將封鎖範圍收窄至一條街、一座大廈，以「打散式」方式封鎖檢測，可能就是現階段較為適合本港疫情的強制檢測。疫情爆發之初，不少港人曾對內地的嚴密強制檢疫嗤之以鼻，認為全員強制居家禁足、接受測試等是侵害人權；但當歐美疫情大爆發，港人又會批評當地人拒戴口罩、照常聚眾，毫無防疫意識。其實，在公共衞生危機面前，嚴厲措施實是有必要的，同時也應兼顧人權。正如，每當內地城市有爆發跡象時，大多需要全市禁足7天，而今次香港的社區爆發，則只局部封區48小時，正正就是因應本港基層打工仔可能「手停口停」的實際情況，同時也盡量降低對人身自由限制的影響。

然而，始終眾口難調。正如港大微生物學系講座教授、港府防疫專家顧問袁國勇所指，一旦出現些許個案便果斷封區，有人會說擾民，但若太遲進行，又有人會指責，故期望市民體諒，並指出封區像是走鋼線，難於平衡。

袁國勇坦言，封區有如走鋼線，難以取得平衡，希望市民體諒。

經一事長一智

但事已至此，我們也只能寄望，特區政府邁出了一步，便能得到一步的經驗教訓。誠如呼吸系統專科醫生梁子超所言，是次封區牽涉眾多商戶，但每日人流量大，成效可能有限，故建議政府多派採樣車，與商戶、員工合作配合檢測。這不無道理，若在住宅大廈中集中封鎖，逐家逐戶拍門檢測，並分派物資，盡可能壓縮禁足時間；而在果欄這類商販集中地，便可與商舖合作，以流動採樣車進行檢測，相信在關舖與檢測之間，大家會作出明智抉擇。

他山之石，可以攻玉。疫情下，不同地區各有不同的處理風格，香港完全可以借鑑經驗，為己所用。但不論是以「硬核」著稱的內地，還是「佛系」代表的歐美，都應吸取其教訓，不停改進抗疫方法。去年雖有內地城市在封城時物資緊缺，然而今年網上採購蔬果生鮮的形式已漸見成熟，即使再次禁足，在市民物資補給上也有了保障。這也是香港應該學習的地方——經一事長一智。

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