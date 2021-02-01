撰文： 黃雲娜 最後更新日期： 2021-02-01 18:03

2021年1月最後一個禮拜，金融市場炒得炙熱，政局也迎來三件大事——特首林鄭月娥終於向國家主席習近平述職，中聯辦傳出近半崗位出現人事變動，外交部宣布不再承認BNO作為法定證件以反制英國。它們看似毫不相關，實質折射中央治港新政的山雨欲來。 這三件大事，都有一種思維共性：直面問題、是是非非、改革到底。「直面問題」，就是積極面對問題本質，而且不管它有多複雜、多棘手；「是是非非」，則是以事論事對準槍口，做得好的肯定，做得差的否定；「改革到底」，既展現解決問題的決心，也可見解決問題的方法，會實事求是地改變事物中的不合理部份，令其適應新環境，方能更好運作下去。

習近平以視像形式聽取特首林鄭月娥的述職報告，強調一國兩制行穩致遠，必須堅持「愛國者治港」。（新華社）

先談談「遲來的述職」。

延期一個多月，香港特首林鄭月娥和澳門特首賀一誠，終於在上周三（1月27日）以視像連線方式向國家主席習近平和國務院總理李克強述職，匯報特區政府過去一年的施政工作及新冠疫情的防治情況。延期原因至今未明，不少人傾向認為，鑑於林鄭抗疫不力，故被中央「擺埋一邊」；儘管有關說法難獲官方證實，但當述職前五日——林鄭總算衝破官僚思維和制度的僵化，因應佐敦一帶的社區爆發採取史無前例的「局部封區強制檢疫」措施，所以，這個突如其來的述職安排自然令人玩味，乃至浮想聯翩。

事實上，從中央電視台《新聞聯播》發放的片段所見，習近平談及香港時，也的確不像以前那樣搬出千篇一律的公務辭令，而是極有針對性地發放三大重要信號——先對香港疫情表示擔憂和慰問；再充分肯定林鄭在國家安全等大是大非問題上的堅定擔當；最後重申香港「由亂轉治」的重大轉折在於確保「愛國者治港」這個大前提，才能有效解決深層次矛盾。

從健康人權觀，到安全法治觀，再到核心治理觀，習近平對林鄭月娥和特區政府在這三方面的評價分別是「很憂慮」、「充分肯定」和「深刻強調」——具備基本中文閱讀能力的人都明白，這三組詞語分別隱含了「負面」、「正面」和「中立」的評價屬性；而熟悉習近平說話風格的人也都知道，他向來滴水不漏，而且總是「一碼歸一碼」，強調「具體問題具體分析」，不會混為一談。

延期述職原因至今未明，不少人傾向認為，鑑於林鄭抗疫不力，故被中央「擺埋一邊」。（資料圖片／高仲明攝）

也就是說，習近平對香港的疫情防控工作，明顯不滿；但在國安問題上，則非常認同林鄭月娥盡心盡責；至於整體治理表現，他雖未置評好壞，但就藉「愛國者治港」重申中央治港的監督要點和特區治港的基本責任，接下來就要看特區政府和從政人士能否有「當家作主」的政治自覺，又能否積極展現可以做好「港人治港」的決心和能力。畢竟，以林鄭月娥為例，她雖獲中央認證為「愛國者」，但中央不會僅僅因為她「愛國」，就肯定她的「治港」能力。

一般相信，習近平的「弦外之音」，預示中央將於今年3月兩會期間大舉改革香港現行選舉制度和公職服務要求，以充分體現「愛國者治港」的大原則。事實上，特區政府正在擬定有關公職人員宣誓與管理的修訂條例草案，而香港政圈也已盛傳全國人大常委會可能提議改變特首選舉委員會的組成成分，包括取消117個由區議員互選產生的選委資格；後來警方大舉拘捕55名去年組織及參加民主派初選人士，又有傳已延遲一年的立法會換屆選舉將再度押後，而特區政府更會以「委任制」取代現行區議會選舉制；直到近日前特首梁振英接受《香港01》專訪談及行政長官可改由協商產生，又引人揣測特首產生方式將會發生巨變。

這些透過修法立法以推進「愛國者治港」制度化的改革猜想，當然不無道理，但目前的迴響非常兩極，而且各方都是「只見樹木不見樹林」——泛民一片哀嚎，埋怨中央趕盡殺絕，全面封殺政治舞台；建制欣喜若狂，以為少了反對聲音，從此就能萬事大吉——這着實令人懷疑，他們能否明白中央重塑「愛國者治港」從政規則的深意，其實在於拷問所有政治精英的從政初心，幫助他們認清應該致力實現「港人治港」的從政目的，而非排拒所有異見聲音。

特首產生辦法近日引起熱議。（資料圖片）

何謂「愛國者治港」？根據「一國兩制」構想者、已故中共最高領導人鄧小平當年的說法，大致可以歸納為三點：首先，「港人治港」的班子必須以「愛國者」為主體；其次，只要尊重中華民族，誠心誠意擁護國家主權，不會損害香港繁榮穩定，不管信奉什麼主義，都是愛國者；最後，「愛國的治港者」包括行政、立法和司法人員，所以香港的愛國者們尤其需要考慮怎樣推薦和培養治港合格人才，將來方能做好「港人治港」。

然而，觀乎今天香港的政局，由於中央從來未就「愛國者治港」制訂一套足以衡量的標準，難免衍生政治投機空間，令那些從政精英在選舉政治中迷失了理應「愛國」的本質。

例如泛民主派雖然聲稱認同「一國兩制」、擁護「祖國統一」，但又會「政治正確」地強調自己認同的是「文化中國」而非「政治中國」，以自欺欺人地否認中國共產黨的執政事實，甚至冠冕堂皇地以「反共」作為支持激進勢力「攬炒」香港的藉口，所以二十多年來仍然流於「爭取民主」的口號政治，無法實踐推動社會邁向公平正義的政治理念。

當習近平透過林鄭月娥述職重申「愛國者治港」這個核心治理原則時，所有仍然有意肩負「港人治港」重責的從政者們都應反躬自省。（資料圖片）

對於建制派，雖然總以「愛國愛港」自居，但就不時被人質疑他們「愛」的只是金錢和名利，甚至持有雙重國籍「食盡兩家茶禮」，而且當中不少並非「愛國」的「能者」，不是未能正確認識香港深層結構矛盾所在，就是自己本身也是既得利益的一群，從政議政論政表現差強人意。

至於公務員，自回歸以來從無進行效忠中國和香港特區的管治思維範式轉移，至今可能仍然錯誤理解中央全面管治權與特區高度自治權的有機互動與有效治理關係，也錯誤理解資本主義發展規律，更錯誤理解有為政府角色定位，姑勿論他們愛不愛國，但實難稱得上有能力治港。

因此，當習近平透過林鄭月娥述職重申「愛國者治港」這個核心治理原則時，所有仍然有意肩負「港人治港」重責的從政者們都應反躬自省——能否把對國家和香港的愛，轉化成為維護國家主權、安全、發展利益，以及保持香港長期繁榮穩定的實踐？又是否有能力促進全面管治權和高度自治權的有機結合，針對各種深層矛盾推動社會改革，以實現香港的長治久安？

特區政府官員自回歸以來從無進行效忠中國和香港特區的管治思維範式轉移。（資料圖片）

再來看看「中聯辦大換班」。

《香港01》上周四（1月28日）綜合各方消息報道，中聯辦內部出現歷來最大規模人事輪換，甚至有傳現時全辦約480個名額人員編制，有一半崗位將有變動，當中不乏僅次於中聯辦副主任或秘書長的部級管理層，而接任人選大多與香港並無交集，相信能更客觀地分析香港，並以全新的視角和方法，投放更多資源探討如何解決香港的社會問題而非政治爭端。

消息自然震撼全港，但如果拉長時間維度，其實2019年反修例風波過後，中央早已下定整頓「一國兩制」的決心，而重整港澳體系的工作也自去年年初拉開序幕，不但釐清中聯辦從屬於港澳辦的關係，而且先後空降重量級「地方大員」駱惠寧和夏寶龍坐鎮兩辦，着力整頓中央治港工作。也就是說，「改革」一直進行當中，最顯而易見的變化是，不少建制派都反映，駱惠寧去年上任中聯辦主任至今，他們仍然未有機會與對方單獨會面，而對方更是一概謝絕出席各種政團的聯誼活動，作風完全有別於歷屆主任。

更值得留意的是，自「夏駱新局」展開以來，「兩辦」一反昔日避而不談香港問題的常態，積極回應所有涉及「一國兩制」的敏感和尖銳議題，可謂借鑑已故中共領導人毛澤東在八十年前提出的統戰策略——「以鬥爭求團結」；不過，隨着《港區國安法》的頒布實施，加上「愛國者治港」的規則重塑，即在一定程度上完成了政治上的撥亂反正，相信中央治港方針也將由「鬥爭」逐漸過度至「改革」的全新階段，着力衝破香港的經濟民生、政府的官僚僵化等等深層次難題。

重整港澳體系的工作自去年年初已拉開序幕。（資料圖片）

最後說說「外交部反制BNO」。

反修例風波「反」來了《港區國安法》，英國遂為俗稱「BNO」的「英國國民（海外）護照」持有人擴充原本承諾不會賦予的「居英權」，推出已於昨天（1月31日）開放申請的「5+1」入籍方案，結果引發中國強烈反對，外交部發言人趙立堅上周五（1月29日）正式宣布中國同日起不再承認BNO作為旅行證件和身份證明，特區政府隨即配合外交部發表公告，表明港人不能持BNO出入境，而本港也不會再把BNO當作任何形式的身份證明。

面對外交部的溫和反制，香港社會反應兩極——對於有意透過「5+1」方案入籍英國的人士而言，可謂「鬆一口氣」，因為他們的「香港居民」和「中國公民」身份在現階段仍然得以保留；但對於那些認為持有兩本護照等同「食兩家茶禮」、極力希望中央徹底貫徹「單一國籍」原則的人士而言，可能認為反制力度欠奉，因為BNO持有人最多只是不能再以BNO出入香港，以及無法以BNO證件購買中國境內和港澳特區的所有航空公司的機票，但他們仍然可以「香港永久性居民」身份證進出，也可藉「特區護照」購買機票。

單從是次反制行動而論，中央槍口對準的從來都是英國，因為英方擅自改變BNO的法定性質。（資料圖片）

有趣的是，無論中央此舉是「相當溫和」還是「力度欠奉」，背後或多或少反映港人並不熟悉中央的處事習慣，他們甚至因而自我想像成為「受打壓對象」，以為中央會「趕盡殺絕」。其實，單從是次反制行動而論，中央槍口對準的從來都是英國，因為英方擅自改變BNO的法定性質，令原本簡簡單單的「旅遊證件」升級成為「歸化條件」，既損害香港人心穩定和資產安全，又破壞香港居民原有的身份制度和合法基礎。因此，中方只好「以其人之道還治其人之身」；至於持有BNO的香港人，可以說是「躺着也中槍」，因為英方才是始作俑者，而中央根本不以港人作為打擊對象，只是不再如昔日般「體諒」。

可以說，中央對待敵我態度分明，不過，這不代表持有多本護照人士從此可以「安枕無憂」。因為《基本法》當中從來沒有真正意義的「公民概念」，而是以「香港居民」作為「基本權利」的主體，並以「香港永久性居民」作為「政治權利」和「民生福利」的前提，卻又要求「香港居民」履行與國家相對的「公民義務」和「政治道德」，導致「香港居民」的認知和定義模糊，自回歸以來已衍生不少身份爭議，例如質疑那些已經入籍他國甚至長居海外的多重國籍人士，還應否被視為能夠享有最多公民權利的「香港永久性居民」？

紛爭早已浮面，從實事求是的角度出發，盛傳中央早已着手檢討現行「居民本位」的身份制度，但不是為了打壓任何人士，而是徹底解決歷史遺留的尷尬問題。《香港01》則早已建議，應以「公民為本」，從而建構一套專屬於「中國香港特區」的「公民—永久居民—非永久居民」身份制度，好好釐清國家和特區應該賦予我們怎樣的公民權利，而我們又該如何回應國家和特區的公民義務。

上文刊登於第251期《香港01》周報（2021年2月1日）《北京治港政策正從「鬥爭」轉向「改革」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊， 瀏覽更多深度報道。

251期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】精英思維主導 傳統經濟箝制 香港人才戰略困局

北京治港政策正從「鬥爭」轉向「改革」

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