鄧家彪十問羅致光局長——為何仍沒有失業援助？

撰文： 投稿 最後更新日期： 2021-02-02 15:09

失業有多嚴重、失業人士有多需要援助、社會對失業援助有什麼共識，不用贅述。我只想代表勞工界十問（勞工及福利局）羅致光局長：

1.特首（林鄭月娥）早已在2020年1月18日提出十大民生措施，公開承諾「為失業人士提供有時限現金津貼」；至今超過一年，為何羅局長仍然想不出一個有效援助失業人士的方案？是想不到還是不想做？

2.羅局長曾公開指失業援助有道德風險，會出現濫用；但局長設計一擲千億的「保就業計劃」，讓本已賺大錢的企業獲得數以億元計的資助金，變為利潤和股息，這又是否濫用？「酒門朱肉臭，路有凍死骨」，敢問羅局長何謂「濫用」？

3.羅局長質疑勞工界對未來經濟過份樂觀，指失業援助不會是臨時措施。反修例風波加上新冠肺炎疫情造成結構性失業，根本無人樂觀，市民正期望政府能在百年一遇的疫災中雪中送炭。難道羅局長認為市道暢旺、全民就業的好日子，才是搞失業援助的適當時候嗎？

4.當羅局長拋浪頭，指沒有政團敢公開承諾失業改善時取消失業援助。勞工界便拋出劃線一百五十億的失業援助基金的建議，甚至公開表明失業率達到4% 便取消援助，為何羅局長不作回應？

5.羅局長指政府庫房壓力沉重，設立失業援助，會加重負擔。但別忘記香港外匯基金今年已賺取1,978億，外匯儲備逾45,000億，再加上8,000億財政盈餘，香港政府的財政實力仍是世界級，為失業人士提供有時限的援助，政府預計花費多少，佔政府開支比例為何，羅局長可有估算？開支救海洋公園多，還是救失業多？

6.政府在2020年4月第三輪抗疫基金申請35億元增加社署人手，應付未來半年新增四萬個失業家庭的綜援申請。的確，失業人口增加了十萬，又有十萬人口退出勞動市場， 即二十萬人口失去工作。社署人手膨脹後，但失業綜援只增加了五千個申請，失業綜援個案累積仍不足二萬。為何失業比預期嚴重，申請綜援卻比估算輕微，綜援明顯不受歡迎。羅局長，你認為依靠綜援還能迎合失業人士的需要？

7.社會福利署失業綜援的主要問題是以整個家庭計算，審查緩慢嚴苛，在結構性失業的困境下，失業綜援實在是不合時宜。羅局長可有考慮以個人為申請單位，聚焦對失業人士的直接幫助？如不作考慮，又拒絕設立失業援助金，是否另有良方？還是對失業和民怨，任之由之？

8.羅局長網誌挑起失業援助金與兩金（遣散費/長期服務金）的爭論時，其實只是轉移視綫、畫餅充飢的詭辯術。打工仔被遣散、被對沖的數字已創下記錄以來新高，得到的所謂失業補償就是自己未來的退休錢，因為取消對沖根本未落實，談什麼與失業援助金功能混淆呢？

9.羅局長推辭設立失業援助行政複雜，難以介定，兼且無須供款又有大批僱員沒有納入稅網，指香港情況特殊。香港貧富差距和社會保障也是已發達地區中特別差勁。數星期內您對全港僱主設計保就業計劃，卻經過一整年，仍無法對有四百萬有登記強積金的僱員研究失業支援的方案。羅局長，您不擔心讓人感到厚此薄彼，重企業輕失業嗎？

10.羅局長，大半年前，你在辦公室內踱步設計「保就業」。今日，我邀請您走出辦公室，公開辯論「設立失業援助金」。你赴約嗎？

勞工顧問委員會

鄧家彪

二零二一年二月二日