撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-02-03 14:22

「墨西哥城政策」（Mexico City Policy）是很多人聞所未聞的專業名詞。上周四（1月28日），美國總統拜登大筆一揮，簽下行政命令，此政策即遭撤銷，美國對外援助又再獲容許資助有參與墮胎轉介、諮詢、推廣、推動免刑事化等活動的機構。此政策影響甚廣，2017年，特朗普將之重啟後，一家在肯尼亞推動生育健康的機構因此失去了大部份員工。 在白宮剛遇權力交接之際，這個自1984年由共和黨時任總統列根確立、1993年由民主黨時任總統克林頓撤銷、2001年由共和黨時任總統小布殊重啟、2009年由民主黨時任總統奧巴馬再撤銷、2017年由共和黨時任總統特朗普再重啟並擴展的政策，深刻地展示了總統行政命令「朝令夕改」的「特性」。

拜登上任至今不足兩周，已簽下近40個行政命令（編者按：廣義解讀，包括「總統公告」（Presidential Proclamation）和「總統備忘」（Presidential Memorandum）），看勢將成為比前三屆總統上任首百日行政命令總量還要多的總統。拜登的行政命令大多用以應對新冠疫情，如落實聯邦機關、土地和交通工具上的強制戴口罩令等。但其餘一大部份命令則是執意撤銷特朗普遺留下來、同樣透過行政命令達成的各項政策。

行政命令的便捷，使得拜登甫上任就能以此落實各種政策目標，繞過愈來愈難以通過立法的國會。同時，由於各項外交和貿易政策的改動暫時也只能以「出口術」的方式處理，除了與俄羅斯續簽《新削減戰略武器條約》（New START）五年以外，拜登的政策亮點幾乎全出於行政命令。

拜登上任後透過行政命令撤銷特朗普同樣透過行政命令遺留下來的政策。（美聯社）

破立隨意的政策

除了統籌抗疫的行動之外，拜登取消了特朗普時代對七個主要穆斯林國家國民的入境禁令、撤回了對非法移民的嚴厲執法、取消了人口普查不計算無證人口的做法、廢除了南方邊境的緊急狀態令並停建美墨邊境圍牆、重新鞏固「童年入境者暫緩遣返手續」（DACA）、重新給予聯邦僱員組織工會的權利、重新讓跨性別人士參軍、取消美加之間的基斯通輸油管道（Keystone XL）計劃、以及重啟去年12月中結束的醫保交易所，以讓民眾得以購買「奧巴馬醫保」等。

有關行政命令的實際成效，雖然尚需時間驗證，不過其部份影響已頗為明顯。例如，經歷了十年長跑的基斯通輸油管道在拜登以政令中止之時，馬上就造成了約一千名員工失業。奧巴馬2015年中止此案時，已坦白指出這管道已變成兩黨的政治符號，而非嚴肅的政策事務；特朗普上任之初又重新啟動項目，將其符號化以代表其對石化燃料產業的支持；如今大打環保牌的拜登當然也不得不將之中止。

這一連串的行政命令，難得地引起國內保守和自由兩派的反對。他們是如何批評這種近乎「濫用」行政命令的現象？要如何用好總統行政命令這把「雙刃劍」？詳細分析請閱讀《香港01》周報全文。

拜登簽署行政命令，取消美加之間的基斯通輸油管道（Keystone XL）計劃。（路透社）

上文節錄於第251期《香港01》周報（2021年2月1日）《行政命令紛至沓來 拜登應檢討總統權力》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊， 瀏覽更多深度報道。

251期《香港01》周報精選內容：

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