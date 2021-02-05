撰文： 孔祥威 最後更新日期： 2021-02-05 17:00

當新冠病毒持續突變，這場疫情會如何發展下去，甚至如何終結？對於這個問題，美國埃默里大學（Emory University）博士後研究員Jennie Lavine重探另外六種人類冠狀病毒，其中四種是引起普通感冒的病毒，另外兩種為嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸綜合症冠狀（MERS）病毒。根據2013年刊於《BMC傳染病》期刊的研究顯示，人類平均會在三至五歲之間接觸所有四種冠狀病毒。Lavine基於這項研究的數據，估計新冠肺炎在「大流行」（pandemic）後的發展，成果上月發表於《科學》期刊。

承接上文：【科技．未來】病毒變種成為常態 疫苗仍有效嗎？

數十年後如感冒？

Lavine推測，這幾種冠狀病毒都產生相似的免疫反應，但新冠病毒較為接近感冒冠狀病毒，因此，它可能會在未來數年至數十年內，變成輕微的疾病。最終，它將會變成只對五歲以下兒童群體構成影響，在童年感染幾次後，往後將可避免出現嚴重症狀。換言之，新冠肺炎將會由「大流行」變為「地方性流行病」或所謂「風土病」（endemic），病毒將會變成一種傳播水平相對低的病原體，並很少引起嚴重症狀。Lavine說：「我們還不知道答案……但是，從其他冠狀病毒的數據看來，這種可能性極高。」

有學者近日發表研究預期，新冠肺炎未來或會像流感病毒，變成引發病情較弱的風土病。（資料圖片／高仲明攝）

然而，這個可能的「終局」不會在一夜之間發生。Lavine預計，視乎病毒傳播有多快、我們的免疫反應有多強和能夠維持多久，冠狀病毒可能需要數年甚至數十年才變成風土病。

她跟不少專家，例如多倫多大學免疫學家Jennifer Gommerman，都預期疫苗未必可以完全根除這病毒：「我們現在所擁有的疫苗不太可能有消除性免疫（sterilizing immunity）效果。」具備這種效果的疫苗，產生的免疫反應效果非常強，既可防止人們發病，也可阻止他們將疾病傳染他人，例如天花病毒疫苗。但是，美國加州免疫學研究所（LJI）病毒學家Shane Crotty認為，新冠疫苗更可能只能減輕病情，而不一定能防止病毒感染和傳播。這意味着病毒將會繼續流傳。

有學者預期，未來將需要持續監察新冠病毒變種和接種新的疫苗。（資料圖片／盧翊銘攝）

同時，全球大規模接種疫苗需時。倫敦大學衞生與熱帶醫學院（LSHTM）傳染病建模教授Graham Medley指出：「如果（病毒）仍在世界上某個地方存在，我們將不得不繼續接種疫苗。消滅疾病需要大規模的全球協調，這一點目前仍未存在。我們擁有有效的疫苗，但沒有能夠將疫苗在全球公平分配的政治、社會和經濟架構。」

在此期間，病毒仍有大量機會不斷突變出新變種。所以，倫敦帝國理工學院傳染病流行病學家Roy Anderson預計，未來將需要一個全球監控網絡，就像現時應付流感病毒般，設立實驗室收集、測序和研究新冠病毒變種：「我們將不得不忍受這病毒，不得不持續接種疫苗，也不得不擁有一個複雜的分子監察程序來追蹤這病毒的發展。」

（節錄）

上文節錄於第251期《香港01》周報（2021年2月1日）《新變種將成常態 新冠肺炎最終或成風土病》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊， 瀏覽更多深度報道。

251期《香港01》周報精選內容：

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