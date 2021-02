撰文: 羅乃智 最後更新日期: 2021-02-05 18:00

長壽,在過去是稀有的,不過有賴於科學發展,人類的壽命愈來愈長。有趣的是,專家認為,人類壽命的延長或許已達極限,難以再向前邁步,現實卻是屢刷紀錄。人口統計學家Jim Oeppen認為,自約1840年起,在長壽進展最為快速的國家當中,人均壽命每四年增加一歲。長壽,是祝福,還是詛咒?

法國經濟學家Jacques Attali在《未來十五年》中表示,「到2030年,世界人口老齡化的趨勢將更加嚴重:全世界人口的平均年齡將從29歲上升到32歲;老年人佔總人口的比例將從12%上升到18%。」人口老齡化是不少發達國家的趨勢,是社會上每個持份者都要面對的問題。

雖然,文首提到的《人權歐美?讓老人去死吧》中引用的「新聞」不實,不過,背後的道德爭辯,不容忽視。

如果只有一台呼吸機,該醫治誰?

《紐約時報》在去年3月發表文章,題為《如果只有一台呼吸機,該給誰用?》(Who Should Be Saved First? Experts Offer Ethical Guidance),故事源於意大利一名老神父,因為讓出教區添置的呼吸機,並轉送給年輕患者,結果幾天後,神父病情惡化不治。當然,神父的大愛精神,值得弘揚,但換成醫院作背景,假如只有一台呼吸機,該醫治誰呢?

該文作者、波士頓大學公共衞生學院副教授Austin Frakt嘗試提出這個道德難題,就是歐美國家在新冠疫情中,在資源稀缺下,無可避免地要發揮「功利主義」(utilitarianism)作用,抉擇誰能優先獲得救援(見表)。這裏說的「功利主義」,就是以利益最大化的原則,只要能夠為整體創造最大的利益,而相對損害能夠減至最低,就是對的原則。正如上文提及,因為長者對藥物治療的反應比年輕患者弱,最簡單就是用這個具醫學實證的原則處理,畢竟沒有人可以不停地享受公共醫療資源。

