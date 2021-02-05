撰文： 羅乃智 最後更新日期： 2021-02-05 18:00

長壽，在過去是稀有的，不過有賴於科學發展，人類的壽命愈來愈長。有趣的是，專家認為，人類壽命的延長或許已達極限，難以再向前邁步，現實卻是屢刷紀錄。人口統計學家Jim Oeppen認為，自約1840年起，在長壽進展最為快速的國家當中，人均壽命每四年增加一歲。長壽，是祝福，還是詛咒？

法國經濟學家Jacques Attali在《未來十五年》中表示，「到2030年，世界人口老齡化的趨勢將更加嚴重：全世界人口的平均年齡將從29歲上升到32歲；老年人佔總人口的比例將從12%上升到18%。」人口老齡化是不少發達國家的趨勢，是社會上每個持份者都要面對的問題。

雖然，文首提到的《人權歐美？讓老人去死吧》中引用的「新聞」不實，不過，背後的道德爭辯，不容忽視。

人口老齡化是不少發達國家的趨勢，是社會上每個持份者都要面對的問題。（美聯社）

如果只有一台呼吸機，該醫治誰？

《紐約時報》在去年3月發表文章，題為《如果只有一台呼吸機，該給誰用？》（Who Should Be Saved First? Experts Offer Ethical Guidance），故事源於意大利一名老神父，因為讓出教區添置的呼吸機，並轉送給年輕患者，結果幾天後，神父病情惡化不治。當然，神父的大愛精神，值得弘揚，但換成醫院作背景，假如只有一台呼吸機，該醫治誰呢？

該文作者、波士頓大學公共衞生學院副教授Austin Frakt嘗試提出這個道德難題，就是歐美國家在新冠疫情中，在資源稀缺下，無可避免地要發揮「功利主義」（utilitarianism）作用，抉擇誰能優先獲得救援（見表）。這裏說的「功利主義」，就是以利益最大化的原則，只要能夠為整體創造最大的利益，而相對損害能夠減至最低，就是對的原則。正如上文提及，因為長者對藥物治療的反應比年輕患者弱，最簡單就是用這個具醫學實證的原則處理，畢竟沒有人可以不停地享受公共醫療資源。

若然真有其事，那不就是說文首提及的假新聞，其說法站得住腳？詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄於第251期《香港01》周報（2021年2月1日）《疫下長者 老無所「醫」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊， 瀏覽更多深度報道。

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