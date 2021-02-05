「販賣」市民生命健康 心臟支架在港淪為「純商品」

撰文： 郝子雨 最後更新日期： 2021-02-05 19:37

去年，國家醫保局宣布集中採購100多萬個「通波仔」手術中使用的心臟支架，令費用由1.3萬元人民幣大幅下跌至700元人民幣；如今，超低價的心臟支架已在18個省區投入使用1個多月，當局計劃陸續針對不同外科手術配件及高級醫用器材進行集中採購。反觀香港，只是將市民的「救命支架」當成「普通商品」，與市民的生命健康一起被「販賣」。儘管總有意見提倡當局借鑑內地方式減輕病患負擔，但特區政府總以「兩地醫療系統不同」為由搪塞，完全暴露當局一貫的墨守成規和懶政怠政，漠視基層患者的生命健康。

心臟支架不應是「純商品」

「醫療」從來不是、也不應是單純「商業行為」，所以在任何地區，直接與人民生命健康權益掛鉤的醫療領域，都會受到十分嚴謹的約束和規管。然而，香港政府對待醫療問題時，例如醫用器材領域，卻一味固執於「大市場」——本港醫療儀器的製造、進出口和銷售，採取的是「自願認證」形式，而無特定法例規管。這難免令人猜疑，在港府眼中，就算是心臟支架這般如此常用、對市民健康尤為重要的醫療儀器，或許與服裝或者電子產品無異，都只是自由市場中的商品而已。

在公立醫院，通波仔手術所使用的所有儀器均為自費項目，約需市民自費5-8萬元港幣，當中每個支架的單價在一至兩萬元之間。私家醫院更加昂貴，手術價格高達10-30萬元。每每有立法會議員質詢、抑或傳媒向醫院管理局查詢——為何心臟支架價格高企時，當局總會強調「國際化」，不斷用「歐美品牌」、「國際標準」迷惑市民：支架價格就應該這麼貴。

然而，無論是美國還是歐洲等國際認證標準，都早已是產品進入市場的默認門檻，根本不能作為售價高昂的理據。事實上，是次國家醫保局集中採購的中標低價產品當中，除了國產品牌之外，還有香港常用的「國際大品牌」Medtronic 和Boston Scientific，而它們的報價分別只有648元和776元人民幣——這無疑等同打了港府一記耳光。

通波仔手術所使用的所有儀器均為自費項目，約需市民自費5-8萬元港幣，當中每個支架的單價在一至兩萬元之間。（資料圖片）

商家不軌還是政府無心？

由此可見，支架的成本並非動輒上萬，且作為成熟的技術，市場中支架價格本身已逐漸下降，成本價更是比想像中低許多。問題是，這些多出不止十倍的錢，到底去了哪兒？

內地當局之所以對藥品及醫療儀器進行集中採購，是為打擊銷售環節中的層層加價。但香港市場較小，業界又追求銷售過程的直接的和精簡，應該不至於徒添環節借機加價，所以，問題只能出在港府思維的根本弊病——把心臟支架當成「單純商品」，任憑市場定價。

這些年，無論支架市場的行情如何、價格高低，都是市場競爭所致，醫管局只負責招標，接受「市場價格」。儘管醫管局規定，要將這些產品以原價售賣給患者，不會從中謀利，但也絲毫不為患者經濟負擔考慮，從來不會主動對市場壓價。須知道，政府施政，理應為市民爭取更大權益，而不應只以「不從患者處獲利」為唯一目標，更不應為了「大市場」而擺出「小政府」姿態，視市民生命健康而不顧。

政府施政，理應為市民爭取更大權益，而不應只以「不從患者處獲利」為唯一目標。（資料圖片）

平衡各方利益只是藉口

也正是因為將救命的支架當成「單純商品」，港府在面對昂貴的醫療儀器和經濟困難的基層患者時，仍然宣稱「平衡各方利益」——慣用的推託，看似合理，卻只是庸碌無為的藉口，結果難免令人懷疑當局只是「照顧」某方利益。

值得一提的是，內地當局所為也是「平衡各方利益」：支架價格大幅下跌，最大的受益者一定是患者；同時，國家醫保基金的負擔也有了明顯的下降。除此，對於醫院而言，按照全年約定採購量的採購規模，醫院方面會得到醫保基金一次性的30%預付金，提高了現金流；醫生也因而節省與患者溝通的溝通成本——不必基於病患的經濟狀況，與患者再三考量選用哪種支架。另外，市場的利益也沒有被忽視，因為透過「國家隊」的集中採購，廠家紛紛開始轉型，對已普遍、趨向成熟技術的產品「薄利多銷」，從而注重研發創新技術。

看來，「平衡各方利益」並非難以做到。然而，港府卻以此為藉口止步不前，更忘了應把市民利益擺在首位的出發點。醫療系統不同又怎樣，難以加入內地官方集採又怎樣，面對無錢治病的病人，政府果真別無他法了？還是說，香港的政府從未真切考慮過香港市民的利益。