【孤味．影評】沒有「正確性」的家庭倫理經典

撰文： 李美 最後更新日期： 2021-02-14 11:00

《孤味》作為台灣當地去年最賣座的本土電影，香港以至全球觀眾遲至近日才可透過Netflix正式觀賞，相較彼岸戲院，遲了足足三個月播映，肯定是重大損失。本片縱使在金馬獎只獲一獎，但難因此被批叫座不叫好；怪只怪，去年台灣出品電影佳作極多，而各獎項的得主名額只得一個。

《孤味》是齣家庭倫理片。這樣一個片種，在港最多見諸於電視肥皂劇，鮮少能夠登上大銀幕，更莫說成為全年票房冠軍。況且，電影主角還圍繞由陳淑芳飾演的老嬤嬤，其餘謝盈萱、徐若瑄，以至孫可芳也未特別販賣顏值（徐若瑄已轉型多時，今次擔任母親角色）。相信無人事前料到，這副手牌可以賺個滿堂紅，票房大收1.8億元新台幣，且被Netlfix看中；此外，也反映出台灣觀眾的文藝口味，特別是網上盡見網民一致大讚這齣文藝電影。

本片善於利用矛盾來爆發戲劇衝突。先是林秀英（陳淑芳飾）的壽宴，撞着早年離家不歸的丈夫陳伯昌（龍劭華飾）的喪禮。她和女兒們之間又潛藏各樣矛盾，隨着劇情發展，大女兒陳宛青（謝盈萱飾）、二女兒陳宛瑜（徐若瑄飾）、小女陳宛佳（孫可芳飾），以至孫女小澄（陳姸霏飾）都有各自的煩惱。值得一讚的是，相關矛盾是慢慢地、自然地滲出，不是突兀地以一句對白交代，事前都做好伏筆，就連原來還有一個三女兒，其出場及補充說明也很順理成章。而且，三個女兒的矛盾，也緊扣了母親的矛盾主軸……

上文節錄自第252期《香港01》周報（2021年2月8日）《《孤味》沒有「正確性」的家庭倫理經典》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊， 瀏覽更多影評及獨家深度報道。

252期《香港01》周報精選內容：

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