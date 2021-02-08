撰文： 陳澔琳 最後更新日期： 2021-02-08 16:00

隨着愈來愈多中概股回流、選擇在香港上市，加上內地及國際資金對這批新經濟企業持續追捧，對香港的資本市場產生正面作用，大大加強其在亞洲乃至全球的金融中心地位。種種利好因素，無疑驅使香港積極尋求適應全新國際格局的金融中心定位—不僅是「國際的香港」，更要做「中國的紐約」。

承接上文：【中概股回流．一】中概股為什麼回流香港？

畢馬威會計師事務所（KPMG）曾統計，去年全球IPO融資額達2,630億美元，較2019年增加23%，香港IPO融資額有503億美元，創十年新高，增長達24%，佔全球約45%，僅次於美國納斯達克的535億美元。香港中文大學金融系助理教授戰昕彤表示，中概股除了為香港的金融業帶來即時的上市及交易收益外，很多來港上市的內地企業都有一些獨特需求，例如需要諸如可轉換債券等新的融資渠道，以尋求下一輪資金。而香港金融業不僅依靠IPO推動，還有很多衍生投資工具可以發展。

事實上，過往兩年有愈來愈多內地新經濟企業來港上市，大大提高了港股市場的資金流動。特別是中國的經濟自疫情中快速復蘇，令這批來港上市的內地新經濟企業備受國際資金追捧，不但國際上的投資基金願意持有中概股，內地資金乃至年金基金等都想參與其中。內地人力資源和社會保障部（簡稱「人社部」）去年底便發出通知，從今年1月1日起，年金基金投資範圍不再僅限於境內，能擴大至投資港股通的股票；而在1月底，便有首批五隻港股股票型養老金產品獲人社部批准。

阿里巴巴是中概股回港上市的成功例子，其估值上升吸引不少企業回港上市。（資料圖片）

乘勢推動人民幣國際化

截至去年9月，內地年金基金總規模約3.1萬億元人民幣。人社部提出，擴闊年金基金投資範圍不但有助年金基金保值增值、改善待遇，亦可帶動更多資金南下流入港股市場，推動香港金融市場穩定繁榮。有內地分析指，港股行業種類多，龍頭科技股更可補足A股不足，加上部份股票股息豐厚，因而受到年金基金青睞，給香港帶來巨大機遇。

除了作為國際資本流入中國的重要門戶，香港還是全球最大的離岸人民幣業務中心。剛於上月卸任港交所行政總裁職務、現為港交所董事會高級顧問的李小加於上周出席《香港01》舉辦的「經濟高峰論壇」時提出，香港的定位是國際與中國的「翻譯機」，互聯互通應進一步拓展至「新股通」，以人民幣櫃枱的形式，讓內地投資者以人民幣認購國際企業股份，與此同時，對方可將集資所得的人民幣換成中國國債，讓更多外資持有人民幣資產，讓人民幣走出去，他期望香港可成為人民幣國際化的橋樑。

李小加又指，互聯互通經過五年發展後，香港的交易量提升至幾十萬億元，兩地互相持股達幾萬億元市值，香港已是成功的交易性市場，接下來應進化成投資性市場，國際資金不能只停留於投資在已上市的公司上，而應引入至內地未上市的中小企，如投資大灣區的科技公司，「把它未來的『收成』 都買回來。」

近年港交所不斷改革及完善市場規例，如考慮縮短新股上市的招股結算周期、推動「新股通」等；而恒生指數公司早前亦容許「同股不同權」及第二上市企業納入恒生指數、中國企業指數及科技指數等選股範疇，讓港股的構成更符合新經濟的發展方向；部份第二上市的企業亦納入「港股通」資格，再為中概念回流增添誘因。這些措施一方面有助引導國際資金投入內地企業，推動內地的經濟發展，另一方面亦為內地資金提供分享這股中概股回歸紅利的渠道，確立香港作為「國際的香港」、「中國的紐約」的定位。

香港應借中概股回流之勢推動人民幣國際化。（資料圖片/羅君豪攝）

盼助香港產業結構轉型

隨着中概股陸續回流，必然會改變港股未來格局。它們當中多是以新經濟為主的大型科技企業，在此消彼長下，一些素來被視為「藍籌股」的地產、銀行等股票板塊將黯然失色。在最近一次的恒指季檢中，恒指成份股增至52隻，其中科技公司美團點評「染藍」，地產商太古則遭剔出。而隨着低市盈率的舊經濟股權重下降或被踢走，恒指亦因而受益，在提高市盈率之餘，港股市場科技股數目大增，亦有助增加市場認受性，令定價模式日漸成熟。

在這波中概股回流潮中，香港最受惠的無疑是金融服務業。金融服務涵蓋範圍廣泛，包括銀行、 保險、證券經紀、資產管理及其他金融服務，佔2019年本地生產總值（GDP）的21.2%（約5,801億元），是比重最高的行業，就業人數逾27.3萬人。從數據來看，香港未來的金融發展依然是蒸蒸日上，但除了提供金融服務之外，香港在這過程中能否創造其他實業價值？

長久以來，本港的資本市場由地產及金融所主導，新科技公司相對較少。戰昕彤認為，中概股來港上市，除了讓香港的股票交易更多元化之外，更可促進香港的產業結構轉型。

在移動互聯網年代，內地眾多企業也憑自身的優勢紛紛崛起，在MSCI中國指數成分股中，新經濟股在過去十年增長了1483%，反觀舊經濟股指數只增長82%，反映愈來愈多新經濟企業在投資市場上獲得認同。長遠而言，以新科技繼續促進經濟轉型及拉動內需是大勢所趨，這樣才能保持宏觀經濟平穩增長。然而，香港在這方面卻稍顯遲緩。

「當你看到有很多新（經濟）公司上市，（會問）為什麼這樣的企業可以在香港集合那麼多的資金？為什麼我們的實業及高科技未能發展至這樣？我們又能從中了解到什麼？」香港中文大學金融系副教授曹杰說。當年中概股到美國上市，投資者在投資的過程中會了解它們的背景及業務，從而加深對中國的了解，而且，他們也可從中國的快速增長中得到啟發，這點對於香港來說也有借鑑意義。

港交所制度透明，是吸引中概股的其中一個原因。（資料圖片/江智騫攝）

以去年私有化從美股退市、盛傳正籌備回A股或H股上市的內地互聯網先驅新浪（SINA）為例。成立於1998年的它，短短兩年便於2000年4月登陸美國納斯達克交易所。二十年過去，新浪近年開始涉獵金融業務，作為當年的互聯網巨企，儘管微博熱潮大不如前，股價及業績每況愈下，但新浪無疑是推動互聯網發展不可多得的力量，同時亦開啟了中資赴美上市的大門—眾多中資企業仿效新浪首用的變利益實體（VIE）模式到海外融資及上市，在2000至2015年間，約有84家公司以VIE模式海外上市，包括阿里巴巴、百度等，受惠的除了內地互聯網企業，還有美股市場的投資者。

歷史不斷重複，中概股再次出走，來到香港市場，曹杰認為：「新經濟股來港上市，會讓大眾了解世界經濟增長的動力來源，投資前也會了解為什麼（新經濟股）會那麼受歡迎……香港人能否做一些相似的企業？雖然這不是一時三刻可以改變。」

曹杰認為，這是香港當下需要面對的問題：「企業來港上市，然後港人從中獲利……要坐在這裏收股息，還是做其他更多的事情？」如在上周五掛牌的快手科技一手難求，一手中籤率僅4%，即69.6萬人「一手黨」中，只有約28,000人中籤，如成功抽中，一手賬面賺18,500元：「中概股把蛋糕做大，做大之後如何分配？還是要繼續做好香港的實業？這是很難的，已經不只是一個經濟話題。」培養新的經濟增長點，對香港而言，既是利益攸關，又是當務之急。

上文刊載於第252期《香港01》周報（2021年2月8日）《中概股棄美回流 香港將成中國版納斯達克》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊， 瀏覽更多深度報道。

252期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】中概股棄美回流 香港將成中國版納斯達克

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