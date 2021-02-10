撰文： 特約撰稿人 最後更新日期： 2021-02-10 15:00

在這個疫情仍令人揪心的冬日，四年前的現象級日劇《逃避雖可恥但有用》（簡稱《逃恥》）終於在新的一年推出特別篇。原劇的主旨就是探討「家務勞動的價值」這個性別議題，而此次特別篇在疫情大背景下，更是有意識地觸及日本社會中許多根深柢固的性別觀念，以一種近乎烏托邦的形式討論平等與多元的可能性。 撰文：劉冉

家務勞動的價值被放上日本影視劇探討。（圖為《逃避雖然可恥但有用》特別篇劇照）

故事中，女主角實栗突然懷孕，開始與男主角平匡共同面對生育過程中的種種困難。兩人商量的第一件事，就是誰需要改姓—這關乎日本法律中的「夫妻同姓」制度。儘管許多國家都有婚後女方改夫姓的習俗，但目前仍以法律規定夫妻必須同姓的發達國家就只有日本。理論上，夫妻雙方取其中任何一方的姓即可，但實際上，絕大多數情況都是女方放棄自己的姓氏。這不僅反映和加深了日本社會將妻子視為「嫁入」丈夫家族的落後觀念，也對女性婚後的事業發展不利，甚至有人認為這意味着女性在婚後即被宣告「社會性死亡」。

上世紀九十年代起，日本就開始考慮修改這一條民法，無奈政界阻力重重，討論多年後仍未能完成修法。近期的日本社會調查中，贊成夫妻不同姓的市民比例已經上升到逾七成，反對的比例則降至不足兩成，而且主要集中在年長男性中。該劇將這議題寫入劇情，也是與時俱進了。

日本職場中，女性的地位往往不如男性。（圖為《逃避雖然可恥但有用》特別篇劇照）

接下來的情節中，實栗教育平匡：生育是夫妻共同承擔的責任，並不是由妻子承擔一切、丈夫搭把手幫幫忙就可以被稱作好爸爸。在與父母的溝通中，平匡則告訴父親，將男人視為「一家之主」和「頂樑柱」、要求他們必須有「男子氣概」這種刻板觀念，實在是太落後了；相反，丈夫負責做飯和其他家務也應該是很平常的事。在分別與公司商量產假安排時，主角二人則明確了態度：無論男女，休產假都是天經地義的權利，毋須對公司心懷愧疚，也不應忍受上司刁難。

日本踏入新時代，但是女性問題仍然嚴峻。（圖為《逃避雖然可恥但有用》特別篇劇照）

劇中的小百合一角支線則告訴我們，大齡女性享受單身生活沒有任何問題，不必擔心社會的眼光，反倒是社會應該做好對單身生活者的醫療和老年支援才是。此外，這部短短兩個小時的特別篇還提及了辦公室性騷擾、同性戀伴侶權益等話題；平匡還十分自然地提到「也許孩子會在成長過程中改變性別」。可以說，它有意識地涵蓋了方方面面的進步性別觀。

在疫情的大背景下，對性別觀念和角色分工的討論來得十分及時。在日本傳統性別分工之下，女性更可能從事兼職，工作更具有不確定性，受疫情影響遭解僱的比例更大；而長期的居家隔離，令本就困於家事和情緒勞動的女性壓力倍增。根據日本警察廳公布的數據，去年日本自殺人數比上一年增加了4%，其中女性自殺率上升了近15%！

上文節錄於第252期《香港01》周報（2021年2月8日）專欄《日本性別觀與家庭觀的流轉》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊， 瀏覽更多深度報道。

252期《香港01》周報精選內容：

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