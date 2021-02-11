【心臟支架．四】醫療器材行業轉型　如何激發創新？

撰文： 郝子雨 最後更新日期： 2021-02-11 11:00

中國國家醫療保障局宣布集中採購心臟支架的新聞發布後，內地醫療器材股票集體「跳水」，醫療器材指數下跌8.29%，板塊內62隻成份股市值瞬間蒸發432億元人民幣，中標的醫療企業股價更驟跌14.61%至15.86%。不過，醫療行業不會沒有市場，國家更非趕盡殺絕，而是通過此次「大洗牌」，迫使業界轉型。

承接上文：

【心臟支架．一】港陸同架不同價 誰從中牟利？

【心臟支架．二】特區政府應該怎樣降低支架售價？

【心臟支架．三】本港「迷信」的國際標準，只是基本門檻？

隨着產品及技術愈趨普及，市場上的競爭必然加劇，價格必定下降。（新華社）

未來市場趨勢：薄利多銷

大家難免好奇，降價九成多的心臟支架是否還有利可圖？「不做賠本買賣」始終是做生意的原則，所以，不必擔心廠家在招標時申報的「超低價」會低於成本價，因為廠家在報價前都經過一系列成本測算及財務報表分析。此外，集中採購雖大幅降低產品單價，但在競爭激烈的情況下，中標企業能保證其市場份額，又怎會無利可圖呢？況且，最關鍵的問題是支架成本。據內地上市公司財報分析，一隻心臟支架的生產成本不到五六百元人民幣，出廠價包含研發、專利註冊等費用，約為兩三千元不等，經過各流通環節，身價才暴漲到上萬元。

若一間支架廠家中標成為集中採購的十款產品之一，將提供總採購量約一成—即十萬個支架。通常企業在內地的年銷量只是一萬個，故依賴提高單個支架報價來獲利。而且，只有較為知名的廠家才可以達到這個銷售成績，更不用說在競爭激烈的市場中，那些未必能夠保證銷量穩定的小廠家。由此看來，將來的支架市場只會傾向「薄利多銷」。

在一個「健康」的市場上，新研發的產品可獲較高溢價，且能在激烈的競爭中脫穎而出。（新華社）

2月3日，在央視節目《新聞1+1》中，首都醫科大學國家醫療保障研究院副研究員蔣昌松表示，支架降價後續的配套措施，也保障了中選商家的利益。剛剛出台的2020年醫保51號文《國家醫療保障局辦公室關於貫徹執行15項醫療保障信息業務編碼標準的通知》中，就明文要求在4月底須對企業回款到位。

正向市場規律：鼓勵創新

正如香港心臟專科學院前院長李樹堅醫生所言，心臟支架已不再是壟斷性科技，將成為大眾化的產品，理應回歸合理的利潤水平。就像原研藥一樣，過了專利期後，就會出現藥效幾乎相同、但售價更便宜的仿製藥。在公平及合理的機制下，廠家才會注重創新及研發。物以稀為貴，隨着技術、產品愈趨普及，競爭必然加劇，價格必定下降；而新研發的產品可獲較高溢價，並在激烈競爭中脫穎而出。這才是市場應有的規律。政府要做的是鼓勵正向競爭和創新，而非維護不公平的市場模式。

上文節錄自第252期《香港01》周報（2021年2月8日）《股價急挫大洗牌 醫療產業謀轉型》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊， 瀏覽更多深度報道。

252期《香港01》周報精選內容：

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