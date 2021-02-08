撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-02-10 14:54

送鼠迎牛，本應喜氣洋洋的大年初一，香港卻因新冠肺炎疫情蒙上陰霾：人潮疏落的街道、兩人一枱的食肆、低迷的經濟，還有不知要戴到何時的口罩，都令這個農曆新年過得有點壓抑。 疫情爆發至今超過一年，特區政府的抗疫表意可說是強差人意，無論是口罩供應以至採購疫苗，似乎都慢了半拍。農曆新年前夕，政府終於拿出魄力封區檢測，然而查出來的病例卻少之又少，不禁令人質疑此舉擾民之餘，是否太遲推出。 隨着確診人數及源頭不明過案下跌，第四波疫情應已受到控制，但市民以至特區政府皆不能鬆懈。政府必須以未雨綢謀的心態取代消極的亡羊補牢手段，行先幾步防止疫情再次擴散；市民亦應打醒十二分精神，做好個人衛生，保障自己。

新冠肺炎｜基層慨嘆港府防疫朝令夕改 為一家老少不敢鬆懈

說起政府的支援，獨居長者曾伯有點憤慨：「我有跟關顧聯職員說，這個『銅芯口罩』，政府跟我們說成本是40至50多元（編按：據政府資料，成本為26元一個），初初說可以用50次，全香港人都知道，我覺得也很好的，豈料我戴了一天，準備清潔時，一洗就壞了，我就只戴了一次。我再沖一下，把它晾乾，結果裏面就爛開了，不能再用。」

苦澀的笑聲，是對政府抗疫工作不足的諷刺，曾伯說，第二次再派「銅芯口罩」，他也不再用了。他覺得，一來質素欠佳，二來價錢昂貴，實在浪費公帑。

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新冠肺炎｜等隔離等到死的悲劇——香港抗疫官員的恥辱！

都說新冠肺炎疫情是一座城市的治理體系和治理能力的「大考」，但已經三度「重考」的香港，始終無法吸取失敗教訓、重整治理思維、改變抗疫模式，反而令整個特區政府的「治理短板」暴露人前，包括毫不以人為本的施政原則、完全後知後覺的官僚因循、缺乏未雨綢繆的前瞻意識、未能與時俱進的解難方式，都使這個公務團隊的「管治神話」徹底破滅。

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【新冠肺炎】 院舍爆發有迹可尋 疫情暴露安老服務缺陷

全港940間安老院舍住了超過7萬名長者，可以說，做好安老院舍的防疫工作，理應在很大程度上能避免長者出現大規模感染或死亡。然而，由去年7月6日出現首宗安老院舍確診個案開始，陸續有多間安老院舍出現確診個案。第三波疫情爆發之時，港泰護老中心、救世軍隆亨長者之家和屯門康和護老中心黃金分院，更出現10人以上的大規模感染。其中，港泰護老中心的院友確診比例達到90％─37名院友中有34名確診，18名職員中有8名染病；康和護老中心則牽涉38人，所有院友需要撤離院舍。

港府應藉此次疫情，檢討安老服務不足，為長者提供有尊嚴的安老環境，以應付人口老化和公共衞生風險。

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【新冠肺炎】為免失業「手停口停」 轉行才是唯一生路？

8月香港疫情大爆發，影壇大哥洪金寶忍不住直斥：「好多人破產，香港政府幫助過什麼呢？這樣又話幫不到，那樣又話幫不到。我看新聞報道，這幾個月好多人失業。」今年香港電影業上半年的票房較去年同期下跌近72%，數以千計的短期或散工電影從業員陷入困境，怪不得他出來疾呼：「香港政府繼續這樣，我想應該會有第十八波，同落第十八層地獄一樣。」

國際貨幣基金組織（IMF）近月亦警告，疫情下全世界可能面臨自上世紀三十年代以來的全球「經濟大蕭條」（Great Depression）；聯合國世界糧食計劃署（WFP）則預測，這場大流行病將令全球飢餓人口增加一倍至2.65億，瘟疫更可能觸發全球「聖經級大饑荒」（Biblical Proportions）。在疫情恐慌下，更嚇得人膽戰心驚。

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【新冠肺炎】第三波疫情非突如其來 防疫豈能有漏網之魚

第三波疫情爆發之時，香港大學微生物學系講座教授袁國勇曾於一個電台節目表示，疫症爆發情況是所有專家一致預料之內。的確，袁國勇早於去年3月中便明確指出，市民防疫態度開始鬆懈，例如不戴口罩外出，香港疫情有機會反彈。而對於「第三波」疫情，在他看來，一是香港邊境檢疫措施不足；二是政府於去年6月中放寬限聚令；三是本港病毒檢測數量嚴重不足，沒有找出病毒隱形傳播鏈所致。

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【新冠肺炎】偽科學產品湧現 花錢購買因賭博心態？

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，市民除了忙於搶購口罩外，亦有搜羅紫外線消毒燈、消毒卡等聲稱可以抵禦病毒、預防新冠肺炎的防疫商品，這些商品在包裝說明上標榜「消毒」、「抗菌」等字句，但某些產品不但難言科學，遑論能夠抵禦病毒。其實在疫情爆發前，各式各樣的「偽科學」產品早已大行其道，當中更不乏支持者。究竟香港監管及執法上出現了什麼漏洞？消費者又可如何抗衡不實聲稱的產品？

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【新冠肺炎．停課】疫情持續下 如何迎接「教育新常態」

新冠肺炎疫情肆虐全球，影響層面已不局限在公共衞生方面，對經濟社會民生亦構成嚴重影響，尤其大大窒礙了莘莘學子接受教育與成長之路。聯合國教科文組織（UNESCO）資料顯示，疫情下絕大多數政府都停課抗疫，在去年4月初最高峰時，全球有近200個國家全國停課，近16億學生受影響，佔全球學生人數逾九成。隨着疫情轉趨緩和，不少地方都重啟經濟及復課，但截至去年8月初，全球依然有逾10億學生需停課，佔總數六成之多。

在家上課、遙距學習，乃是停課不停學的一條出路。不過，相對傳統安坐課室面對面授課，網上學習的效能終究要打個折扣，先進國家如是，落後國家更不消說。

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【新冠肺炎】疫下港人用餐習慣改變 一星期平均叫多少次外賣？

傳染病流行，最安全的做法就是在家避疫，減少外出，自然增加在家用餐的時間。去年4月，全球性測量和數據資料分析公司AC尼爾森（AC Nielsen）調查疫情下亞洲人的消費行為，發現約77%的香港消費者更常在家用餐，約46%的香港消費者偏好買外賣，平均次數由每星期3.31次升至4.3次。

當下新冠疫情對全球的飲食文化帶來衝擊自是無可避免，人們出於避疫防疫，在飲食習慣上作出了很多改變，至於能否持久，則要視乎疫情持續多久，以及疫後的生活環境。

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【新冠肺炎】「坐等」中央援助全民檢測 港府防疫豈能再交白卷

其實，早在第三波疫情爆發之初，香港已需進行大規模病毒檢測篩查，但特區政府遲遲未有動靜，如今只能由中央出手接盤—問題是，香港的檢測能力真的如此不濟嗎？當局遇到的「重重阻力」究竟是真是偽？當中央施以援手，港府便可萬事大吉？涵蓋700多萬人的「全民檢測」還需何方配合？滯後多時的「港版健康碼」又能否提上日程？

全文：https://ebook.hk01.com/article/2868

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