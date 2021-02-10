Clubhouse｜忽然興起 全因營銷打造精英圈幻象？

撰文： 陳澔琳 最後更新日期： 2021-02-10 17:00

語音社交平台Clubhouse近日在全球掀起熱潮，根據市場分析公司Sensor Towe截至1月31日的統計，成立約九個月的Clubhouse，應用程式下載量已達230萬次，當中包括不少香港用家。這個採用邀請入會制的語音交流應用程式，本來已收獲不少精英用戶，如今引發「一碼難求」的火爆現象，究竟有何過人之處？被獲邀加入的用戶，是否等同晉身「精英圈」、能否享用獨特的社會資源？公共知識份子的討論空間和成果又有否因而變得更豐富？

馬斯克開房引爆Clubhouse狂熱

按照Clubhouse的字面意思，這是一個如俱樂部會所的社交應用程式，本質上是網上聊天室。用戶加入後可按自己喜好選擇甚至發起聊天室，聊天室就著參加對象分為公開、群組及私人三類，參與者可在內參與語音聊天、討論、分享座談會等等語音活動。

Clubhouse由兩位前Google員工Paul Davison及Rohan Seth創立的Alpha Exploration於去年3月推出。根據數據資料庫Statista，當時推出兩個月後，全球只有累積1,500個用戶，至去年12月用戶人數升至60萬人，至今年1月則有200萬人。一周前，Tesla創辦人Elon Musk在Clubhouse上接受訪問，更與網上證券交易商Robinhood行政總裁Vlad Tenev討論突然暴漲的「妖股」GameStop被限制股票交易，事件間接令Clubhouse聲名大噪，用戶人數大增。

Clubhouse由兩位前Google員工Paul Davison及Rohan Seth創立的Alpha Exploration於去年3月推出。（資料圖片）

「邀請制度」讓人感虛榮？

社交媒體多不勝數，為何主要利用語音功能交流的Clubhouse突然跑出？在經營模式上，Clubhouse採取邀請制，而每位用戶只可邀請兩名朋友加入，代表不是人人也可以登記，成功登記就如身份象徵，而在技術層面上此應用程式暫時只限iPhone用戶下載使用。因此除了模式新穎、能促進多方交流外，亦有不少評論指是「虛榮感催旺了Clubhouse」，而現在中港台三地一些拍賣或網購平台上，也出現炒賣邀請碼的情況。

創辦人之一Paul Davison表示創立Clubhouse，是期望用戶方便可多接觸專家，發掘新意念。事實上，這平台起初的用戶以矽谷初創、投資者、科技業人士為主，到後來日漸擴展至商界及名人等對產業及社會有影響力的人士，令人渴望與他們直接對話，這種名人用戶帶來的增長效應亦是令Clubhouse受注目的原因之一。

雖然是採用邀請制，但用戶只有兩次機會邀請他人，變相篩選用家。無可否認的是，採用邀請制的應用程式在Clubhouse前早已出現，如上流人士使用的社交軟件ASmallWorld及交友軟件The Inner Circle，均先採用「排他性」的行銷方法建立名聲，但當用戶愈來愈多，質素能否有所保證？

Clubhouse有三種聊天室，分別為Open（開放）、Social（社群）、Closed（封閉）。（資料圖片／勞顯亮攝）

用戶變成「精英」了嗎？

如《金融時報》中文網便有評論分析指，在資源共享時代下，體驗型商業會為提供資源設置較高的門檻，利用「邀請制」聚合高端人士群組，當大眾認為置身於「獲得邀請才能參加」的社群中，便會認為「較容易遇到愛好、價值觀和經濟實力都相匹配的同類人」，所以許多商業亦利用邀請制打造出的精英圈幻象進行行銷」。

用家可以隨意進入或離開聊天室，可以與素未謀面的人交談、討論意念甚至結交新朋友，這些都成為Clubhouse的吸之處。與較為常用的Facebook、Twitter等主流社交媒體相比，Clubhouse追求的是多方即時互動交換想法，有意發言的人可「舉手」示意，讓自己的聲音被在房內的人聽見，話語權人人平等，而非在貼文下留言後，較被動地等待回覆。

但不論是只為精英服務，還是用戶數量及階層日漸擴張，內容質素參差不齊是社交媒體中是難以避免的。讓Clubhouse成為知識碰撞的平台，是創辦人的原意，但隨著愈來愈人使用，是否真的能豐富公共知識份子的討論空間及成果，這是值得思考的事。