撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-02-11 02:34

新冠肺炎疫情蔓延全球，多國不能倖免，當中尤以美國、歐洲等地的疫情最為嚴重。隨着疫情不斷惡化，歐洲多國曾推出封城措施，盼望可以藉減少人群聚集緩和疫情，可惜的是成效有限。美國因為前總統特朗普輕視疫情嚴重性而錯失最佳機會，令大量美國人染疫甚至身亡。新任總統拜登上場後，即時推出一系列防疫措施，但是否可以力挽狂瀾？ 歐洲各國之中，以剛脫歐的英國疫情最為嚴峻，更出現更惡的變種病毒。英國的疫情不禁令人想起首相約翰遜曾提出令人側目的「集體免疫論」，亦揭示英國花了大錢卻未能有效控制疫情的窘境。然而，人口比英國更為稠密的德國，與英國採取相似的防疫措施，效果卻差天共地，到底是什麼原因導致這些國家遲遲未能控制疫情？ 另一方面，最先爆發疫情的中國，雖然在2021年出現零星病例，但數字不多。當初因疫情嚴重而要封城的武漢，市民生活基本上已回復正常。在中國的疫情與經濟都回復穩定的同時，我們不禁要問，為何其他國家做不到？

比較英國、意大利和越南抗疫成效 反省「抗疫國家能力」迷思

去年底至1月上旬，英國的新冠肺炎確診病例破紀錄地連續單日超過五萬宗。確診人數暴升是因為出現傳播力較高的新變種病毒「VUI-202012/01」。

隨着新冠病毒一直在人類群體中傳播並變異，病毒已朝着抵抗和「逃避疫苗」的方向進化。英國今次變種病毒所引發的新一波大流行，已引證了個別國家的抗疫不力導致人類共同承受後果。國際社會須立即尋找方法，以加強各國的「國家能力」（state capacity），才可有效防控未來新變種病毒所引發的大流行。

「國家能力」是一個政治學和公共政策概念，一般指一個國家政府於所管治的社會內，能有效設計、制訂和實施政策以解決問題和危機的能力。而「抗疫國家能力」便指一個政府能適時制訂和實施防疫政策去有效防控疫情的能力。

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感染、死亡人數皆成「歐洲之最」 英國疫情何以愈演愈烈？

這大半年來，英國疫情日趨嚴重，入冬以來，感染個案和死亡人數均成「歐洲之最」，乃全球疫情最嚴重的國家之一。截至1月17日，共有逾330萬人感染；單日死亡人數更曾創下逾1,500人的新高，共有逾88,000人因病逝世。

有研究顯示，在過去一年，英國是七大工業國組織（簡稱G7）之中因疫情而致經濟損失最嚴重的國家，在人命保護上，英國的表現也在發達國家中屬最差之一。誠如報章及國際專家所評論：「Bottom of league tables（排行榜墊底）。」

多年來，英國的醫療體系國民保健署（NHS）在西方國家中的評價數一數二。然而，自新冠疫情爆發以來，這個為英國人所驕傲的醫療體系受到巨大衝擊。經歷聖誕新一波的感染潮，英國醫院已陷入「海嘯之災」（Tsunami） 。在醫院留醫的病人當中，每三人中有一人為新冠肺炎病患；有些醫院更是每二人便有一人為新冠肺炎感染者。

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【新冠肺炎】德國現場觀察 「歐洲典範」如何對抗疫情

根據德國疾病控制機構羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）的疫情數據，截至10月31日，全國累計確診病例518,753例，單日新增19,059例。新冠肺炎疫情爆發以來，德國確診病例和死亡人數都比其他西歐國家低，被視為對抗新冠肺炎的典範。德國在防疫手法上留下不少「紀錄」：感染人數比例最低、感染者死亡率最低、疫情封鎖措施時間最短、對經濟負面影響最小等。

德國「量度」疫情嚴重程度有其一套方法，政府使用「每七天內每十萬人累計確診50人」作為警戒線。假若有地區超過警戒線，該區將會成為「風險地區」，一系列的抗疫措施隨即推出。

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重返武漢．康復者｜插管病人沒一個活下來 我是奇蹟般的第一個

那時醫院的發熱門診人山人海，我們晚上八九點鐘到達，一直等到12點多才看上。醫生為父親拍CT（電腦掃描）、開藥，說病情很嚴重，但是，他們不能收，讓我們去定點醫院看看。我們大概凌晨3點趕到武昌醫院，剛好空出一個床位，就把我父親收進去。

我父親74歲，身子還可以，接受治療比較早，恢復得比較好。反而是我，一直到十天以後才住院。那時醫院仍沿用有否武漢華南海鮮批發市場接觸史來分診，根本方向就是錯，肯定不光是市場的問題，整個武漢可能已經傳遍了。我除了發燒，還咳嗽，知道自己肯定是這個病，可能尚算年輕，加上症狀沒那麼嚴重，醫院根本不收。我只能回家，讓老婆孩子到娘家暫住，我一個人在家服藥，自我隔離。

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重返武漢．被困者｜封城夢魘 沒有別的車 只有救護車早晚響不停

2020年1月20日，這是武漢疫情重要的轉捩點。這天，中國傳染病學權威鍾南山等國家衞生健康委員會（衞健委）專家在電視宣布新冠病毒「人傳人」，武漢已有十多名醫護人員感染。這是官方首次向公眾宣布新冠病毒「人傳人」，此前，雖有感染病例公布，大多數武漢人並未提高警惕，還沉浸在迎接春節的喜樂氛圍之中。

武漢宣布封城消息是1月23日凌晨兩點多發布，大多數人還在睡夢中。

封城之時，是否離開武漢，成了武漢人面臨的第一個艱難抉擇。武漢市長周先旺曾對媒體披露，有30萬人搶在封城前幾個小時的「視窗期」離開武漢。

在城內的900萬人，開始為生計考慮。1月23日早晨8點鐘，社工郭晶在超市看到所有人都在搶貨，吃的、穿的、用的，能買皆買。她看見有人採購很多鹽，不明所以，對方急匆匆甩下一句「萬一封閉一年呢？」她沒有強烈的囤貨慾望，「但我想好了最糟糕的情況：靠米麵和鹹菜維持生活。」

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【新冠肺炎】疫情之後 武漢「狂歡」刺痛了誰的神經？

「上周末武漢水上樂園遊人摩肩接踵的照片顯示出，這座城市已經多大程度上回歸常態。這場在水上樂園舉行的派對吸引了如此之多的遊客參加，乃至套着游泳圈和穿着救生衣的人們在水中幾乎無法動彈。」去年夏天，這則來自《南德意志報》、有關武漢民眾夏日消暑活動的報道，不過是近日被一眾西方媒體共同聚焦的一則武漢話題。

在此次報道之前，距離武漢上次被國際媒體大規模「圍觀」已過去近半年時間，至少在去年2、3月份，西方媒體鏡頭下的武漢還是醫院內新冠肺炎患者擁擠、各種醫護與檢測設備供應不足，整個城市在疫情籠罩之下顯得恐懼與慌亂。如今，形勢的置換恍如隔世，疫症「肆虐」與疫後「狂歡」的區域對調改變的不僅是疫情蔓延的區域版圖，還有不同抗疫模式下的社會心態。

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【新冠肺炎】英國酒吧解封人頭湧湧 比疫症更可怕的是什麼？

去年7月4日或許可被立為新的英國「國慶日」—為何？當日是疫情封鎖（lockdown）三個多月以來，英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布全英酒吧和餐廳可以首度重開的日子。當政府於6月時向外宣布這個消息時，隨即舉國歡騰。

一家小小的酒吧重開，為何令市民突然忘記一切，甚至無視社交距離的守則，要酒不要命，在疫情仍然嚴峻時跟人群相擁乾杯？酒吧對英國人為何如此重要，更標誌了一個國家民族的命脈？酒吧重開首天，政府為了給予酒吧更多戶外空間，同時保持社交距離，在倫敦蘇豪區一帶的行車馬路作出臨時的封路安排。餐廳罕有地如油麻地廟街那樣把枱櫈都放滿馬路，酒吧門外更回復了平日群眾人手一杯啤酒並歡快聊天的情景。

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伊波拉病毒疫苗發展經驗 對抗擊新冠肺炎有何啟示？

美國在前總統特朗普治下正高舉「美國優先」旗幟，連疫苗分配也不例外。寺年5月13日，法國藥廠賽諾菲（Sanofi）行政總裁哈德森（Paul Hudson）接受訪問，指美國政府注資研發新冠肺炎疫苗，因此有權獲得最大的預購訂單。在5月18日世界衞生大會（WHA）前後，外媒傳出美國連同幾個疫苗生產大國試圖迫使在決議案草案中剔除關於公平分配疫苗和援引《多哈宣言》條文，並強調維護疫苗專利。

美國的舉措，跟中國和歐盟堅持疫苗成為公共財產的主張對着幹，既窒礙全球抗疫進程，更無視慘痛歷史：因為有藥沒錢買、有技術沒決心研發，無數愛滋病、伊波拉病毒患者因此白白犧牲。幾經艱辛，人類汲取教訓，訂下全球共同合作的目標，按需分配，廉價出售疫苗，因專利不應成為抗疫障礙。

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【新冠肺炎】當貧窮遇上瘟疫 非洲的抗疫悲歌

由於非洲國家積極借鑑中國的抗疫經驗，蔓延全球的新冠肺炎病毒較遲抵達非洲，確診病例也相對低，但情況仍不容樂觀。非洲各國仿效武漢封城期間，採用不少粗暴手段，也有不顧及貧窮人家所需之處。

非洲在瘟疫來臨以前已存在不少積弊已久的社會問題，這些問題也隨着疫情變本加厲地爆發。加上全球陷入經濟衰退，貧窮、失業、居住環境擁擠和工作地下化等問題，成為非洲抗疫的重大難關，使本來就艱辛的抗疫一仗雪上加霜。綜合重重因素，疫情對非洲的影響毋庸置疑，非洲極有可能因此陷入經濟衰退，使其發展之路更為崎嶇。

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新冠肺炎缺檢測 歐美之難難在人為

檢測能力不足成為了西方不少國家的一大難題。當中遭到最多批評的是美國。美國在承認檢測能力不足後，撥款採購檢測試劑盒、下放檢測權力、放鬆檢測範圍，檢測量在過去一周得到極大提升，七天增加超過45萬次。美國兩家大型私人實驗室LabCorp和Quest Diagnostics表示，未來不久就能達到每日30,000的檢測量。然而，這使得疫情爆發初期只能提供日均不到100次檢測量的美國疾病控制與預防中心（CDC）更加難辭其咎。

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【新冠肺炎】疫情下英美體制的「醫療貧富懸殊」

新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情肆虐歐美，不但帶來即時性的經濟危機，而且，更深層次的社會矛盾亦陸續浮現—不同階層的溝壑在疫情中似乎愈顯遼闊。



看看美國和英國的情況。美國的公私營保險計劃導致的醫療資源分配不均，引發各界對於醫療制度下貧富差異的爭議；英國的國民保健服務（National Health Service，簡稱NHS）有全民醫療保險的含意，多年來被視為歐美醫療保障制度的典範。然而，疫情導致NHS超出負荷，自英國醞釀脫歐，不少來自歐盟的醫護人員都選擇離開英國，這會否導致醫療體系瀕於崩潰？

全文：https://ebook.hk01.com/article/2301

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