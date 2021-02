撰文: 香港01 最後更新日期: 2021-02-15 11:00

美國總統拜登於1月正式就任,意味特朗普時代正式過去。然而,特朗普雖然暫別政壇,他的影響力仍然不可小覷,從他在總統選舉中的得票率看來,即使經歷新冠肺炎疫情慘況,他仍然有大批支持者──這些支持者甚至因應他的號召闖入國會山莊。 拜登一上任便簽署了多項行政命令,當中很多都是應對新冠肺炎及廢除特朗普的政令。不少人期望這位史上最年長的總統可以帶領美國打開新一頁。然而,對拜登來說,要團結嚴重撕裂的社會並非易事,擺在面前的除了仍然不容樂觀的新冠肺炎疫情,還有經濟及外交等連串問題。

告別特朗普 拜登推新政 抗疫救市求團結 不應忘政改

華盛頓時間上周三(1月20日)中午,在兩周前遭暴徒攻破防線的國會山莊西門台階上,現年78歲的拜登正式宣誓就職,成為美國第46任總統,亦是史上最年長的美國總統。他的副手賀錦麗(Kamala Harris)亦宣誓成為美國史上第一位女性和第一位兼有非裔及亞裔血統的副總統。在特朗普打破一百五十二年慣例、缺席儀式的情況下,除年屆96歲的卡特之外,克林頓、小布殊和奧巴馬三位在世前總統皆高調出席,並播出三人討論政權和平交接的影片。國會兩黨領袖及副總統彭斯也獲邀出席,且沒有參與特朗普當天早上最後一次離開白宮後的送別會。

面對至今未肯言敗的前任總統,以及兩周前的國會山莊騷亂,拜登以團結全國作為其就職演說的核心信息,承認「寶貴」的民主同時也是「脆弱」的,表示他整個人的靈魂都在團結的偉業之中。在呼籲種族平權之時,他不忘點名批評「白人至上主義」,立此存照成為史上首位在就職演說批評此等種族主義的美國總統。雖然在疫情與安全考慮之下,這場宣誓儀式沒有過去那樣熱鬧的人潮,只有全城守衛森嚴的肅穆,但美利堅合眾國以民主程序作權力和平交接的傳統確實也沒有被打破。

全文:https://ebook.hk01.com/article/5973

美國國會暴亂|白宮國會全在手 拜登的機會來了

美國國會山莊的騷亂幾乎掩蓋了對拜登和民主黨而言的重大喜訊:前一天,在喬治亞州舉行的兩個聯邦參議院席位次輪選舉,都意外地由民主黨人奪得,加上未來副總統賀錦麗(Kamala Harris)作為參議院議長的關鍵一票,民主黨人將以50席對共和黨50席的形勢,驚險奪得對參議院的控制權。

民主黨的兩位候選人奧索夫(Jon Ossoff)和沃諾克(Raphael Warnock)分別以一個及兩個百分點的差距擊敗其共和黨對手珀杜(David Perdue)和萊夫勒(Kelly Loeffler)。曾作為紀錄片製片人和調查報道記者、現年33歲的奧索夫或將成為美國四十年來最年輕的參議員;而在馬丁路德金曾傳道的亞特蘭大浸信會教堂作資深傳道人的沃諾克,亦將成為喬治亞州的首位非裔參議員。

全文:https://ebook.hk01.com/article/5900

「霸主地位」代價日大 美國自墮「美元陷阱」

每當美元貶值或金融市場、經濟周期出現大幅波動,「美元末日論」和「美元霸權終結論」總是隨之「浮面」。去年新冠肺炎疫情爆發以來,類似的聲音再次出現:有論者於去年年中指出,美元至今年年底恐下跌35%,其儲備貨幣地位亦將受到威脅。然而,從幣值下跌推演到美元國際地位下跌,當中的理據似乎過於牽強,從目前來看,這一論斷也與事實不符。

從聯儲局應對此次危機的表現來看,美元不僅沒有「完蛋」,其在國際貨幣和金融系統的中心性和主導地位反而得到加強。獨立宏觀研究機構TS Lombard中國區總經理廖敏雄在接受《香港01》訪問時表示,儘管貿易戰和新冠疫情令以中美為代表的地緣政治衝突升溫,全球化正在向「貿易集團化」轉變,例如各種區域貿易協定的簽署,讓區域內以非美元貨幣計價和交易得以實現,比如在RCEP內以人民幣結算。「但諷刺的是,疫情的急救措施同樣加劇了全球對美元的依賴,大量美元槓桿因此而產生,全球央行的美元互換增加了,企業的發債量幾乎要翻番。」

全文:https://ebook.hk01.com/article/5854

個人陷溺現實主義無序叢林 美國社會「痙攣」難解

本月初,美國司法部長巴爾(William Barr)接受媒體問時表示,未有發現大選出現大規模欺詐及舞弊。然而,總統特朗普隨後再次指控大選舞弊,不承認落敗。有民調指,七成共和黨人不認為今次大選自由及公平。這表面上是一場選舉之爭,其實是美國社會存在一種不健康的「痙攣症狀」(convulsion)的反映。

由於新冠肺炎疫情打擊,繼近年出現的「美國衰落論」和「美國過度衰落論」的辯論後,美國近月又開始出現「痙攣論」(convulsionism)論述。本文嘗試梳理美國社會正在經歷的「道德痙攣」危機的歷史軌迹和深層面向,進而探討其文化根由,並研判未來發展。

全文:https://ebook.hk01.com/article/5619

【美國低薪青年】賺得少欠得多:拜登政府需紓青年負債之困

所謂「低薪青年」,核心計量標準還是在於其可支配收入水平能否保障受薪者在一定程度上確保生活質素(像最簡單的衣食住行)。而美國新一代年輕人擁抱的工作模式和難以卸卻的學貸負擔,卻讓他們當中不少人被迫蒙上「低薪青年」的社會標籤。政府理應想方法給他們「減負」。

談到造成美國青年就業及收入水平不穩定的原因,不得不提一個關鍵的社會現象,就是為數不少的青年勞動人口比上一輩更願意長期從事非按僱傭合約受僱的「零工工作」(gig work)。

「零工工作的青年獲得一份短期工作,然後可以讓他們餬口和繳付卡數。他們想更上一層樓,就隨時轉換職場跑道……但問題是,他們自身沒能建立一套專業技能或人際關係網絡,這樣很容易讓他們在職場上處於劣勢。」市場研究公司Evercore ISI Research的經濟學家Ernie Tedeschi說道。

全文:https://ebook.hk01.com/article/3344

【美國大選】特朗普選舉輸了 特朗普主義贏了

真正贏得這次選舉的,不是藉驚險慘勝、料將進駐白宮的拜登,不是預計能勉強保住眾議院多數、幾乎無望奪得參議院的民主黨,不是在眾議院有了席位進賬又似能守住參議院多數的共和黨,更不是此刻正忙於無所不用其極扭轉點票結果的特朗普。真正的勝利,其實是屬於特朗普本人有意無意之間在美國的政治文化中掀動起來的「特朗普主義」。

特朗普主義與上一個以美國總統命名的主義「列根主義」不同,它並不是一種有關政府與私人領域關係、特別呈現在經濟政策上面的管治主張。特朗普主義是一種政治風格,它有着民粹主義以簡單主張構成「我者」與「他者」之間的對立格局,厭惡、恐懼或者仇恨是其政治能量的來源。

這種能量驅動了民主、共和兩黨選民,造就了這次預計屬百年來未見的最高總統選舉投票率:民主黨人出於對特朗普再執政四年的恐懼或仇恨而傾巢出動;共和黨人也出於對自由進步派主張、社會主義者,甚至是右翼陰謀論中的深層國家(deep state)的厭惡、恐懼或仇恨而傾力反擊。

全文:https://ebook.hk01.com/article/3316

收拾特朗普留下的外交爛攤子 拜登怎樣重塑美國的全球形象

繼以色列在去年8月13日和9月11日分別與阿聯酋和巴林達成關係正常化的協議後,美國總統特朗普去年9月15日在白宮主持儀式,同以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)、阿聯酋外長阿卜杜拉(Abdullah bin Zayed)和巴林外長阿卜杜勒拉蒂夫(Abdullatif bin Rashid al Zayani)簽署了以、阿、巴關係正常化的「亞伯拉罕協定」(Abraham Accord)。

此舉可謂特朗普在對中東外交上邁出一大步,也為自己爭取宗教保守選民的支持,給政策主張相左的民主黨及其候選人拜登留下難題和挑戰。

全文:https://ebook.hk01.com/article/3103

為何在富裕的美國 人們仍因疫情捱餓?

美國經歷世紀疫情洗禮,廣泛失業問題導致一些從未捱餓的美國人也面臨三餐不繼的情況。千萬計人士或因無法支付租金或房貸而面臨逼遷,無家可歸者恐大幅增加。華府就着新一輪援助方案磋商,成為兩黨在11月總統大選前的最大角力點。經濟危機成為了美國人眼前最迫切的問題。

在美國疫情爆發之前,該國前年10月的失業率僅3.6%,處於近五十年來的低位,惟疫情帶來大規模的停工停產,使失業率暴增十個百分點,估計失去多達3,000萬個就業職位。雖然,歐洲多國也因疫情而陷入大規模封城、封關狀態,但就業及勞動巿場所受的衝擊卻不及美國嚴重。

全文:https://ebook.hk01.com/article/2922

【書評.以善意鋪成的地獄】美國成敗皆因自由主義

能力愈大、責任愈大。美國作為獨步天下的國家,其政治、經濟和軍事影響不但可鞏固冷戰後確立的領導地位,其「不可或缺」的地位更可重塑一國以至全球的政治、經濟秩序,並按照自身的理念追逐利益。面對這無邊無際的影響力,有些國家會視其為世界警察的安全保證;但有些國家則會認為華府的外交政策乃是強加自身意願到他國的霸凌和單邊主義。不過,上述兩極的觀點亦非客觀的判斷。

誠如《以善意鋪成的地獄》(The Hell of Good Intentions: America's Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy)一書的作者史蒂芬.華特(Stephen M. Walt),以其書名來形容美國在後冷戰時期糟糕的外交政策,較公允的描述應是「弄巧反拙」,即華府抱着良好意願,卻四處犯下無心之過。

全文:https://ebook.hk01.com/article/2892

美國雕像之戰: 由反種族主義到文化戰爭

「我們永遠不會容許暴民拉倒我們的雕像、抹殺我們的歷史、荼毒我們的孩子、踐踏我們的自由。」美國總統特朗普於7月3日在「總統山」(Mount Rushmore)主持獨立日前夕慶祝活動,指控近期反種族歧視示威浪潮中,示威者推倒美國歷史雕像的行為是一場「左翼文化革命」。雕像所紀念的人物,其歌頌之價值與理念不合時宜時,拉倒它、藏起它,社會矛盾與種族不平等的問題是否就隨雕像而去?

5月25日,美國明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德(George Floyd)遭白人警員跪頸致死後,示威騷亂更掀起一股推倒雕像潮,全國一些涉及種族爭議、殖民主義及蓄奴歷史的雕像、紀念碑遭破壞或推倒,包括美國開國元勛兼第三任總統傑佛遜(Thomas Jefferson)、第一任總統喬治.華盛頓(George Washington)、南方邦聯總統戴維斯(Jefferson Davis)、南方邦聯將領羅伯特.李(Robert E. Lee)、第十八任總統格蘭特(Ulysses Grant)、國歌作者基伊(Francis Scott Key)、被美洲原住民視為侵略者的探險家哥倫布(Christopher Columbus)等。

全文:https://ebook.hk01.com/article/2745

