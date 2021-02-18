撰文： 孔祥威 最後更新日期： 2021-02-18 17:24

上月中，英國維珍軌道（Virgin Orbit）改裝的波音（Boeing）747客機「宇宙女孩」（Cosmic Girl）從美國加州起飛。在約30,000呎高空上，其機翼下的液體燃料火箭LauncherOne與它分道揚鑣。起飛後約四個小時後，維珍軌道在社交媒體Twitter上宣布，所有運載的衛星均「成功運送到我們的目標軌道上」。這是維珍軌道首次成功展示「空中發射」（air launch）火箭技術。

過去幾年，小型商業衛星行業發展迅速，愈來愈多公司正在尋找廉價的太空運輸。LauncherOne可以負載300至500公斤，維珍軌道特殊項目副總裁Will Pomerantz說，「從大型冰箱到烤箱大小」的衛星皆可發射，每次收費約1,200萬美元。

上月中，維珍軌道公司成功展示空中發射火箭技術。圖為維珍軌道在2019年的一次模擬測試。（Virgin Orbit）

太空「巴士」與「的士」

維珍軌道現時已不乏競爭者。SpaceX主力發射更大型的衛星，然而，該公司最近也開始提供「小型衛星共乘」（SmallSat Rideshare）服務，將很多小衛星以同一枚火箭發送，每200公斤載量收費100萬美元。首個項目「Transporter-1」在上月底發射，單次運送了143枚衛星，打破了2017年2月印度PSLV火箭運載104枚衛星的紀錄。而針對較輕負載市場的公司有新西蘭的Rocket Lab，其火箭Electron僅可載貨200至300公斤，每次收費750萬美元起，至今已替不同政府及商界共發射了97枚衛星。

相比兩者，維珍軌道認為它最大優勢是靈活。一方面，正如諮詢公司Bryce Space and Technology高級分析師Phil Smith指出，SpaceX的共乘服務只會按照SpaceX自己的日程發射，而非由客戶決定。他形容SpaceX是「一條頗為可靠的『巴士路線』，而Rocket Lab和維珍軌道等公司就像電召的士，讓你盡快將衛星直接送達目的地。」另一方面，有別於傳統火箭發射方式，維珍軌道飛機空中發射對地面基礎設施要求較低，基本上可以從適用於747客機的任何跑道起飛，而且不需要太大的火箭和太多的燃料，有助降低成本。

傳統火箭發射方式對地面基礎設施的要求較高。圖為去年6月搭載北斗衛星的火箭點火升空。（新華社）

廉價「鞋盒」物聯網

小型衛星公司的出現，源於衛星製造和使用門檻的改變。現在，提供衛星服務的門檻已有所降低，一些初創公司也得以進場。當SpaceX研發出可重用火箭後，升空發射的成本大為下降。再者，隨着智能手機行業成熟，令大多數電子設備微型化，衛星相比過往能製造得更細小和便宜。現時，所謂微型衛星（nanosat）或立方衛星（cubesat），普遍僅重幾十公斤，而且在離地面160至1,000公里的低地球軌道運作，每枚成本僅在十多萬至100萬美元。

此外，衛星的製造零件也變得容易找到。瑞士網絡供應商Astrocast行政總裁Fabien Jordan說，現時很多電子零件都是現成的，部份更與汽車行業使用的類似，故公司可自行設計和製造衛星。他又表示，公司的低地球軌道衛星只求使用三至五年，一般可承受強烈振動和溫度大幅變化的汽車零件已能滿足要求，不像過往衛星通常設計為長年使用，因而需經過加固處理來抵禦宇宙輻射或其他太空危害。

現時衛星進場門檻大為降低，微型衛星（nanosat）或立方衛星（cubesat）湧現，業者提供各種物聯網服務。圖為瑞士網絡供應商Astrocast的通訊衛星。（Astrocast）

在這些條件下，愈來愈多小型衛星業者開始提供各式各樣的物聯網服務。例如在SpaceX上月底的共乘運載中，有48枚是Planet Labs稱為SuperDove的地球影像衛星，每枚只有鞋盒般大小；有36枚是Swarm Technologies稱為SpaceBEE的微型衛星，只有10厘米闊和2.5厘米高，每枚不足1公斤重，作為連接地面各種設備的通訊節點，可用來追蹤動物遷移或貨運；17枚是加拿大電訊商Kepler的小型通訊衛星。

甚至在長年由國家主導航天事業的中國，也開始步入商業時代。去年11月，民企「星河動力」的「穀神星一號」火箭成功發射入軌，行政總裁劉百奇說，所運載的衛星已展開窄帶通訊服務，而且這火箭可滿足國內10至200公斤不等的「微納衛星」發射需求。

（節錄）

上文節錄自第252期《香港01》周報（2021年2月8日）《衛星發射潮掀起 是時候正視太空污染問題了》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

252期《香港01》周報精選內容：

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