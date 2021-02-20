撰文： 鄒崇銘 最後更新日期： 2021-02-20 15:00

美國學者安德森（Benedict Richard O'Gorman Anderson）以研究民族主義和國際關係著稱。他在經典著作《想像的共同體》中力圖論證，民族的概念乃是近代的創造，是社會成員共同建構出來的一種想像。安德森的著作對當代政治和文化研究影響甚鉅，對香港的本土主義思潮亦曾帶來不少啟示。

相對較少人觸及的是，安德森指出，近代民族主義乃起源於「印刷資本主義」（print capitalism）。隨着活版印刷術的發明和傳播，令大量以白話書寫的出版物得以面世，並通過新興市場渠道全面普及。這導致了特定書面語（如拉丁文）的重要性逐漸下降，中世紀的教會和世襲貴族統治備受挑戰，第一波歐洲民族國家遂借印刷語言應運而生，並通過1648年簽訂的條約構成「西發里亞主權體系」（Westphalian sovereignty system）。幾乎在同時，歐洲進入大航海時代，從葡萄牙、西班牙、荷蘭、法國、英國以至美國，借助先進的航運、通訊技術以至「船堅炮利」的優勢，展開五百年可籠統地稱為「全球化」的進程—既不斷吞噬遍布全球的地方族群和傳統文化，亦催生了各地民族主義思潮的發展。跨越地域界限的海洋帝國，以及以地域為本的民族國家，遂構成近現代世界秩序兩條交纏的主軸。

2020年11月11日的波蘭獨立日，極右分子上街宣揚民族主義。（資料圖片／Getty Images）

正如安德森在其晚期著作《全球化的時代：無政府主義，與反殖民想像》中指出，十九世紀末，無論是古巴、菲律賓、日本或中國的民族主義革命，皆並非源於當地的民眾，而是來自聚居於巴黎、倫敦、紐約以至香港的知識階層，他們透過信件、電報、報章和書籍等，將各地的民族主義思潮和政治行動串連起來。這亦是人類歷史上的第一次，全球各地的抗爭運動緊密地結合起來。

百多年過去了，兩條主軸並沒有離我們而去，反而通過全新的科技和政治組合，重新塑造當代的世界秩序。眾所皆知，隨着資訊、通訊科技和互聯網的急速發展，全球經濟、貿易和文化進一步聯繫起來，帶來一個沒有疆界的地球村的新想像。但與此同時，劇烈的國際競爭加上市場波動，卻孕育了各種本土和保護主義思潮的興起。互聯網不但沒有實現世界大同的願望，反而構成了無數互相隔絕的迴音室。右翼民粹彷彿成為當代民族主義的同義詞，並以特朗普作為最具代表性的人物。雖然特朗普時代已經過去，但網絡世界的民粹政治卻方興未艾。在自由民主國家的陣營，傳統政黨政治仍深受社交媒體的衝擊，政治版圖無時無刻不在改寫中。

圖為比利時布魯塞爾，一名高舉反對朱克伯格和Facebook紙牌的示威者。（資料圖片／路透社）

在中央集權體制的國度，網絡同樣成為不可或缺的管治工具，就正如筆者過往曾談及的「健康碼」，甚至有可能成為改寫體制的根本元素。近期有社交媒體由於更改服務條款，令個人私隱被侵犯的問題再被提起，但網絡已鋪天蓋地進據人們的日常生活，要逃離它的束縛又談何容易？

毫無疑問，「網絡操控」並非中央集權體制的專利，它跨越地域的影響力早已無遠弗屆。全文請閱讀《香港01》電子刊全文。

上文節錄自第252期《香港01》周報（2021年2月8日）《科技為本的民族主義》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

252期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】中概股棄美回流 香港可成為中國的紐約

香港很富裕，市民很貧窮 拆解公共財政的迷思

專訪港大首席副校長王于漸 被誤讀的「租置旗手」？

第二屆「經濟高峰論壇」順利結束 政商領袖集思廣益 共謀香港發展機遇

同架不同價 陸港心臟支架命運大不同

三十年後，海洋塑膠或比魚多 疫下海龜的無聲吶喊

【科技．未來】衛星發射潮掀起 是時候正視太空污染問題了

【香港再規劃】公交政策旨在「公平」 公有化運輸 道路收費解擠塞