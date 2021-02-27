撰文： 盧偉文 最後更新日期： 2021-02-27 12:00

講述上世紀九十年代寧夏西海固地區移民搬遷、福建對口援助、鄉民在漫天黃沙的戈壁灘上建設新家園的電視劇《山海情》在內地播出以來，廣受好評，影視評論網站「豆瓣」上的評分起手式從9分起跳，之後繼續上揚，目前穩定在9.4分，反映審美標準較為刁鑽的年輕網民也被其深深折服。

對於一齣「主旋律」扶貧劇來說，這一結果是出乎意料的。了解國情的都知道，2020是內地脫貧攻堅戰的收官之年。過去數年，全國上下一盤棋，地方領導為了響應號召、達成指標，拖着、拉着、拽着也要讓你脫貧，為此還鬧出過不少笑話。如今「死線」抵近，總結盤點扶貧成果既是水到渠成，影視創作也緊跟主題而陸續出台。

（《山海情》宣傳海報）

這便是內地扶貧劇在2020年扎堆湧現的背景。從西北地區的《山海情》、《一個都不能少》，到內蒙古草原的《楓葉紅了》，再到西南邊陲的《花繁葉茂》、《阿垻一家人》；從齊魯、燕趙大地的《最美的鄉村》、《書香遍地》，到湘西的《江山如此多嬌》，再到東部的《夢想開始的地方》、《我的金山銀山》、《綠水青山帶笑顏》等，這些劇的取景幾乎覆蓋了整個中國，內容更觸及產業扶貧、易地扶貧搬遷、教育扶貧、電商扶貧、金融扶貧等因時、因地制宜的國家政策，生怕出現漏網之魚。

作為一部主旋律扶貧劇，《山海情》能夠脫穎而出，實屬不易。《山海情》的故事背景設定在寧夏西海固地區，當地素有「苦瘠甲天下」之稱，其極度惡劣的環境更被聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）確定為「最不適宜人類生存的地區之一」。這種宏大的、刻骨的貧窮構成了整部劇的起點，其後的矛盾和衝突也由此展開。

聚焦移民搬遷過程

由於西海固地區貧瘠的生存環境，當地政府在九十年代初開始實施「移民吊莊」的政策。「吊莊」是一種形象化的說法，意思是像吊臂一樣挪動集裝箱，將山裏頭那些不適宜居住的村莊搬遷到銀川附近的平原。這一過程說起來容易，真正去做就會發現困難重重，《山海情》就聚焦於一個叫湧泉村的移民搬遷過程，講述和呈現箇中迂迴曲折的故事。

在第一集中，編劇透過幾名吊莊移民因受不了苦而往回跑的情節來突顯矛盾，一方面，移民安置地雖是平原，卻是一片寸草不生、沒水沒電的沙子地，一切須從頭來過；另一方面，湧泉村雖然窮苦，但至少有祖祖輩輩留下的一點家底，渾渾噩噩過下去似乎也「沒有問題」。

但什麼叫「沒有問題」？在劇中，編劇用一些日常生活的具象呈現了無法承受的貧窮：三個兄弟合穿一條褲子；三餐都只能吃洋芋（西北地區對薯仔的稱呼）；平時的飲用水是苦的，一年只能洗幾次澡；村民為了一個水窖、一頭驢就能把女兒許人⋯⋯這些細節不僅是歷史的真實，亦是絕好的衝突鋪墊……（節錄）

上文節錄自第253期《香港01》周報（2021年2月22日）《違反「主旋律」的主旋律作品 扶貧劇《山海情》疫下脫穎而出》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

253期《香港01》周報精選內容：

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