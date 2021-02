史丹福大學政治學者法蘭西斯.福山(Francis Fukuyama)在著作《身分政治:民粹崛起、民主倒退,認同與尊嚴的鬥爭為何席捲當代世界?》(Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment)的序言中寫道:「若非特朗普在2016年11月當選總統,我不會寫這本書。」四年過去了,那位利用百姓怨恨成就自己的政治狂人已經黯然下台,繼續討論「身分政治」還有沒有價值?

撰文:唐宇廉