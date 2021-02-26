撰文： 特約撰稿人 最後更新日期： 2021-02-26 14:00

史丹福大學政治學者法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）在著作《身分政治：民粹崛起、民主倒退，認同與尊嚴的鬥爭為何席捲當代世界？》（Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment）的序言中寫道：「若非特朗普在2016年11月當選總統，我不會寫這本書。」四年過去了，那位利用百姓怨恨成就自己的政治狂人已經黯然下台，繼續討論「身分政治」還有沒有價值？ 撰文：唐宇廉

上述問題的答案，取決於我們關注的究竟只是一個狂人，抑或是一個更廣義的瘋狂現象。我們實在沒有天真的理由，以為特朗普離開政治舞台，世界便可恢復正常—而這恰恰是這本書在「後特朗普時代」還有參考價值的原因。

福山早年憑「歷史終結論」而聲名大噪，但這一理論近年因為「中國模式」相對成功、西方相對衰落而備受質疑。某程度上，在2018年底，原文初次出版的本書可被視為福山的自我修正—他當時顯然已看到西式自由民主正受到衝擊，特別是圍繞膚色、種族、宗教、移民等議題上的衝突，早已深刻地觸及萬千民眾的認同與尊嚴。倘若政治家們繼續充當「鴕鳥」，衝突必將不斷，歷史也沒有終結的一天。

美國近年來政治上幾乎沒有亮點。（資料圖片／路透社）

驕傲VS憤怒

何謂認同與尊嚴，許多人都不會深入思考，畢竟早已視之為理所當然。但它們最初為何會出現、為何不被滿足便會引發政治不穩，在思想史上卻大有詮釋空間。

福山的論述建基於古希臘哲學家蘇格拉底（Socrates）的假設—人類心靈有三個部份：慾望、理性，以及被福山視為驕傲和憤怒根源的激情。人類渴望得到認同，有認同就會有尊嚴，若自己的表現被視為不合標準，便會喪失驕傲，若被低估就會憤怒。

在蘇格拉底的假設上，福山提及德國宗教改革家馬丁．路德（Martin Luther）和法國啟蒙思想家盧梭（Jean-Jacques Rousseau），後兩者之所以在思想史上舉足輕重，源於他們突出了「內在自我」的價值—馬丁．路德認定外在的教會是沒有意義的，唯有內在的靈魂可被更新；盧梭則強調不快樂源於人類發明了社會，個人能否重拾尊嚴，取決於他是否可以選擇遵從社會規範。

形而上的詮釋真的與發生於現實社會的認同與尊嚴有關係嗎？福山敏銳地指出，除了追求認同與尊嚴，另外有兩個因素也很重要……（節錄）

《身分政治：民粹崛起、民主倒退，認同與尊嚴的鬥爭為何席捲當代世界？》；作者：法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）；譯者：洪世民；出版：時報出版（台北）；出版日期：2020年11月

上文節錄自第253期《香港01》周報（2021年2月22日）書評《救治自由民主 經濟改革是良藥》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多獨家深度報道。

253期《香港01》周報精選內容：

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