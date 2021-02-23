撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-02-23 18:00

在上周五（2月19日）透過視訊進行的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上，美國總統拜登發表上任以來首個國際演講，其核心訊息依然是他一以貫之的「美國回來了」。讓人不禁發問：美國真的回來了嗎？美國回到哪裏去了？美國回來幹什麼？

所謂的「美國回來了」，是指美國重新回到多邊主義的國際舞台之上，以及跨大西洋的傳統聯盟之中，與歐洲盟國協同進退。因此，拜登演說之日正是美國正式重返《巴黎氣候協定》之期，會前也召開了其上任後首個G7峰會，而拜登在會上也宣布將投入40億美元資助國際疫苗生產和分配的新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）—全是「回歸」的象徵。然而，美國回到的那個國際舞台，以及重新站在舞台上的那個美國，都與以往不一樣了。

圖為2021年2月5日，美國總統拜登於白宮發言談論經濟問題。（美聯社）

管治制度之爭

根據拜登的說法，當下的國際舞台正上演着「有關我們世界的未來與方向的根本性辯論」。他指出，辯論一方認為在第四次工業革命與全球疫情的挑戰之下，專權制度才是出路，辯論的另一方（即美國一方）則理解到民主制度才是應對這些挑戰的要素。其口中的專權制度所指者以中國為首、俄羅斯為副，當然是不在話下。

在國際層面，拜登想要做的是一方面透過與歐洲和印太地區盟友的聯結，去抗衡中國，並在未來網絡世界、人工智能、生物科技等領域領先並制訂規則；另一方面則是重整北約的聯盟去抗衡俄國。

今年一月份，特朗普的支持者在街頭示威。（美聯社）

然而，此刻國際舞台上的形勢卻未必能配合拜登心中所願。雖然，德國總理默克爾、法國總統馬克龍等人都對這種「美國回歸」表示歡迎，前者認同西方盟友「要發展共同的對華議程」，後者則呼籲歐美共同向非洲供應疫苗，以抗衡中俄；不過，默克爾再次重申美德的利益並不完全一致，暗指美國在俄德天然氣管道鋪設上的反對立場，而馬克龍亦繼續其「歐洲主權」主張，指美國正變成「太平洋強權」，暗示美歐盟友關係應是平起平坐，而非以美為主。

歐洲國家之所以沒有一面倒，「熱情擁抱」拜登的美國，除了雙方利益實有不一致、且特朗普的「美國優先」使他們心有餘悸之外，也是因為美國的結構性政治難題使得美歐合作難以長久—例如，在共和黨人對氣候政策的反對之下，美國國會2009年以來已沒有審議過任何重要的氣候立法，而氣候問題正是美歐聯動的一大要點。

修補美國政治成難題

其實，拜登對此也不是不了解。在他眼中，專權與民主的競爭並非抽象的意識形態之爭，而是要在實際事務上為人民帶來好處，以證明民主體制的價值。而在與盟友「協調多邊主義行動，去應對新冠疫情、全球經濟危機和正在加速的氣候危機」，以及其他繁多實際事務之上，拜登認為其「核心戰略性命題」是美國重建起其「持久優勢」，以「有力的地位」去應付挑戰。其中首務就是要重新更好地建設美國的經濟基礎。

這就將拜登的外交政策帶回國內。在特朗普彈劾審判告終後，其最大的政治挑戰就是如何通過高達1.9萬億美元的救濟法案。此案的眾議院版本就加入了進步派堅持、拜登也聲言支持的15美元聯邦最低時薪立法—最低工資本身就是映照美國政治失能的一面鏡子。

在兩黨政鬥之間，如今訂為時薪7.25美元的最低工資自2009年起已未有變動，成為了定期調整的環球各國最低工資政策中的奇葩，使現時金額的實際價值比上世紀七十年代還要低。此次拜登再推相關立法，又將成為他想要平服的兩黨對立的開端。

在特朗普彈劾審判告終後，其最大的政治挑戰就是如何通過高達1.9萬億美元的救濟法案。（美聯社）

雖然，拜登此時仍表示會聽取共和黨方面如何減低救濟法案金額的意見，可是此刻坐擁參議兩院的民主黨人都有意不顧共和黨反對硬推立法，馬上了結拜登跨黨合作的願望。

更嚴重的是，在參議院「一票都不能少」的民主黨仍有至少兩位保守州份的參議員警告會反對最低工資立法。如果為爭取他們支持法案而放棄最低工資條款，拜登將會面對黨內進步派的重大壓力；如果在參議院強推相關立法，溫和派則有可能被迫背棄黨友。除了兩黨針鋒相對之外，最低工資還可能引起民主黨同室操戈。

至今一直能維持兩黨合作可能、維繫黨內相對團結的拜登，能否安然度過救濟立法的挑戰，尚未可知。然而，當美國政治處於此等滿佈地雷的景況之中，美國何能輕言重建其持久優勢，盟友又何能敢對美國恢復信心？分裂的美國內政成為拜登推進美國重返國際舞台中心的障礙。

上文節錄自第253期《香港01》周報（2021年2月22日）《再呼「美國回來了」 拜登外交挑戰源自內政》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。