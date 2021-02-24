撰文： 薛子遙 最後更新日期： 2021-02-24 12:29

上周三（2月17日），愛沙尼亞（Estonia）對外情報局公布了年度報告。除了有關俄羅斯影響的常見警告之外，報告還強調中國在該地區經濟和技術影響日益增強的新威脅。

此前，立陶宛（Lithuania）政府亦曾以國家安全為由，阻止中國公司同方威視（Nuctech）的一家子公司為其機場提供行李掃描設備；2月13日，芬蘭安全和情報局局長佩爾塔里（Antti Pelttari）亦警告「專制國家正試圖掌握芬蘭的關鍵基礎設施」，指的就是中俄兩國。要理解這些國家對中國的懷疑，我們不能不回顧該地區二十世紀以來的歷史。

「老大哥」情意結

自1991年從蘇聯中獨立以來，波羅的海國家一直視俄羅斯為首要難題，這包括如何處理獨立後遺留的俄羅斯少數民族，以及它們眼中來自莫斯科的軍事威脅等。相較近在咫尺的俄國，中國對波羅的海國家顯然不構成軍事威脅，但北京利用其經濟實力追求地緣政治目標，以及它與俄國的緊密關係，使波羅的海國家擔心該地區會出現新的共產主義「老大哥」。

中國自然不可能未預見到這些敏感因素，但這並未改變中國推動自身與中東歐的關係發展，以至於類似「17+1」中國－中東歐國家領導人峰會這種設置，從一開始就令波羅的海國家感到尷尬，今年三國元首更未出席該峰會。這固然是這些國家需要美國和北約的支持，有必要觀望美國新政府對中國的態度，另一方面也與中國對白羅斯和俄羅斯政府的親善態度有關。

到底波羅的海三國民眾為何對中國乃至「共產」如此反感？而中國又應該如何應對這些反抗情緒？詳細內容請瀏覽《香港01》周報全文。

上文節選於第253期《香港01》周報（2021年2月22日）國際觀察《「蘇聯陰霾」籠罩波羅的海三國的「中國憂慮」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

253期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】香港需要怎樣的財政司司長？

駱惠寧新春講話 「變與不變」深意，港人聽懂多少？

終審法院拒允國安嫌犯保釋 黎智英保釋案的標誌性意義

走進低「肉」望社會

茫然人生的燈塔？矽谷精英迷上古希臘斯多噶哲學

退休教師悉心營造 浪貓的桃花源