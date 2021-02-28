【消失的情人節．影評】豈止愛情喜劇那麼簡單

撰文： 李美 最後更新日期： 2021-02-28 10:00

戲院重開，多齣猛片搶閘出籠；去年金馬獎的最佳劇情片《消失的情人節》，獲安排率先上映優先場。近年，台灣電影水準出色，究竟本片有何過人之處，竟以愛情喜劇片種，擊敗其他一眾實力對手，罕有地成為頒獎禮的大贏家？理由很簡單，該片正體現一劇之本的重要性，也說明了只要創作人足夠認真，任何類型的電影都可成就佳作。

環顧過往金馬獎最佳劇情片得主，多以嚴肅題材為主，尤其近年的《陽光普照》、《大象席地而坐》，遠至《牯嶺街少年殺人事件》、《囍宴》、《無間道》、《色，戒》亦然。愛情喜劇的輕鬆胡鬧調子，往往予人上不了大台之感，亦因此往往被頒獎禮忽略。《消失的情人節》不單在《日子》、《同學麥娜絲》、《親愛的房客》等強敵下脫穎而出，甚至把叫好叫座的《孤味》擠出最佳劇情片的提名名單，無疑是難得的異數。

《消失的情人節》堪稱是一齣有奇幻味的愛情喜劇，帶有狂想小說般的超現實設定。

《消失的情人節》兼獲最佳導演、最佳原著劇本等大獎，既編且導的陳玉勳肯定是電影成功的關鍵。本片劇本用心，做到雅俗共賞，於藝術層面及娛樂效果兩者之間取得精準的平衡，沒有曲高和寡。本片表面上是商業片，實質上也是文藝片，其喜劇計算相當精準，言志部份也觸及深層的人性命題，當中更有華語片罕見的「大場面」，凡此種種都體現了導演的執行力。

敘事技巧出色是本片成功跑出的另一原因。全片煞有介事地一分為二，以不同視角去詮釋同一故事。觀眾看完上半部份，肯定有墮五里霧中的觀感，編導從中放下了一個又一個「鈎」，吊住觀眾的心癮；下半部除以另一視角敘述故事，本身也是解謎部份。劇本展現了說故事的魔法，在喜劇、愛情的類型之間，增添了意想不到的懸疑元素……（節錄）

上文節選於第253期《香港01》周報（2021年2月22日）影評《《消失的情人節》豈止愛情喜劇那麼簡單》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

253期《香港01》周報精選內容：

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