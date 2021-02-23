撰文：古美儀
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辛丑牛年來臨，投資市場熱炒「再通脹」題材，金屬價格突破多年高位，新春首個交易日港股「紅盤」高開高收，次日更衝上31,000點關口，創近三年新高。上周後期雖然一度高位回吐，但恒指跌近三萬點大關見買盤吸納，全周累升1.6%，是連續第三周向好。
恒指追隨環球股市屢試高位的強勢，年初五（2月16日）復市首日開「紅盤」，單日最多升逾600點；上周三（2月17日）更高見31,183點，創32個月新高。內地股市初七（2月18日）人日復市，雖然滬深股通重啟，「北水南下」合計淨流入增至約142億港元，但未能阻擋港股在七日內累升近2,000點的巨大回吐壓力，恒指七連升「斷纜」。至上周五（2月19日），港股低開後更一度跌近500點，低見30,099點。但恒指逼近三萬點大關時有買盤入市「撈底」，最後出現單日轉向，收市止跌回升。
恒生科技指數上周二創歷史新高，逼近一萬一關口，但其後連續兩日出現回吐。分析指出，由於美債債息上升，反映市場整體融資成本的十年期國債息率升穿1.3厘，創一年高位，令估值高企的股份出現回吐壓力，首當其衝的自然是科技股板塊。
上文節錄自第253期《香港01》周報（2021年2月22日）《三大因素推動資金流入 節後首日開紅盤 港股盡顯牛氣》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。