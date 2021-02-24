愛國者治港．專訪｜全國港澳研究會副會長：傳統泛民毋須過度擔憂

撰文： 郝子雨 最後更新日期： 2021-02-24 20:07

政制及內地事務局昨日（2月23日）舉行記者會，講解《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，訂明區議員須宣誓。此前兩天，港澳辦主任夏寶龍出席全國港澳研究會的網上研討會，提出要落實「愛國者治港」原則， 完善選舉制度，堵塞法律漏洞。可以說，《公職條例》的修訂已成為制度化該原則的第一步。一時間，社會人心惶惶，認為中央再次收緊對港政策，泛民主派更視之為壓縮政治版圖。有份出席是次研討會的全國港澳研究會副會長、澳門大學法學院教授駱偉建接受《香港01》專訪，為有關擔憂和誤解釋疑。

非無中生有 而是針對性重申

首先，駱偉建指出，「愛國者治港」並非無中生有的新說法，而是在鄧小平提出「一國兩制」構想的開始，就已將其列為「核心要義」。也就是說，該原則是伴隨「一國兩制」而「誕生」的。之所以今日再被提出，駱偉建認為，是因為2019年反修例風波和去年立法會選舉「攬炒」之說蔓延，反映「一國兩制」在實踐中出現了問題——或將「愛國者治港」原則忘記，抑或曲解了箇中含義，所以有必要更加清晰地針對這些問題進行「重申」。他認為，此次重申引起軒然大波，也反證了社會上確實有人「忘記」了這個原則：鄧小平講「港人治港」是落實「一國兩制」的方針政策，但「港人治港」是要以愛國者為主體。

「愛國者」為前提 「左中右」都要有

鄧小平在1984年發表「一個國家，兩種制度」講話時提出，港人治港是有界線和標準的，即須由愛國者為主體的港人治理香港。特區的治理者並非普通市民，他們肩負着香港的現在與未來發展，自然不可用普通市民的要求來對待。鄧小平也指明，愛國者的標準，是要尊重自己的民族，誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權，不損害香港的繁榮與穩定。他亦指，只要具備上述條件，無論是「相信資本主義還是封建主義，甚至相信奴隸主義」，都是愛國者——也就是夏寶龍在研討會中提出的「不搞清一色」。

駱偉建指「愛國者治港」並非無中生有，而是在鄧小平提出「一國兩制」構想的開始就已將其列為「核心要義」。（澳門政府網頁）

駱偉建也認為，夏寶龍之所以特別提出這一點，正是為了避免造成社會或政黨間的恐慌，不希望令大家誤以為香港政壇已經容不下泛民主派。他分析，「鄧小平所言在愛國者前提下，左中右都要有。香港似乎只記得後半句，忘記了前半句。」而在中央看來，「是否愛國」必然是治港者的「大前提」，用以區分「敵我矛盾」，甚至會作為首要矛盾看待。

駱偉建表示，這點無可非議，相信沒有國家能夠容納治理團隊當中存在危害國家安全人士；而在此條件下的不同政治光譜，都是被允許存在的，例如傳統泛民主派。他也笑言，政治理念有出入，最多也是「人民內部矛盾」，況且百家爭鳴本就是香港政壇在「一國兩制」下的特色，只要滿足「愛國者」前提，毋須過度憂慮自己的政治理念會被針對、被打擊。

防止機制與清除機制

1987年鄧小平在會見香港基本法起草委員會委員時再次表示，管理香港事務的，應為「愛祖國、愛香港的香港人」，而治理香港的人，則是由選舉產生的。夏寶龍也在此次發言中表明，要完善有關制度體系，拿出管用的辦法，確保特別行政區行政、立法、司法機構的組成人員及重要法定機構的負責人等，都由真正的愛國者擔任。

在駱偉建看來，特區政府昨日提出《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，要求區議員宣誓，就是完善制度的第一步。他預告，未來還會有其他方法幫助完善制度，大致分為「防止機制」和「清楚機制」，而是次修例草案也是在這兩個機制之下修訂。

夏寶龍在研討會中提出「不搞清一色」，正是為了避免造成社會或政黨間的恐慌。（新華社）

駱偉建解釋，「防止機制」指入閘前的篩查，保證是「愛國者」方可擔任治理職位；「清除機制」則是就職後的審查監督，以確保初心不會隨時間變質。鑑於宣誓、簽署確認書、取消資格（DQ）是現有的三種方法，他相信有關機制會以此為基礎進行完善，但提醒這並不意味沒有其他可以完善制度的空間，「後續一定會有新的措施出台。」

如何判斷 用事實說話

對於去年四名被DQ的報名參選立法會的區議員，即岑敖暉、袁嘉蔚、鄭達鴻與梁晃維的議席會如何處理，政制及內地事務局局長曾國衞在答記者問中表示，因《公職條例草案》提及將會考慮過去曾被視為不擁護、不效忠的情況，所以他們理論上將會失去資格。

《公職條例草案》列明，區議員不得作出或進行危害國家安全的行為或活動，拒絕承認中華人民共和國對香港特區擁有並行使主權等。而若因宣誓無效、違反誓言、或不符合「擁護《基本法》、效忠香港特區」的法定要求和條件而被取消議席，則會在五年內無法參選。這不免有人擔心，即使有了正面和負面清單，也不知如何釐清「愛國」的具體標準。

駱偉建表示，只要出發點是為香港好，政壇中人就不必擔心被劃入「不愛國」類別。（資料圖片/廖雁雄攝）

對此，駱偉建表示，自己作為法律學者，並不擔心此事發生。因為從法律角度，判定一個行為是否成立，要從「主觀意願」和「客觀行為」兩方面去看，用事實說話。

他進一步指出，主觀意願用以區分是否「故意」，「如果一個人主觀上希望國家、香港好，怎會遊走國外爭取對港的制裁？這無論從常識還是法律上，都很容易判定。」而客觀行為也容易界定，如「批評建議」與「造謠生事」，從意圖及行為上看，本身便已不同。

駱偉建觀察到，香港政壇當中有許多敢於直言之士，能夠直指政府問題所在，大膽批評。他相信，在未危害國家安全，擁護國家及特區的條件下，從法律角度看，這些人士的「意圖」和「行為」，出發點都是為香港好，而為香港好就是為國家好，故完全不必憂慮被劃入「不愛國」類別。正如有記者提問若議員以粗口罵過特首是否屬於違誓時，曾國衞也回應指不能一概而論，若是為了經濟民生而批評，相信特首可以接受，只是粗口難免不夠互相尊重。

最後，駱偉建重申，「愛國者治港」其實是基本原則，「愛國」亦非誇張要求，只要是「希望國家好」、「不受他國欺負」，便已做到最基本的愛國；況且，這次中央重申原則，重點不是為了要求「如何愛國」，而是為釐清「何謂不愛國」。