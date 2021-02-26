撰文： 特約撰稿人 最後更新日期： 2021-02-26 16:30

2009年，王國霞用自己的積蓄開了間貓舍，叫作「尊重生命，善待動物」（下稱「尊善會」），最高峰期收養了七十多隻流浪貓。這十多年來，粗略估計，最少也接收了過千隻貓供人領養。 「以前，我只想過退休後做陶淵明，買塊地，種些喜歡的東西，養幾隻貓和兔仔，躺在藤椅上面，一邊泡茶，一邊摸貓。一起床，去犁地，見到長成的薯仔便拿來吃。畢竟做老師，都儲到些錢。」上半生，她是小學老師，曾如此幻想自己的退休生活。離開了校園，沒買到地，沒成為陶淵明，反而在偏僻的寮屋村中與約四十隻貓為伴，茶泡不成，因為愛吃的貓總會一擁而上，王國霞做更多的是剷剷貓砂、換換水機、開罐頭餵貓⋯⋯ 撰文：林嘉淇

王國霞為每隻剛來的貓命名，用力記住牠們的故事，默唸每隻貓的病痛，由糧食到藥物都有不同的準備。（黃舒慧攝）

小小的寮屋內，共有約四十隻貓。屋內放了一個個籠，困着年紀尚小或未絕育的貓隻。抬起頭，見到一個特別打造的小閣樓，閣樓上的貓較膽小，喜歡從高處遠遠眺望，與人類保持一定距離。

看起來只是體型大小不同的貓咪，在王老師眼中卻是有名有姓有故事的獨特生命。貓舍的貓只有少數特別親人，其他的貓只有開飯時才會走近她身邊。

日復日的生活都是由貓拼砌起來，清早起床開始餵貓、清理貓砂、為患腎病的貓打皮下水，來來回回、重重複複，沒停下來的一刻。她笑說：「以前養一兩隻貓時，聽不懂牠們在喵什麼、想要什麼，就不那麼忙，現在養了那麼多年、那麼多（隻貓），開始聽得明牠們想要什麼，會滿足牠們，所以現在是24小時都不夠。」

然而，平凡又淡泊的生活總是會突然出現漣漪。去年10月底，王老師收到屯門地政處寮屋管制小組（俗稱「寮仔部」）的信件，要求貓舍在今年2月2日前拆卸僭建物，將寮屋高度調低至過往紀錄的八呎，以及將現時的石屎建磚牆改回當初的木材。她說一接到信件相當驚訝，「我在這裏住了十多年，從沒想過會發生這些事。」

王老師自接到「寮仔部」的信件後，已立即安排拆走僭建物，然而，要原原本本回復貓舍的高度與建材，她坦言是一項龐大工程，只有貓隻必須搬走，才能成事。

在這三個多月間，王老師四出尋找新貓舍，但要找到可以容納這麼多貓咪的地方，難度甚高，而她更希望下一個地方是一個永永遠遠的「家」，「我搬走很容易，去別人家暫住也可以。但貓不同，不能一起搬，要幾隻幾隻慢慢搬。不然的話，牠們會雞飛狗走，四處藏匿，更不願出來進食。」

「我個性又不是太悲觀，或許會柳暗花明又一村。我很樂觀的，即使我不在，義工也會幫我照顧牠們。（怎樣形容心情？）我不懂得形容自己的心情，主要是擔心較多，不知對方是否願意寬限，不知收了牌後會怎樣，見步行步吧！老弱（貓）那些，我都不知怎樣處理。」日前，「寮仔部」回覆可寬限一個月。

陶淵明的「桃花源」是人人和諧共處的烏托邦。王老師當不了隱居山林的陶淵明，卻打造了貓人共存的「桃花源」，只願這處「桃花源」不被官僚僵化的政策破壞。

每隻貓都擁有獨特生命。（黃舒慧攝）

上文節錄自第253期《香港01》周報（2021年2月22日）《退休教師悉心營造 浪貓的桃花源》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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退休教師悉心營造 浪貓的桃花源